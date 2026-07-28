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Vneste si do života světlo. I pomocí správných barev v letním šatníku


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energie, radost, štěstí | foto: Canva

Když přijde léto, máme chuť odložit tmavé barvy a vpustit do života více světla. Odborníci potvrzují, že je to dobrý způsob, jak si okamžitě zlepšit náladu.

Všimli jste si někdy, že v jasně žlutých šatech se cítíte sebevědoměji než v šedém svetru? Nebo že pobyt v zelené zahradě vás uklidní mnohem rychleji než odpoledne v supermarketu s umělým světlem?

Není to náhoda. Psychologové už dávno vědí, že barvy mají silný vliv na to jak se cítíme, kolik máme energie a překvapivě umí ovlivnit i to, jak vnímáme sami sebe.

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Možná jste už slyšeli o fenoménu zvaném „dopamine dressing“, který si v posledních letech získal oblibu po celém světě. Typické jsou pro něj výrazné odstíny, jejichž kombinace často připomínají pestrobarevné motýly z tropických pralesů.

Dopaminové oblékání stojí právě na barevné teorii. Jeho podstata je jednoduchá: oblékat se do barev a kousků, které nám přinášejí radost. To, co si oblékneme, ovlivňuje nejen způsob, jakým nás vidí ostatní, ale i to, jak se cítíme my sami.

Právě léto je ideální dobou, kdy si můžeme s barvami bezstarostně pohrát. Možná si pod pojmem „dopamine dressing“ představujete jen ty neonové šaty nebo pestrobarevné kombinace. Ve skutečnosti je tento princip mnohem osobnější.

„Není to samotné oblečení, co nám zlepšuje náladu, ale význam, který mu přikládáme,“ vysvětluje psycholožka Carolyn Mair.

Tip

  • Chcete-li si rychle zlepšit náladu, obklopte se kombinací zelené, světle modré a žluté.
  • Jde o barvy, které jsou nejčastěji spojovány s přírodou, sluncem a pocitem psychické pohody.

Pokud se například cítíte nejlépe v námořnické modři nebo v bílých lněných šatech, právě ty mohou se mohou stát vašimi „dopaminovými“ barvami.

Pokud nevíte, kde začít, zkuste vsadit na světlé a optimistické odstíny. Žlutá je spojována se sluncem, radostí a kreativitou, zelená navozuje pocit klidu a rovnováhy, modrá ve všech odstínech pomáhá zklidnit mysl a navozuje pocit bezpečí.

Oblíbené jsou také korálové, meruňkové nebo lososové tóny, které působí mile a podporují dobrou náladu.

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Stejný princip jako v módě funguje i doma, ale naštěstí není nutné hned malovat celý byt. Často stačí několik drobných změn, které prostor doslova rozzáří.

Odborníci zároveň připomínají, že každého z nás oslovují trochu jiné barvy. Někdo se cítí skvěle v růžové, jinému přináší klid jemná šalvějová nebo světle modrá. Důležité je vnímat vlastní pocity a nebát se experimentovat. Barvy totiž nejsou pouhou dekorací. Jsou součástí prostředí, které ovlivňuje naši psychiku každý den.

Barvy kolem nás

  • Červená je barvou energie, vášně a aktivity. Povzbuzuje, přitahuje pozornost a dodává odvahu. Ve větším množství však může zvyšovat napětí, neklid nebo agresivitu. Hodí se jako akcent, ne jako dominantní barva ložnice či odpočinkových zón.
  • Žlutá symbolizuje optimismus, slunce a radost. Podporuje kreativitu, komunikaci a dobrou náladu. Příliš syté odstíny ale mohou některé citlivější osoby unavovat. Nejlépe funguje v kuchyni.
  • Oranžová působí přátelsky, hřejivě a společensky. Dodává energii, podporuje chuť k jídlu a navozuje pocit pohody. Je ideální do místností, kde se schází vaše celá rodina.
  • Zelená je barva přírody, harmonie a regenerace. Uklidňuje nervovou soustavu, pomáhá odbourávat stres a podporuje soustředění. Vhodná je téměř do každé místnosti včetně pracovny.
  • Modrá navozuje pocit klidu, bezpečí a důvěry. Pomáhá zklidnit mysl a podporuje odpočinek. Proto se často doporučuje do ložnic a koupelen.
  • Fialová spojuje kreativitu, fantazii a duchovní rozměr. Světlejší odstíny působí romanticky a elegantně, tmavé mohou vyvolávat pocit luxusu, ale i určitou melancholii.
  • Růžová je spojována s něhou, laskavostí a pohodou. Jemné odstíny uklidňují a navozují pocit bezpečí, výrazná svítivě fuchsiová naopak dodává energii a sebevědomí.
  • Hnědá přináší stabilitu, pocit bezpečí a spojení s přírodou. Dřevo a přírodní materiály v interiéru pomáhají vytvářet útulnou atmosféru.
  • Bílá působí čistě, svěže a vzdušně. Opticky zvětšuje prostor a dodává mu lehkost. Ve velkém množství však může působit chladně, proto je dobré ji kombinovat s teplejšími tóny.
  • Černá je symbolem elegance, autority a luxusu. V interiéru ji používejte střídmě – příliš mnoho černé může prostor opticky zmenšovat a působit těžce.
  • Šedá je neutrální a nadčasová barva. Vytváří klidné pozadí pro výraznější odstíny. Pokud jí však je v prostoru příliš, může působit smutně a brát energii.

Článek vznikl pro speciál časopisu Rytmus života – Čtení na léto Relax.

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