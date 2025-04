Kdy jít na operaci a kdy hubnout? Využijte osvědčenou sílu luny

Měsíc prochází čtyřmi fázemi, od novoluní přes dorůstající měsíc a úplněk až po couvající měsíc. Toho si všímali už naši dávní předkové, kteří podle luny řídili nejen své činnosti, ale také různé rituály a svátky.

V době, kdy ještě nebyl rozšířený kalendář, se čas měřil od úplňku k úplňku nebo podle opakování lunárních cyklů.

Lidé věřili, že luna ovlivňuje nejen přírodu, například příliv a odliv, ale i samotného člověka, jeho zdraví, náladu či úspěšnost při různých aktivitách.

Příroda i člověk

Říká se třeba, že stromy pokácené za úplňku mají dřevo s vyšší výhřevností. Naopak dřevo ze stromů kácených v zimě za ubývajícího měsíce bývá údajně nejkvalitnější, vhodné na výrobu nábytku nebo hudebních nástrojů. Nazývá se „měsíční dřevo“ a prodává se často za vyšší cenu.

Cyklus luny ovlivňuje i lidskou psychiku, o čemž mluví taky statistiky. Za úplňku se zvyšuje počet nehod, trestných činů nebo sebevražd. I každá z dalších měsíčních fází má na člověka svůj vliv.

Novoluní

Vesmírné těleso Měsíc je po Slunci druhým nejjasnějším objektem na obloze a nejbližším sousedem Země.

Obíhá ji po eliptické dráze ve vzdálenosti okolo 400 000 km.

Je asi čtyřikrát menší než Země a na rozdíl od ní postrádá atmosféru i magnetické pole.

Měsíční fáze závisí na tom, jak velká část Měsíce osvětlená Sluncem je viditelná ze Země.

Celý měsíční cyklus trvá přibližně 29,5 dne.

Měsíc se nachází přesně mezi Zemí a Sluncem, a tak není vidět. Symbolizuje nový začátek a je dobou, kdy se člověk noří hlouběji do svého nitra nebo plánuje. Mnozí lidé ale taky cítí únavu, protože mozek i tělo jsou nastavené na regeneraci. To podporuje rozjímání a hlubší přemýšlení o budoucnosti.

Novoluní trvá maximálně tři dny, přesto je dobré být v nich obezřetní. Potemnělá obloha totiž může probouzet i temné stránky v nás. Napovrch vyplouvají staré strachy i nejistoty. Na rozdíl od úplňku, kdy se tyto emoce často obracejí vůči druhým, se během novoluní spíše vnitřně konfrontujete sami se sebou.

Je to ale také doba, kdy je snazší se zbavit špatných návyků, být k sobě upřímnější. Přeje také umělecké tvorbě.

Dorůstající luna

Poznáte ji podle tvaru písmene D (dorůstá) na obloze. Toto období trvá od novoluní do úplňku a je spojené s růstem naší energie, optimismu a společenskosti. Proto je ideální čas pro důležitá jednání, konkurzy, uzavírání smluv či návštěvu kadeřníka, pokud chcete podpořit růst vlasů.

Naopak operace jsou méně vhodné, zvlášť když už se blíží úplněk.

Zároveň může růst i tělo. Pokud si hlídáte váhu, je dobré věnovat větší pozornost stravě. Rychleji se tvoří také svalová hmota, takže intenzivní tréninky mohou vést k výraznějším výsledkům. Tělo i lépe přijímá vitaminy, minerály a léčivé látky, jejichž účinky jsou v této fázi zesílené.

Úplněk

Země se ocitá přesně mezi Měsícem a Sluncem, takže luna září v plné síle. I když tato fáze trvá jen krátce, její vliv člověk pociťuje už několik dní předem i po ní.

Úplněk bývá spojován se zvýšenými emocemi, neklidem a nespavostí. Lidé bývají podrážděnější, impulzivnější, ale zároveň se jedná o období vhodné k dokončení projektů a dosažení vytyčených cílů.

Může se vynořit strach, vina či pocity osamělosti a vše, co jste dosud potlačovali. Proto je lepší vyhnout se zásadním rozhodnutím.

Pozor také na stravu, tělo vše intenzivněji ukládá. Závažné lékařské zákroky jsou méně vhodné, naopak prospívá odpočinek a nejlépe procházka v přírodě, která pomůže zklidnit mysl.

Ubývající luna

Poznáte ji podle tvaru písmene C (couvá) a trvá od úplňku k novu. S ní přichází uvolnění. Zároveň ale roste potřeba zbavit se všeho, co vás zatěžuje. Teď ale dokážete jednat s rozvahou. Jste také psychicky odolnější. Pokud chcete hubnout, půjde to snáz.

Stejně tak je vhodný čas na úpravu vlasů, když chcete zpomalit jejich růst. Tělo se lépe zbavuje nečistot, takže kosmetické zákroky, odstranění akné či znamének přinášejí lepší výsledky.

Je to také nejvhodnější období pro operace, rány se lépe hojí. Jak luna couvá, energie postupně klesá, což podporuje relaxaci.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.