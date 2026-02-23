Pravdou je, že při hubnutí je vyvážená strava rozhodující. Většina z nás se ale zaměřuje zejména na množství místo na kvalitu a právě to může vést k tomu, že nám to s poklesem hmotnosti nevychází, zkrátka ne a ne zhubnout.
Dostatek určitých vitaminů je přitom důležitý pro zrychlení metabolismu a také spalování tuků. Navíc je jejich zvýšený příjem především nyní, kdy je venku chladno a nevlídno, přínosem pro posílení imunitního systému.
S vitaminy jde hubnutí lehčeji
Zdravě jíst a přitom jen tak mimochodem hubnout, to není s vitaminy žádný problém. Jsou báječným pomocníkem při hubnutí a mohou tělo podpořit při spalování tuků. Prim v tomto ohledu hraje hlavně vitamin C. Při tvarování postavy má skutečně zázračné účinky. Stačí, když sníte denně jeden pomeranč anebo po ránu vypijete sklenici čerstvě vymačkané pomerančové šťávy.
Vitamin C pomáhá s hubnutím tím, že podporuje tvorbu karnitinu, který odbourává tuk, povzbuzuje spalování tuků a pomáhá s regenerací po cvičení. To je klíčové pro celkové zdraví. Ale sám o sobě nestačí – musí být součástí zdravého životního stylu. Důležité je dodávat ho tělu v dostatečném množství. Spoléhejte na pestrou a vyváženou stravu. Budete plná energie a ještě shodíte pár kil.
Vitamin C zrychlí hubnutí
Nastartuje motor hubnutí, a to hned pětkrát. Prozradíme vám, proč tento vitamin působí takhle skvěle při odbourávání nevzhledných tukových polštářků.
Už při prvním soustu céčko povzbuzuje trávení a uvádí do chodu štěpení tuků. K tomu zvyšuje vyplavování hormonu noradrenalinu v těle, což posílí metabolismus a udržuje nás v kondici.
|
Vitamin C tělo potřebuje. Pomáhá s imunitou, únavou i psychikou
Také tkáně se díky tomuto vitaminu pěkně vypnou, takže získáme o něco pevnější a vyrýsovanější tvary. Zároveň zlepšuje vstřebávání železa – a tím i transport kyslíku k buňkám.
Kombinace bílkovin s céčkem stimuluje v těle produkci takzvaného hormonu HGH, tedy růstového hormonu. Ten zaručí, že se přes noc změní nadbytečný tuk v porci energie. Takže hurá třeba do citrusového království, zařaďte pomeranče, citrony, mandarinky, limetky...
Další vitaminy
Kromě vitaminu C, důležitého antioxidantu, který podporuje imunitu a je nezbytný pro mnoho funkcí v těle, potřebujete i další.
Vitamin A posiluje tkáně
Je významný pro růstové procesy mnoha tělesných buněk a přispívá k tomu, aby byla naše pokožka a sliznice zdravá.
- Zdroje: Jeho bohatou zásobárnou jsou potraviny živočišného původu, například játra, máslo, vejce a sýr. V rostlinné stravě se nachází áčko třeba v mrkvi, špenátu, červené paprice, brokolici nebo meruňkách.
- Tip: Tělo ho dokáže lépe vstřebat, když zároveň s ním konzumujete malé množství tuku, například ve formě olivového oleje.
Vitamin B5 stimuluje spalování kalorií
Tento vitamin má důležitou roli v metabolismu sacharidů, tuků a proteinů, což pomáhá při přeměně stravy na energii.
- Zdroje: Vitamin B5 obsahují prakticky všechny potraviny. Zejména bohaté na něj je maso a ryby, mléko a vajíčka, ovesné vločky, avokádo, žampiony, brokolice či luštěniny.
- Tip: Horko, co vzniká například při vaření, vitaminu B5 škodí. Potraviny s jeho vysokým obsahem bychom proto měli připravovat obzvláště šetrným způsobem.
Vitamin B1 napomáhá trávení
Thiamin, jak se vitamin B1 také nazývá, posiluje především nervy a svaly. Osvědčuje se při stresu.
- Zdroje: Vysoký obsah ho má například libové vepřové maso, luštěniny (hrášek), brambory, ovesné vločky či burské oříšky, ale i tuňák a platýs.
- Tip: Tělo si nemůže vitamin B1 ukládat, dbejte proto na jeho každodenní přísun.
|
Potraviny, které nastartují metabolismus a pomohou s hubnutím
Vitamin D urychluje metabolismus
Podporuje vstřebávání vápníku a fosforu, jeho nedostatek se spojuje s osteoporózou, častějšími infekcemi, únavou a chronickými chorobami jako diabetes nebo deprese.
- Zdroje: Tento zeštíhlovač se skrývá třeba v rybách (losos, sleď), vajíčcích a mléce.
- Tip: Déčko si může vytvářet také samo tělo, a to ze slunečního záření. Snažte se proto být denně venku na sluníčku, už malá procházka přináší efekt. Nebo ho doplňte z lékárny, lze si vybrat kapky, tablety, tobolky či želé.
Článek vznikl pro časopis Tina.