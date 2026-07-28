Všimli jste si někdy, že v jasně žlutých šatech se cítíte sebevědoměji než v šedém svetru? Nebo že pobyt v zelené zahradě vás uklidní mnohem rychleji než odpoledne v supermarketu s umělým světlem?
Není to náhoda. Psychologové už dávno vědí, že barvy mají silný vliv na to jak se cítíme, kolik máme energie a překvapivě umí ovlivnit i to, jak vnímáme sami sebe.
Možná jste už slyšeli o fenoménu zvaném „dopamine dressing“, který si v posledních letech získal oblibu po celém světě. Typické jsou pro něj výrazné odstíny, jejichž kombinace často připomínají pestrobarevné motýly z tropických pralesů.
Dopaminové oblékání stojí právě na barevné teorii. Jeho podstata je jednoduchá: oblékat se do barev a kousků, které nám přinášejí radost. To, co si oblékneme, ovlivňuje nejen způsob, jakým nás vidí ostatní, ale i to, jak se cítíme my sami.
Právě léto je ideální dobou, kdy si můžeme s barvami bezstarostně pohrát. Možná si pod pojmem „dopamine dressing“ představujete jen ty neonové šaty nebo pestrobarevné kombinace. Ve skutečnosti je tento princip mnohem osobnější.
„Není to samotné oblečení, co nám zlepšuje náladu, ale význam, který mu přikládáme,“ vysvětluje psycholožka Carolyn Mair.
Tip
Pokud se například cítíte nejlépe v námořnické modři nebo v bílých lněných šatech, právě ty mohou se mohou stát vašimi „dopaminovými“ barvami.
Pokud nevíte, kde začít, zkuste vsadit na světlé a optimistické odstíny. Žlutá je spojována se sluncem, radostí a kreativitou, zelená navozuje pocit klidu a rovnováhy, modrá ve všech odstínech pomáhá zklidnit mysl a navozuje pocit bezpečí.
Oblíbené jsou také korálové, meruňkové nebo lososové tóny, které působí mile a podporují dobrou náladu.
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Stejný princip jako v módě funguje i doma, ale naštěstí není nutné hned malovat celý byt. Často stačí několik drobných změn, které prostor doslova rozzáří.
Odborníci zároveň připomínají, že každého z nás oslovují trochu jiné barvy. Někdo se cítí skvěle v růžové, jinému přináší klid jemná šalvějová nebo světle modrá. Důležité je vnímat vlastní pocity a nebát se experimentovat. Barvy totiž nejsou pouhou dekorací. Jsou součástí prostředí, které ovlivňuje naši psychiku každý den.
Barvy kolem nás
Článek vznikl pro speciál časopisu Rytmus života – Čtení na léto Relax.