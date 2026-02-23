Štíhlá s pomerančovým kouzlem. Vitamin C pomůže shodit kila

Jak rychle shodit až 4 kila? Pokud zvýšíte svůj přísun vitaminů, podaří se vám hotový zázrak. Můžete jíst jako dosud, a přesto zhubnete. Geniální!
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Adobe Stock

Pravdou je, že při hubnutí je vyvážená strava rozhodující. Většina z nás se ale zaměřuje zejména na množství místo na kvalitu a právě to může vést k tomu, že nám to s poklesem hmotnosti nevychází, zkrátka ne a ne zhubnout.

Dostatek určitých vitaminů je přitom důležitý pro zrychlení metabolismu a také spalování tuků. Navíc je jejich zvýšený příjem především nyní, kdy je venku chladno a nevlídno, přínosem pro posílení imunitního systému.

S vitaminy jde hubnutí lehčeji

Zdravě jíst a přitom jen tak mimochodem hubnout, to není s vitaminy žádný problém. Jsou báječným pomocníkem při hubnutí a mohou tělo podpořit při spalování tuků. Prim v tomto ohledu hraje hlavně vitamin C. Při tvarování postavy má skutečně zázračné účinky. Stačí, když sníte denně jeden pomeranč anebo po ránu vypijete sklenici čerstvě vymačkané pomerančové šťávy.

Ilustrační snímek

Vitamin C pomáhá s hubnutím tím, že podporuje tvorbu karnitinu, který odbourává tuk, povzbuzuje spalování tuků a pomáhá s regenerací po cvičení. To je klíčové pro celkové zdraví. Ale sám o sobě nestačí – musí být součástí zdravého životního stylu. Důležité je dodávat ho tělu v dostatečném množství. Spoléhejte na pestrou a vyváženou stravu. Budete plná energie a ještě shodíte pár kil.

Vitamin C zrychlí hubnutí

Nastartuje motor hubnutí, a to hned pětkrát. Prozradíme vám, proč tento vitamin působí takhle skvěle při odbourávání nevzhledných tukových polštářků.

Už při prvním soustu céčko povzbuzuje trávení a uvádí do chodu štěpení tuků. K tomu zvyšuje vyplavování hormonu noradrenalinu v těle, což posílí metabolismus a udržuje nás v kondici.

Vitamin C tělo potřebuje. Pomáhá s imunitou, únavou i psychikou

Také tkáně se díky tomuto vitaminu pěkně vypnou, takže získáme o něco pevnější a vyrýsovanější tvary. Zároveň zlepšuje vstřebávání železa – a tím i transport kyslíku k buňkám.

Kombinace bílkovin s céčkem stimuluje v těle produkci takzvaného hormonu HGH, tedy růstového hormonu. Ten zaručí, že se přes noc změní nadbytečný tuk v porci energie. Takže hurá třeba do citrusového království, zařaďte pomeranče, citrony, mandarinky, limetky...

Další vitaminy

Kromě vitaminu C, důležitého antioxidantu, který podporuje imunitu a je nezbytný pro mnoho funkcí v těle, potřebujete i další.

Vitamin A posiluje tkáně

Je významný pro růstové procesy mnoha tělesných buněk a přispívá k tomu, aby byla naše pokožka a sliznice zdravá.

  • Zdroje: Jeho bohatou zásobárnou jsou potraviny živočišného původu, například játra, máslo, vejce a sýr. V rostlinné stravě se nachází áčko třeba v mrkvi, špenátu, červené paprice, brokolici nebo meruňkách.
  • Tip: Tělo ho dokáže lépe vstřebat, když zároveň s ním konzumujete malé množství tuku, například ve formě olivového oleje.

Vitamin B5 stimuluje spalování kalorií

Tento vitamin má důležitou roli v metabolismu sacharidů, tuků a proteinů, což pomáhá při přeměně stravy na energii.

  • Zdroje: Vitamin B5 obsahují prakticky všechny potraviny. Zejména bohaté na něj je maso a ryby, mléko a vajíčka, ovesné vločky, avokádo, žampiony, brokolice či luštěniny.
  • Tip: Horko, co vzniká například při vaření, vitaminu B5 škodí. Potraviny s jeho vysokým obsahem bychom proto měli připravovat obzvláště šetrným způsobem.

Vitamin B1 napomáhá trávení

Thiamin, jak se vitamin B1 také nazývá, posiluje především nervy a svaly. Osvědčuje se při stresu.

  • Zdroje: Vysoký obsah ho má například libové vepřové maso, luštěniny (hrášek), brambory, ovesné vločky či burské oříšky, ale i tuňák a platýs.
  • Tip: Tělo si nemůže vitamin B1 ukládat, dbejte proto na jeho každodenní přísun.

Potraviny, které nastartují metabolismus a pomohou s hubnutím

Vitamin D urychluje metabolismus

Podporuje vstřebávání vápníku a fosforu, jeho nedostatek se spojuje s osteoporózou, častějšími infekcemi, únavou a chronickými chorobami jako diabetes nebo deprese.

  • Zdroje: Tento zeštíhlovač se skrývá třeba v rybách (losos, sleď), vajíčcích a mléce.
  • Tip: Déčko si může vytvářet také samo tělo, a to ze slunečního záření. Snažte se proto být denně venku na sluníčku, už malá procházka přináší efekt. Nebo ho doplňte z lékárny, lze si vybrat kapky, tablety, tobolky či želé.

