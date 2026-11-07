Psychologové tomuto jevu říkají emocionální nákaza nebo emoční nakažlivost. Nejde jen o obrazné pojmenování. Studie potvrzují, že při kontaktu s okolím podvědomě přizpůsobujeme cizím projevům vlastní mimiku, tón hlasu, držení těla i tempo řeči.
Spolu s tím se zároveň může měnit naše vnitřní rozpoložení, aniž bychom tušili, co původní reakci u dotyčného člověka vyvolalo.
Nenápadné napodobování
Za vysvětlením tohoto mechanismu stojí tzv. mimikry, tedy biologicky zakořeněný sklon nevědomky kopírovat vnější projevy lidí v našem okolí. Když vidíme usmívajícího se člověka, mohou se nepatrně aktivovat také svaly našeho obličeje spojené s úsměvem.
Tento proces se však neomezuje pouze na obličej. Účastníci rozhovoru nevědomky slaďují gestikulaci, pohyby, intonaci a občas i hlubší tělesné reakce. Právě tato souhra může přispět k tomu, že začnou podobně také prožívat danou chvíli.
Jeden člověk změní náladu
Že nejde jen o teorii, ukázal například experiment psycholožky Sigal G. Barsade. Do skupin, které měly společně řešit úkol, zařadila člověka, který předváděl určitou konkrétní náladu. Rozpoložení ostatních se postupně přizpůsobovalo jeho chování a změny zaznamenali nejen sami účastníci, ale také nezávislí pozorovatelé.
Nálada jednotlivce ovlivňovala i to, jak skupina spolupracovala. To pomáhá vysvětlit známou zkušenost z práce nebo rodiny: jeden výrazně podrážděný či naopak veselý člověk dokáže během krátké doby změnit tón celého setkání.
I bez osobního kontaktu
K přenosu emocí není ani třeba být s někým v jedné místnosti. Studie se zabývají i komunikací prostřednictvím videa, textu a sociálních sítí. Přehledy dosavadního výzkumu ukazují, že lidé mohou reagovat na náladu obsaženou ve sdělení i tehdy, když chybí mimika nebo hlas. To vysvětluje, proč může člověka rozhodit dlouhá řada rozhořčených příspěvků nebo naopak pobavit proud vtipných komentářů.
Dá se emocemi nenakazit?
Úplně se tomu zabránit nedá a ani by to nebylo žádoucí. Stejná schopnost, díky níž nás rozhodí nervózní kolega, nám totiž pomáhá vcítit se do blízkého člověka nebo sdílet jeho radost. Pomoci ale může už to, že zachytíme okamžik, kdy se naše vlastní nálada změnila.
Výzkum regulace emocí ukazuje, že už samotné pojmenování pocitu může jeho sílu zmírnit. Místo neurčitého „je mi nějak divně“ tedy může pomoci přesněji si říct „jsem podrážděná, protože jsem půl hodiny poslouchala cizí stížnosti“.
Udělat si odstup
Další možností je psychologický odstup. Neznamená to druhého ignorovat, ale zkusit se na chvíli podívat na dění jako nezúčastněný pozorovatel. Místo „on mě svou nervozitou úplně rozhodil“ si můžeme říct „on je nervózní a já na jeho nervozitu reaguji“.
Pomáhá také připomenout si, že příčina cizí špatné nálady nemusí mít s námi vůbec nic společného. Pokud je někdo dlouhodobě rozčilený, úzkostný nebo všechno vidí černě, můžeme také na chvíli přerušit kontakt, projít se nebo se věnovat jiné činnosti. Nejde o bezohlednost, ale o nastavení hranice mezi jeho prožíváním a naším.
Jakmile si uvědomíme, odkud naše náhlá podrážděnost či nervozita přišla, máme větší šanci nevyměnit vlastní emoce za ty cizí.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.