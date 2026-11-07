Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Emoční nakažlivost existuje. Proč přejímáme pocity ostatních?

  4:30
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Někdy stačí pár minut s podrážděným kolegou a sami začneme být nevrlí. Jindy nás naopak strhne něčí smích nebo nadšení, i když jsme byli dosud smutní. Jak se přenášejí emoce a proč jsou pro někoho tak nakažlivé?

Psychologové tomuto jevu říkají emocionální nákaza nebo emoční nakažlivost. Nejde jen o obrazné pojmenování. Studie potvrzují, že při kontaktu s okolím podvědomě přizpůsobujeme cizím projevům vlastní mimiku, tón hlasu, držení těla i tempo řeči.

Spolu s tím se zároveň může měnit naše vnitřní rozpoložení, aniž bychom tušili, co původní reakci u dotyčného člověka vyvolalo.

Nenápadné napodobování

Za vysvětlením tohoto mechanismu stojí tzv. mimikry, tedy biologicky zakořeněný sklon nevědomky kopírovat vnější projevy lidí v našem okolí. Když vidíme usmívajícího se člověka, mohou se nepatrně aktivovat také svaly našeho obličeje spojené s úsměvem.

Tento proces se však neomezuje pouze na obličej. Účastníci rozhovoru nevědomky slaďují gestikulaci, pohyby, intonaci a občas i hlubší tělesné reakce. Právě tato souhra může přispět k tomu, že začnou podobně také prožívat danou chvíli.

Aktuální číslo

Rytmus života

Předplatné můžete objednávat zde

Jeden člověk změní náladu

Že nejde jen o teorii, ukázal například experiment psycholožky Sigal G. Barsade. Do skupin, které měly společně řešit úkol, zařadila člověka, který předváděl určitou konkrétní náladu. Rozpoložení ostatních se postupně přizpůsobovalo jeho chování a změny zaznamenali nejen sami účastníci, ale také nezávislí pozorovatelé.

Nálada jednotlivce ovlivňovala i to, jak skupina spolupracovala. To pomáhá vysvětlit známou zkušenost z práce nebo rodiny: jeden výrazně podrážděný či naopak veselý člověk dokáže během krátké doby změnit tón celého setkání.

I bez osobního kontaktu

K přenosu emocí není ani třeba být s někým v jedné místnosti. Studie se zabývají i komunikací prostřednictvím videa, textu a sociálních sítí. Přehledy dosavadního výzkumu ukazují, že lidé mohou reagovat na náladu obsaženou ve sdělení i tehdy, když chybí mimika nebo hlas. To vysvětluje, proč může člověka rozhodit dlouhá řada rozhořčených příspěvků nebo naopak pobavit proud vtipných komentářů.

Dá se emocemi nenakazit?

Úplně se tomu zabránit nedá a ani by to nebylo žádoucí. Stejná schopnost, díky níž nás rozhodí nervózní kolega, nám totiž pomáhá vcítit se do blízkého člověka nebo sdílet jeho radost. Pomoci ale může už to, že zachytíme okamžik, kdy se naše vlastní nálada změnila.

Výzkum regulace emocí ukazuje, že už samotné pojmenování pocitu může jeho sílu zmírnit. Místo neurčitého „je mi nějak divně“ tedy může pomoci přesněji si říct „jsem podrážděná, protože jsem půl hodiny poslouchala cizí stížnosti“.

Udělat si odstup

Další možností je psychologický odstup. Neznamená to druhého ignorovat, ale zkusit se na chvíli podívat na dění jako nezúčastněný pozorovatel. Místo „on mě svou nervozitou úplně rozhodil“ si můžeme říct „on je nervózní a já na jeho nervozitu reaguji“.

Pomáhá také připomenout si, že příčina cizí špatné nálady nemusí mít s námi vůbec nic společného. Pokud je někdo dlouhodobě rozčilený, úzkostný nebo všechno vidí černě, můžeme také na chvíli přerušit kontakt, projít se nebo se věnovat jiné činnosti. Nejde o bezohlednost, ale o nastavení hranice mezi jeho prožíváním a naším.

Jakmile si uvědomíme, odkud naše náhlá podrážděnost či nervozita přišla, máme větší šanci nevyměnit vlastní emoce za ty cizí.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Maso i surrealistické umění. Tyto hvězdy ví, jak provokovat na pódiu

Dua Lipa jako headliner letošního ročníku festivalu Glastonbury (28. června...

Některé hudební divy jako by byly utržené z řetězu: extravagantní kostýmy, korzety, dokonce i negližé. Jen aby třpyt přinesl dost provokace. Podívejte se, jak Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Doja Cat...

Rakovina před padesátkou: čtrnáct nádorů přibývá. Které to jsou a co nepřehlížet

Premium
ilustrační snímek

U čtrnácti typů rakoviny zaznamenali vědci nárůst výskytu u lidí mladších padesáti let. Neznamená to ale, že rakovina obecně postihuje stále mladší lidi. Co ukazují česká data, proč některé nádory...

Projděte podzimem šik a v teple. Kabáty jsou aktuální must have kousek

Vsaďte na kvalitní materiály, nadčasový střih a klasickou barvu. Model Roxie s...

Chladné dny nemusejí znamenat kompromis mezi pohodlím a stylem. Stačí sáhnout po správném kabátu, který vás příjemně zahřeje a zároveň se stane elegantní součástí vašeho podzimního šatníku.

Inspirace z pařížských ulic. Oblékněte se do podzimu jako pravá Francouzka

Francouzky s barvami většinou šetří, vystačí si se základní paletou neutrálních...

Módní styl Pařížanek je celosvětově proslulý. Snoubí v sobě nadčasovost, ležérnost s elegancí a zdánlivou nedbalost, která působí svůdně a šik. Inspirujte se a odkoukejte od Pařížanek pár tajných...

Nebojte se barev. V těchto kouscích si na vás pošmourný podzim nepřijde

Z podzimní kolekce C&A

Podzim a blížící se zima rozhodně nejsou důvodem k nějakým smutkům. A pokud se o radostnou náladu nepostará slunce ani vaše okolí, pomozte si oblečením.

Emoční nakažlivost existuje. Proč přejímáme pocity ostatních?

Ilustrační snímek

Někdy stačí pár minut s podrážděným kolegou a sami začneme být nevrlí. Jindy nás naopak strhne něčí smích nebo nadšení, i když jsme byli dosud smutní. Jak se přenášejí emoce a proč jsou pro někoho...

7. listopadu 2026  4:30

Zapomeňte na obyčejnou párty. Tančící dům už 30 let ví, jak zaujmout

Komerční sdělení
Méně plánování, více oslavování. Letos to zkuste jinak.

Už třicet let na sebe strhává pozornost. Svými křivkami, neobvyklou architekturou a odvahou být jiný. Ale věděli jste, že Tančící dům umí zaujmout nejen zvenku? Uvnitř se totiž skrývají místa pro...

6. listopadu 2026

Inspirace z pařížských ulic. Oblékněte se do podzimu jako pravá Francouzka

Francouzky s barvami většinou šetří, vystačí si se základní paletou neutrálních...

Módní styl Pařížanek je celosvětově proslulý. Snoubí v sobě nadčasovost, ležérnost s elegancí a zdánlivou nedbalost, která působí svůdně a šik. Inspirujte se a odkoukejte od Pařížanek pár tajných...

6. listopadu 2026  4:30

Rakovina před padesátkou: čtrnáct nádorů přibývá. Které to jsou a co nepřehlížet

Premium
ilustrační snímek

U čtrnácti typů rakoviny zaznamenali vědci nárůst výskytu u lidí mladších padesáti let. Neznamená to ale, že rakovina obecně postihuje stále mladší lidi. Co ukazují česká data, proč některé nádory...

6. listopadu 2026

Maso i surrealistické umění. Tyto hvězdy ví, jak provokovat na pódiu

Dua Lipa jako headliner letošního ročníku festivalu Glastonbury (28. června...

Některé hudební divy jako by byly utržené z řetězu: extravagantní kostýmy, korzety, dokonce i negližé. Jen aby třpyt přinesl dost provokace. Podívejte se, jak Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Doja Cat...

6. listopadu 2026

Kůže? Tyto kousky se hodí skoro ke všemu a v lezavém počasí vás podrží

Nebojíte se výrazných barev ani střihů? Pak bude tato červená paráda určená...

Kůže či koženka už dávno nepatří jen motorkářům a také nemusí být pouze černá. Může mít spoustu odstínů, hodí se skoro ke všemu a dokáže být elegantní.

5. listopadu 2026  4:30

Objemné střihy nemusejí ženskou siluetu skrývat. Jak vyvážit proporce?

Ilustrační snímek

Objemné a volné střihy nemusejí ženskou siluetu skrývat ani jí ubírat na půvabu. Stačí si pohrát s proporcemi, odhalit kousek kůže nebo nechat vyniknout křivky. Jak na to, poradí stylistka Kateřina...

4. listopadu 2026  4:30

Nebojte se barev. V těchto kouscích si na vás pošmourný podzim nepřijde

Z podzimní kolekce C&A

Podzim a blížící se zima rozhodně nejsou důvodem k nějakým smutkům. A pokud se o radostnou náladu nepostará slunce ani vaše okolí, pomozte si oblečením.

3. listopadu 2026  4:30

Esenciální olejíčky umí zázraky: levandule ztiší, citrusy nastartují

Ilustrační snímek

Vůně v nás probouzejí pocit štěstí. Například éterické oleje dokážou během pár vteřin zlepšit náladu i zdraví. Který volit na povzbuzení mysli a který na večerní zklidnění?

2. listopadu 2026  4:30

Snídaně jako základ dne? Není třeba, do žádného jídla se nutit nemusíte

Ilustrační snímek

Odnepaměti nám bylo vštěpováno, že bez snídaně se člověk neobejde. Mnozí odborníci na výživu se však shodují, že to není tak úplně pravda... kdy přestává ve zdravém přístupu dávat smysl?

1. listopadu 2026  4:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Projděte podzimem šik a v teple. Kabáty jsou aktuální must have kousek

Vsaďte na kvalitní materiály, nadčasový střih a klasickou barvu. Model Roxie s...

Chladné dny nemusejí znamenat kompromis mezi pohodlím a stylem. Stačí sáhnout po správném kabátu, který vás příjemně zahřeje a zároveň se stane elegantní součástí vašeho podzimního šatníku.

31. října 2026

Chcete mít letos pohodu na svahu!

Komerční sdělení
Chcete mít letos pohodu na svahu!

Ideální jsou pro to třeba tyto dva kousky výbavy, které vám ukáží nový pohled na zimní sport!

30. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.