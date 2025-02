Najděte své zdroje. Energii a radost vám může dodat sport i seberozvoj

Máme-li to štěstí, že se narodíme do rodiny, kde jsme obklopeni láskou a péčí a kde se cítíme absolutně v bezpečí, znamená to pro nás mnohem výhodnější start.

Prostředí, v němž vyrůstáme, formuje náš svět prostřednictvím vlastního příkladu, takže nás vůbec nenapadne pochybovat o tom, že by nám některý z důležitých zdrojů do budoucna chyběl. Že bychom se jej z nějakého důvodu dobrovolně vzdali, nebo se o něj dokonce nechali připravit. Proces podmiňování, který probíhá v dětství, nám za těchto ideálních okolností umete budoucí cestičku a pošle do života vše, co potřebujeme.

Co čekáte od života?

Mnohem častěji to ale bývá tak, že některé z důležitých zdrojů chybějí (občas dokonce ty základní). Logicky je pak pro nás v dospělosti obtížné si je opatřit. Kdesi hluboko uvnitř sebe máme totiž zakódováno, že tyto zdroje jsou nadbytečný luxus, že si je nezasloužíme, nebo ještě hůř – o existenci některých ani nevíme, protože jsme je nikdy předtím nepoznali.

A tak mnohdy prožijeme život s pocitem „díky bohu, že mám kde bydlet a co jíst“. Nic dalšího, co by mělo nějaký přesah. Co by do života vnášelo radost, vzrušení, inspiraci. Je samozřejmě důležité, aby měl člověk dostatek potravy a střechu nad hlavou: pravdou je, že mnoho lidí to nemá, ale náš život by se měl odehrávat také v dalších rozměrech, které jej odlišují od pouhého přežívání.

Čím se dosycujete?

Jaké jsou vaše zdroje? Z čeho berete energii a sílu, když je vám ouvej? Kvalita života je totiž přímo úměrná tomu, jak dočerpáváme potřebné „palivo“, ať už v oblasti zdravého stravování, pravidelných fyzických aktivit, kvalitního spánku, odpočinku, péče o duševní a emoční pohodu nebo třeba seberozvoje.

Které jsou ty hlavní pilíře, z nichž obnovujete svůj energetický potenciál? Jak hodně jste sladění se svým pojetím smyslu života? A máte vůbec nějaký?

Afirmace pro transformaci: Každým dnem rostu.

Jsem v bezpečí.

Můj život má smysl a cíl.

Odpouštím sám (sama) sobě.

Každý den se dozvídám více o tom, kdo jsem.

Jsem tvůrcem své životní zkušenosti.

Vážím si sebe a všeho, co ze mě dělá jedinečnou bytost.

Mám v sobě vrozené dary, které se pomalu začínají odhalovat.

Zkuste si představit svůj běžný den. Kolik času věnujete péči o domácnost, kolik práci a kolik svým blízkým? Zbude vám vůbec prostor pro sebe, dostatečně velký na to, abyste se mohli věnovat něčemu, co vás těší, naplňuje, dosycuje, posiluje, dobíjí? Na to ať si po pravdě odpoví každý sám.

Ta pravda nemusí být vůbec příjemná, ale nemá smysl se tím trápit. Každý v dané chvíli děláme to, co považujeme za nejlepší. Naše vrozené vzorce chování nás drží v pasti často dlouhá léta (někdy i celý život). Pak ale přijde den, kdy se ocitneme na hranici svých možností a kdy nám konečně dojde, že bez dostatečných zdrojů to už zkrátka nezvládneme. Právě tento moment může být začátkem naší transformace. Naší cesty zpátky k sobě.

Přeučte svůj mozek

Vědci už dávno prokázali, že mozek je neuroplastický – tj. dokáže se měnit a vytvářet nová nervová spojení. Jestliže se tedy rozhodnete udělat ve svém životě některé zásadní změny (a je úplně jedno, co to bude – zda budete dvakrát týdně chodit na jógu, každý večer před spaním si vyčleníte hodinu jen pro sebe a svoji oblíbenou knížku, budete se častěji setkávat s lidmi, které máte rádi, rozhodnete se víc cestovat atd.), máte reálnou naději, že se vaše nervové spoje tomuto záměru přizpůsobí.

Nenechte se však odradit jedním zcela běžným jevem, který tyto snahy sabotuje.

„Vytváření nových nervových drah bývá nezřídka provázeno vnitřní nechutí a nepříjemnými pocity, které v nás všechny změny vyvolávají. Můžete se cítit frustrovaní, mít tendenci odkládat zahájení cesty za sebepoznáním nebo její pokračování a vaše motivace může slábnout. Jde o přirozenou součást transformačního procesu, s kterou se setkáváme všichni. Jde jen o to, nevzdávat se a dál sama sebe objevovat,“ uvádí ve své knize Poznej sám sebe americká psycholožka Nicole LePera. Výsledek však stojí za to.

Věřte, že toto je ta nejlepší cesta, kterou se v životě můžete vydat. A na kterou nikdy, opravdu nikdy není pozdě.