Čekání je součástí života, je prakticky nemožné se mu vyhnout. Čekáte na autobus, na to, až vám uběhne cesta do práce. Útrpně koukáte na hodinky v čekárně u doktora nebo ve frontě na poště.

„Je to jako malá smrt. Pozoruju, jak mi ubíhá čas, a vlastně nemůžu nic dělat. V podstatě je mi to nepříjemné,“ popisuje své pocity v e-mailu čtenářka Eva z Lovosic. A vlastně má pravdu. Podle statistiky průměrný člověk za život pročeká sedm dlouhých let. A to není zrovna málo. Jak tedy tenhle „prázdný čas“ proměnit ve chvíle, které vám budou ku prospěchu?