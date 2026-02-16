Čokoláda hříšná i prospěšná. Rozhoduje její kvalita i zpracování

Kakaové boby jsou superpotravina, protože obsahují velké množství flavonoidů, silných antioxidantů, které tělo zbavují škodlivin, a také regenerují a zpevňují cévy. Podobně jako červené víno i vysokoprocentní čokoláda je vhodná pro pacienty s kardiovaskulárními obtížemi.
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Čokoláda není jen sladké potěšení, ale i fascinující příběh chuti, poctivé práce a návratu ke kvalitě. Záleží totiž na tom, zda vznikla na výrobní lince, nebo s respektem k bobu, času a řemeslu.

Čokoláda patří k radostem, které si dopřáváme s lehkým pocitem viny. Přitom právě kvalitní hořká čokoláda může být nejen chuťovým zážitkem, ale i přínosem pro zdraví. Rozhodující není jen množství kakaa, ale především způsob jeho zpracování. A rozdíl mezi průmyslovou čokoládou a metodou bean to bar (od bobu po tabulku) je větší, než by se mohlo zdát.

Jak vlastně vzniká čokoláda

Vše začíná u kakaovníku, který roste výhradně v tropickém pásu. Jeho plody dozrávají několik měsíců a sklízejí se ručně. „Plody se musí sklízet opatrně, aby se strom nepoškodil. Právě první fáze rozhoduje o budoucí chuti čokolády,“ vysvětluje odbornice Jaroslava Šnejdarová z obchodu eDelikatesy.cz, která pravidelně navštěvuje výrobce a dodavatele čokolády.

Po otevření lusků přichází fermentace – klíčový proces, při němž se rozvíjí aroma a mizí přirozená hořkost bobů. Bez ní by čokoláda byla plochá a svíravá.

Následuje pomalé sušení, ideálně na slunci, které stabilizuje chuť a uchová aromatický potenciál kakaa. Teprve poté se boby vydávají na cestu k dalšímu zpracování.

Průmysl versus bean to bar

Zatímco průmyslová výroba usiluje o jednotnou chuť, rychlost a nízké náklady, metoda bean to bar jde opačnou cestou. Každá šarže kakaových bobů se zpracovává individuálně – od pražení přes mletí až po dlouhé konšování. Pražení zvýrazňuje konkrétní chuťový profil, ať už ovocný, květinový nebo zemitý. Konšování pak čokoládu zjemňuje a zaobluje její chuť.

Proč má kvalitní čokoláda smysl

Výsledným produktem není jen univerzálně sladká hmota, ale čokoláda s charakterem, délkou chuti a jasným původem. Bean to bar čokoláda odráží ročník, sklizeň i práci výrobce. Při rozumné konzumaci navíc přináší nejrůznější benefity, ne „pouze“ chuťový zážitek.

Čokoláda totiž může tělu skutečně prospět. Ta kvalitní, hořká je bohatým zdrojem flavonoidů a antioxidantů, které chrání buňky před volnými radikály, podporují zdraví srdce a pomáhají snižovat krevní tlak.

Flavanoly zase zlepšují průtok krve, uvolňují cévy a mají pozitivní vliv na mozkovou činnost i paměť. Hořká čokoláda zároveň podporuje tvorbu serotoninu a endorfinů, díky nimž pomáhá zvládat stres, zlepšuje náladu a navozuje pocit pohody. Obsah hořčíku a železa prospívá nervové soustavě i svalům, sportovci ocení její vliv na výkon a regeneraci.

Právě u bean to bar čokolád navíc nehrozí zbytečný přebytek cukru či náhražek. Stačí pár dílků denně – a z mlsání se stává vědomý rituál, který potěší chuť i tělo zároveň.

Skvostný pokrm bohů

  • Čokoláda se vyrábí z kakaových bobů. Jsou to plody kakaovníku, který pěstovali již před více než třemi tisíci lety starověcí Mayové nebo Aztékové.
  • Připravovali z nich nápoj, který občas používali během různých starodávných obřadů. Mayové považovali čokoládu za pokrm bohů a kakaový strom byl pro ně proto posvátný.
  • Kakaové boby také občas přidávali do hrobů hodnostářů, neboť je považovali za důležité pro posmrtný život.
  • Kakaové boby také fungovaly jako platidlo.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.

