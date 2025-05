Příčin, proč člověka jaro tak trochu ničí, je víc než dost. „Mění se délka denního světla a nastává časový posun, na což řada jedinců špatně reaguje,“ vysvětluje lékař Mathew Bolland.

To se následně negativně projevuje zejména na kvalitě spánku. Řadě z nás se špatně usíná, a když už se nám konečně podaří „zabrat“, často se budíme, vinou čehož si v noci dostatečně neodpočineme.

To má pak za následek únavu, kterou přes den pociťujeme víc než kdy jindy. Když se k tomu přidají alergie, často přestáváme zcela fungovat.

Kromě ztráty koncentrace, jisté formy letargie a pocitu totálního vyčerpání má ale jarní únava ještě další nepříjemné projevy. Jedním z nejčastějších je úporná a neutuchající bolest hlavy.

„Většinou souvisí se změnami v hladinách hormonů v těle, konkrétně melatoninu a serotoninu,“ uvádí odborník a pokračuje: „Cévy pak nefungují tak, jak mají, dokonce ani nervy v mozku.“ A právě bolest hlavy je toho jasným vyústěním.

Někteří lidé mívají rovněž problémy pro s tělesnou teplotou. „Tělo s únavou neustále bojuje, což ho nesmírně vyčerpává,“ upozorňuje expert. V jednu chvíli nás tak přepadne silná horečka, hodinu na to ji vystřídá zimnice, to vše se takto může opakovat i několik dní po sobě.

„Lidský metabolismus a nervový systém reagují na změny počasí, tím pádem také na venkovní teploty. A tělo se tomu neumí hned přizpůsobit,“ upozorňuje lékař.

Jak se bránit Dostatečný odpočinek a spánek: choďte na kutě pravidelně a spěte přibližně stejně dlouhou dobu.

choďte na kutě pravidelně a spěte přibližně stejně dlouhou dobu. Fyzická aktivita: pravidelný pohyb je základ, ale začněte s ním po zimě pomalu. A pak lehce přidávejte.

pravidelný pohyb je základ, ale začněte s ním po zimě pomalu. A pak lehce přidávejte. Vyvážená strava: zaměřte se zejména na vitaminy a minerály (především vitamin D a B-komplex), které mohou pomoci tělu lépe zvládat stres a únavu.

zaměřte se zejména na vitaminy a minerály (především vitamin D a B-komplex), které mohou pomoci tělu lépe zvládat stres a únavu. Dostatečná hydratace: dodržujte pitný režim a omezte kofein a alkohol, které mohou přispívat k dehydrataci a únavě.

dodržujte pitný režim a omezte kofein a alkohol, které mohou přispívat k dehydrataci a únavě. Pobyt na čerstvém vzduchu: venku do sebe nasajete vitamin D, který únava nesnáší.

Svůj specifický projev jarní únavy dokládá i zahrádkářka Jana (58), kterou vždy v tomto období začnou zničehonic bolet svaly a klouby:

„Prostě se najednou oteplí, vrhnu se do práce na zahrádce a začnu trpět. Trvá to týden, někdy i čtrnáct dní. A nakonec to zase samo odezní.“

Problém tedy rovněž tkví v tom, že po líné zimě začínáme být aktivnější a neuvědomujeme si, že organismus se na tuto změnu musí nejprve adaptovat.

„Svaly a klouby nejsou na intenzivní pohyb nebo změnu teploty připraveny, což může vést k přetížení, ztuhlosti nebo bolesti,“ vysvětluje lékař.

V neposlední řadě je třeba zmínit také imunitu. Nejen kvůli častým alergiím totiž imunitní systém vysloveně trpí.

„Obranyschopnost každého jedince se vždy oslabí, pokud se změní jeho hormonální a teplotní rovnováha. A přesně to se děje,“ dokládá Mathew Bolland. Dobrou zprávou je, že tyto projevy zmizí stejně rychle, jako se objevily. Pokud jim však chcete předejít, zkuste se řídit radami v boxu.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.