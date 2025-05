Vláknina nepomáhá pouze při hubnutí, jak se mnozí mylně domnívají, podporuje také zdravé zažívání, reguluje trávení a správný metabolismus tuků a oceníte ji i při zvýšené hladině cholesterolu. O důvod víc, proč dbát na její dostatečný přísun.

Jakou si vybrat?

Rozpustná vláknina významně pomáhá při redukčních dietách. Obsahuje ji hlavně ovoce, luštěniny nebo brambory. Dá se říct, že čím méně je ovoce vodnaté, tím více vlákniny v sobě skrývá.

Nerozpustná vláknina prochází trávicím traktem v nezměněné formě, a působí tak ve střevech jako jemný kartáč, který mechanicky odstraňuje usazeniny. Jak už prozrazuje její samotný název, není sice rozpustná, zato velmi dobře absorbuje vodu. Hledejte ji hlavně v otrubách, ořeších, zelenině nebo i celozrnném pečivu.

Indické psyllium

Jedinečným zdrojem rozpustné i nerozpustné vlákniny je psyllium neboli jitrocel indický. Jedná se o vyčištěné obaly jeho semen, které jsou nejbohatší na rozpustnou vlákninu. Psyllium se v indické ájurvédě využívá už více než dva tisíce let a jeho blahodárné účinky znali i ve starověkém Řecku.

Další rady a tipy Vlákninu přidávejte do jídelníčku postupně.

Denní doporučená dávka odpovídá jedné až dvěma lžičkám psyllia.

Psyllium rozmíchejte ve 250 ml tekutiny. Takto připravené ho zapijte dalším šálkem.

Obecně platí, že aby mohla vláknina plnit svou funkci ve střevech, potřebuje tekutinu, proto dbejte během dne na dostatečný pitný režim.

Psyllium rozmíchejte ve vodě či jiné tekutině a vypijte. Jestli vám tahle podoba vlákniny nesedí, sáhněte po kapslích s vlákninou. Ušetříte čas strávený přípravou a svou dávku vlákniny si můžete dát prakticky kdekoli.

Využití v kuchyni

Dá se přidat také do jogurtu, ovesné kaše nebo ranního müsli. Nebojte se v kuchyni trochu experimentovat a použijte psyllium při vaření. Přisypte ho třeba do mletého masa, těsta na palačinky nebo různých směsí. Na chuti jídla to ani nepoznáte, pokrm však bude zdravější a mnohem lépe vás zasytí.

Psyllium přijde vhod také těhotným ženám, které často trápí zácpa.

Protože je přirozeně bezlepkové, stoprocentně přírodní a bez cukrů, je velmi prospěšné i pro diabetiky, zpomaluje totiž vstřebávání cukrů.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.