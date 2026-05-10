Zatímco na první pohled matcha okouzlí svou intenzivní zelenou barvou, na první doušek zase jemnou chutí, která v sobě nese tóny trávy, oříšků i lehké sladkosti. Za tímto nenápadným práškem se skrývá příběh starý stovky let – a také důvod, proč si matcha získala svět.
Tradice, která má hloubku
Matcha pochází z Japonska, kde se stala součástí čajových rituálů. Ty nejsou jen o popíjení, ale o vnímání přítomného okamžiku. Každý pohyb, každý doušek má své místo.
„Čaj v Japonsku symbolizuje harmonii, respekt a klid. Nejde o rychlou konzumaci, ale o vědomý proces,“ vysvětluje zakladatel značky Matcha Tea Petr Patočka.
Zelené zlato samurajů
Málokdo ví, že matcha byla v minulosti oblíbeným nápojem japonských samurajů. Ti ji pili před bitvou, aby podpořili soustředění a vnitřní klid.
Právě kombinace energie a mentální rovnováhy jim pomáhala zvládat extrémní situace.
Dnes si stejný nápoj dopřáváme spíš v klidu domova nebo na místech, kde je nám dobře – ale jeho účinek zůstává překvapivě podobný.
I když dnes většina lidí nemá čas na tradiční obřady, princip zůstává. Matcha nás učí zpomalit. Vytvořit si malý rituál uprostřed dne. V době, kdy jsme neustále ve spěchu, je právě toto její největší dar.
Na rozdíl od kávy nepřináší matcha prudký nástup energie a následný pád. Její účinek je pozvolný, - vyvážený a trvá několik hodin.
„U Matcha Tea se energie uvolňuje postupně v průběhu tří až šesti hodin, takže se vám po vypití nebudou třást ruce ani zběsile tlouct srdce,“ tvrdí Petr Patočka.
Za tím stojí kombinace kofeinu a L-theaninu. Právě tato aminokyselina podporuje tvorbu alfa mozkových vln, které souvisejí s klidnou bdělostí. Výsledkem je stav, kdy jsme soustředění, ale zároveň uvolnění. Ideální kombinace pro práci, studium i chvíle, kdy potřebujeme „vypnout hlavu“, ale zůstat produktivní.
Zdraví v každém doušku
Jedním z hlavních důvodů, proč lidé matchu zařazují do svého života, jsou její zdravotní benefity. Na rozdíl od běžného čaje totiž pijeme celý list rozemletý na prášek. Díky tomu tělo získá maximum látek, které by jinak zůstaly nevyužité.
Matcha je bohatá na antioxidanty, především katechiny, z nichž nejvýznamnější je EGCG. Ty pomáhají chránit buňky před oxidačním stresem a podporují celkovou vitalitu organismu. „Matcha Tea obsahuje také vitaminy A, C a E, železo, vápník a další důležité látky, které tělo potřebuje,“ doplňuje Patočka.
Pravidelné pití může přispět k normální hladině cholesterolu, podpořit metabolismus a být součástí vyváženého životního stylu. Zároveň jde o šetrný nápoj, který většina lidí snáší lépe než kávu.
Přesto je důležité naslouchat svému tělu. Doporučená denní dávka jsou jedna až dvě porce. Vyšší množství, zejména nalačno, může způsobit nepříjemné pocity.
Jak si matchu připravit a užít
Příprava matchy může být malým rituálem i rychlou záležitostí. Tradičně se prášek zalije horkou vodou o teplotě kolem 70–80 °C a vyšlehá bambusovou metličkou do jemné pěny. Tento způsob má své kouzlo a umožní nám na chvíli zpomalit. Moderní varianta je praktičtější. Stačí shaker nebo mixér a během pár vteřin máme hotovo. Matcha se dá připravit i s mlékem jako latté, přidat do smoothie nebo do kaší.
Důležité ale je, že největší přínos má jako nápoj. V pečení sice dodá barvu a chuť, ale část cenných látek se teplem ztratí. Pokud tedy chcete využít její potenciál naplno, pijte ji. A možná právě v tom je její kouzlo. Není to jen další »zdravý trend«. Je to malý každodenní moment, kdy se zastavíme, nadechneme a na chvíli zůstaneme na jednom místě.
Pro radost i jako dárek
Dárková sada Arata je ideální volbou pro ty, kteří chtějí udělat první krok k tradičnímu čajovému obřadu. Jméno Arata v japonštině znamená „nový“ a přesně takový je i tento set, který představuje skvělý start do světa matcha. Obsahuje vše potřebné pro vychutnání japonského Matcha Tea tradičním způsobem – misku chawan, lžičku chashaku a metličku chasen. Každá čajová miska je ručně vyráběný originál.
Pokladnice zdraví
Matcha je unikátní tím, že se nepije pouze výluh z lístků, ale celý čajový list v práškové podobě – díky tomu získáváme maximum účinných látek. Mezi prokázané účinky patří zvýšená hladina energie a soustředění díky kombinaci kofeinu a L-theaninu, silné antioxidační působení, podpora metabolismu a spalování tuků, detoxikační účinek chlorofylu a také podpora přirozené imunity.
Podle studií obsahuje matcha až 137× více antioxidantů (EGCG) než běžně prodávané zelené čaje. Tyto antioxidanty pomáhají kontrolovat tělesnou hmotnost, podporují normální hladinu glukózy a cholesterolu a zlepšují stav pokožky a dentálního zdraví.
Dort, kterému neodoláte
Připravte si spolu s námi lahodný nepečený matcha tea cheesecake. A věřte, že jednou ochutnáte a ihned se zamilujete. Jeho jemná smetanová chuť si vás zkrátka naplno získá. Na jeho přípravu je potřeba forma (O 18 cm).
Na spodní vrstvu, kterou tvoří sušenkový základ, si připravíme 150 g dětských piškotů či máslových sušenek a 70 g rozpuštěného másla. Sušenky rozmixujeme nebo rozdrtíme najemno, smícháme s rozpuštěným máslem, směs natlačíme na dno dortové formy vyložené pečicím papírem a dáme do lednice.
Na krém potřebujeme 250 g smetanového sýra, 200 ml smetany ke šlehání (33–36%), 60 g moučkového cukru, 1 lžičku Matcha Tea prášku, 1 lžičku vanilkového extraktu, 5 g želatiny a 2 lžíce vody na její rozpuštění.
Smetanu vyšleháme do polotuha a v další misce smícháme smetanový sýr s cukrem, vanilkou a Matcha Tea práškem. Želatinu necháme nabobtnat ve vodě, poté ji krátce zahřejeme ve vodní lázni, aby se rozpustila, a vmícháme ji do sýrové směsi. Poté vmícháme ještě šlehačku a takto připravený krém rozetřeme na sušenkový základ. Povrch uhladíme a dort necháme minimálně 4 hodiny (ideálně přes noc) chladit v lednici. Podáváme ozdobený čerstvým ovocem (např. malinami, borůvkami) nebo posypaný trochou prášku Matcha Tea.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.