Konečně ležíte zachumlaná v posteli, ale nemůžete usnout, protože vám hrozně mrznou nohy. Prostě typická zima. A důvod? Tělo stahuje teplo do svého středu, aby byly chráněny důležité vnitřní orgány. Paže a nohy se pak nemůžou tak dobře prokrvit a zůstávají zkrátka chladnější. Zároveň se vyplavují stresové hormony proti chladu, které nás udržují v bdělém stavu.

Méně svalové hmoty a nižší krevní tlak

Příčina, proč my ženy míváme častěji studené nohy než muži, se skrývá v našem organismu – můžou za to hormony omezující průtok krve v drobných cévách. Navíc máme méně svalové hmoty než muži, a proto produkujeme méně tepla. I kvůli tenčí podkožní tukové tkáni je pro nás obtížnější udržet teplo v těle.

Většinou jsou studené nohy sice nepříjemné, ale našemu zdraví nijak neškodí. Může se ovšem jednat také o cévní onemocnění, například arteriosklerózu. Pokud vás nohy navíc bolí, mohl by to být symptom poruchy prokrvení, kterou by bylo nutné léčit.

Existují ale účinné prostředky, jak si studené nohy zahřát. Nejlépe se vám to podaří s koupelemi nohou, ohřívací lahví a vlněnými ponožkami. Své ale udělají také střídavé koupele, horké nápoje, zábaly a masáže, tak to zkuste.

Masáž bylinkovým olejem

Prokrvující: Tyto masáže zlepšují průtok krve.

Jak na to: Účinné látky, které obsahují bylinky, jako je například rozmarýn či majoránka, rozšiřují cévy. Oleje koupíte buď hotové, nebo si je připravíte sama: Lžičku sušených bylinek dejte do 100 ml olivového oleje a zahřívejte ho ve vodní lázni asi 15 minut. Minimálně 3 dny nechte proležet. Poté přeceďte a olejíčkem masírujte nohy.

Masážní ježek

Příjemné: Denně si chodidla masírujte zhruba 10 minut na ježkovi (rehabilitační pomůcka, k dostání je ve zdravotnických potřebách).

Jak na to: S masáží začněte na bříšku chodila a pomalu převalujte míček tak, aby se vám dostal až k patě. Opakujte libovolně často. Přitom můžete také měnit intenzitu. Masáž na ježkovi si nejlépe užijete v pohodlí na gauči.

Zázvorová polévka

Prohřívací: Všechno, co nás zahřeje zevnitř, prospívá i nohám. Je-li tělo zásobeno dostatkem tepla, funguje lépe také prokrvení. O to se postarají především horké nápoje a polévky.

Preventivně hodně pijte vodu nebo neslazené čaje, minimálně 2 litry denně. Tak zůstane krev zředěná a bude dobře cirkulovat.

Recept: Nasekejte nadrobno 500 g mrkve, 20 g zázvoru, 2 cibule a stroužek česneku. Mrkev a cibuli asi 3 minuty poduste za stálého míchání na lžíci horkého oleje. Vmíchejte česnek, přilijte litr zeleninového vývaru a nechte asi 25 minut vařit při mírné teplotě, než mrkev změkne. Pak polévku rozmixujte, osolte a opepřete.

Horké skořicové zábaly

Hřejivé: Skořice mimo jiné uvolňuje křeče a zahřívá.

Jak na to: Na zábal chodidel a lýtek smíchejte 20 kapek skořicového oleje s 20 ml smetany a směs dejte do mísy s litrem vody o teplotě 35 °C. Namočte do ní pár vlněných ponožek, vyždímejte je, oblečte si je a přes ně si navlékněte ještě jedny suché ponožky. Pak si lehněte a aspoň půl hodinky odpočívejte, přitom nechte skořicové zábaly působit.

Zázvorový čaj s chilli

Pálivé: Kapsaicin, který obsahuje chilli paprička, a gingerol v zázvoru dovedou teplo až do konečků prstů.

Jak na to: Kousek zázvoru a chilli papričku nakrájejte na tenké plátky a dejte do sklenice. Vše přelijte 250 ml vroucí vody. Čaj nechte asi 10 minut louhovat, poté ho přeceďte, nechte vychladnout na přijatelnou teplotu a pijte co nejteplejší. Zahřeje vás zevnitř, stimuluje pocení a zlepšuje prokrvení.

Střídavé koupele

Stimulující: Pro rozproudění krevního oběhu jsou skvělé také střídavé koupele nohou podle „vodního doktora“ Sebastiana Kneippa.

Jak na to: Nohy ponořte po kotníky na 5 až 10 minut do teplé a pak na 15 vteřin do studené vody. Opakujte celý proces dvakrát až třikrát. Chlad stahuje cévy, teplo je rozšiřuje. Tím se trénuje jejich přizpůsobivost. Tělo se potom dokáže lépe adaptovat na různé teploty, posílí se krevní oběh a zlepší se prokrvení.

Uvolňující lázeň

Zklidňující: Po zahřátí nohou se budete cítit příjemně a uvolněně. Také se vám podaří snáze usnout.

Jak na to: Vlažnou vodu nechte natéct do vany do výše kotníků, vhodná teplota je cca 30 až 35 °C. Podle chuti můžete přidat lžičku soli z Mrtvého moře nebo jinou koupelovou přísadu pro odstranění napětí, například levandulový olej. Ponořte nohy do vody minimálně na 5 minut, pak si je osušte a oblékněte si teplé vlněné ponožky. A hurá do teplé postele!