1. Cvičte raději ráno

Pokud je to jen trochu možné, naplánujte si pravidelné cvičení do ranních hodin, kdy máte nejvíc energie a hlava ještě není zatížená pracovními úkoly. V průběhu dne pak přibývají povinnosti, naše vůle slábne a je velmi snadné vynechat pravidelné cvičení s výmluvou na množství práce.

2. Fitko vybírejte blízko

Místo, kam chodíte sportovat, by mělo být co nejblíže vašemu bydlišti. Pokud je cesta komplikovaná a doprava zdlouhavá, snadno se na ně sami sobě vymluvíte.

3. Dopřejte si odměnu

Za vynaloženou námahu je třeba se odměnit. Dát si po cvičení v cukrárně dort nedoporučujeme, ale domluvit si blízko fitka rychlé kafe s kamarádkou nebo třeba návštěvu sauny, je určitě dobrý nápad, který ještě podpoří chuť jít si zacvičit.

4. Pište si cvičení do diáře

Ideální je, když si už dopředu naplánujete svůj čas na cvičení a zapíšete si to do svého diáře. Pak už si vždy při pohledu do kalendáře uvědomíte, že daný čas je zablokovaný a bude vám to připadat jako samozřejmost, že si máte jít třeba zaběhat nebo do posilovny.

5. Sportujte ve dvojici

K motivaci jít sportovat velkou měrou přispěje, pokud máte osobního trenéra nebo kamarádku se stejným zájmem. A nemusí se jednat jen o párové sporty, jako je tenis nebo badminton. I běhání nebo projížďka na bruslích bude ve dvou zábavnější! A hlavně – určitě se budete víc snažit dorazit na trénink, abyste parťačku nezklamala.

6. Připravte si věci

K motivaci a chuti vyrazit za sportem přispěje, pokud si tašku s věcmi na cvičení připravíte den předem. Hledat čisté oblečení nebo tenisky až těsně před odchodem na trénink, zbytečně zdržuje, a navíc ani trochu nepřidá na dobré náladě.



7. Kupte si hezké sportovní oblečení

Pěkné sportovní oblečení funguje jako skvělá motivace i odměna. Můžete si třeba říct, že když zvládnete dva měsíce pravidelně docházet do fitka a ani jednou se na nic nevymluvíte, máte právo vybrat si nový kousek do svého sportovního šatníku.