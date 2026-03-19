Pohyb venku a zdravé jídlo. Osvědčené tipy, jak předejít jarní únavě

S příchodem jara se můžete cítit unaveně a bez energie, i když jste čekali pravý opak. Nejde o nemoc, ale o přirozenou reakci těla, které může být po zimě vyčerpané.
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Obsah

Jaro sice symbolizuje nový začátek, pro lidský organismus ale znamená také období, ve kterém se musí přizpůsobovat změnám. Navíc bývá po zimě tělo unavené, protože mu chybělo slunce a čerstvý vzduch, má vyčerpané zásoby vitaminů a také musí reagovat na delší den, což se může projevit malátností, ospalostí nebo horší náladou.

Svoji roli hraje také nestálost počasí, kdy je častokrát jeden den slunečno a druhý sychravo, a to klade vyšší nároky na imunitu. Proto je dobré být na tyto změny připraveni a pomoci tělu i duši vstoupit do jara bez problémů.

Úprava stravy

Po zimě, kdy jste přirozeně sahali po hutnějších a kaloričtějších jídlech, bývá trávení často zpomalené. Prvním krokem k nápravě je proto odlehčení jídelníčku. To neznamená drastické diety, ale výběr správných potravin.

Je dobré omezit tučná a sladká jídla a naopak zařadit do jídelníčku potraviny, které obsahují dost vitaminů, minerálů a vlákniny. Skvělým pomocníkem jsou první jarní bylinky a klíčky, které obsahují množství prospěšných látek.

Například kopřiva nebo medvědí česnek mohou podpořit pročištění organismu a povzbudit trávení.

Důležitý je také dostatečný příjem tekutin, protože dehydratace zvyšuje únavu a zpomaluje odplavování toxinů. Nejlepší je čistá voda a k ní je možné zařadit také pití bylinných čajů, které podporují činnost jater a ledvin – orgánů, jež mají na jaře více práce s odbouráváním látek nahromaděných v průběhu zimy.

Světlo a vzduch

Během zimy jste žili v režimu nedostatku slunečního svitu, což ve vašem mozku zvyšovalo produkci melatoninu – hormonu spánku – na úkor serotoninu – hormonu štěstí.

Abyste se tedy zbavili pocitu „zimního spánku“, je třeba tělo co nejvíce vystavit dennímu světlu. Ideální je vyrazit ven hned ráno, a to klidně jen na patnáctiminutovou procházku.

Přirozené světlo dopadající na sítnici oka vyšle mozku jasný signál, že den začal, a pomůže tak tělu přizpůsobit jeho biorytmus.

Relax těla i duše

Pohyb na čerstvém vzduchu by měl být pravidelný, ale rozhodně ne vyčerpávající. Únava se totiž na jaře ráda vrací. Místo lámání rekordů volte raději svižnou chůzi nebo jízdu na kole. Okysličená krev rozvede živiny do všech tkání a vy se budete cítit mnohem bdělejší bez potřeby třeba už pátého šálku kávy.

Přestože byste rádi první jarní dny strávili co nejvíce aktivně, pamatujte, že tělo po zimě stále ještě potřebuje dostatek sil na regeneraci. Proto je velmi důležité najít si čas na odpočinek a hlavně kvalitní a dostatečně dlouhý spánek.

Snažte se chodit spát ve stejnou dobu a dbejte na to, aby vaše ložnice byla dobře vyvětraná a chladnější. Pokud vás přesto kolem druhé odpoledne přepadne krize, nebojte se krátkého, dvacetiminutového „šlofíka“. Krátké zdřímnutí pomáhá regeneraci i soustředění.

Nezapomínejte ani na svoji psychiku. Jaro je ideálním časem pro digitální detox, tedy nebýt tolik na počítači či telefonu. Stejně jako provádíte jarní úklid v domácnosti, měli byste si udělat pořádek i v povinnostech a prioritách.

Pokud se vám podaří snížit stres a dokážete si na chvíli sednout a vědomě si užít ranní kávu nebo první jarní paprsky, máte vyšší šanci jaro prožít ve zdraví a plni sil.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

