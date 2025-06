V našich luzích a hájích je pití alkoholu běžnou součástí každodenního života. Pivo k obědu, sklenička vína po práci nebo panák „na zdraví“ jsou nejen přijatelné, ale často přímo vítané. Štamprli na zdraví doporučují i někteří lékaři, a tak není divu, že má každý desátý Čech s alkoholem vážný problém.

Příběh pijana

„Tátu jsem nikdy neviděla opilého, a přesto byl alkoholik. Od mládí si s kamarády nebo kolegy dával jedno dvě piva. Jako všichni okolo. Později začal pít i doma – zase jedno dvě. Když se mu přestalo dařit v práci a měl problémy se šéfem, pití se stupňovalo,“ vypráví Jana.

Podcast Sober Heroes přináší povídání dvou abstinujících alkoholiků, velmi upřímnou, ale také velmi vtipnou formou. Může být inspirací pro mladší ročníky, které nechtějí poslouchat školometské přednášky.

„Máma si jeho zvyku všimla, hádali se kvůli tomu. Táta reagoval tím, že začal alkohol schovávat. Legálně měl pivo v lednici, ale za zavařeninami ve spíži schovával skleničku naplněnou vodkou. Udržoval si hladinku. Postupně ztrácel zájem o všechno a všechny. Byl neustále podrážděný, naštvaný, odtažitý. Nakonec se odstěhoval – na zahradě jsme měli malý letní domek, kam se uchýlil. Bylo mu čtyřicet a mně připadal neuvěřitelně starý, přitom dnes jsem starší než on tenkrát.“

„Pil stále víc, až přišel o práci. Na zahradu se k němu přistěhoval bezdomovec, pomáhal mu. Po pár měsících se z něj stala troska. Už se nedokázal postavit na nohy – alkohol mu způsobil polyneuropatii.“

„Máma ho i přes jeho protesty nechala převézt na metabolickou jednotku v Motole. Zachránila mu tím život. Tam, během abstinence, prodělal delirium, při kterém málem zemřel. Když se jeho stav zlepšil, byl převezen do Bohnic a následně nastoupil tříměsíční léčbu u Apolináře. Zvládl to a už nikdy ve svém životě se nenapil. K závislosti se nepropracoval opíjením, výtržnostmi, vysedáváním po hospodách nebo panáky rumu. Bylo to ‚jen‘ společensky tolerované pití. Tátu za jeho sílu překonat závislost obdivuji. Jsem si jistá, že během dalších dvaceti let jeho života přišly chvíle, kdy se mu muselo hrozně chtít ulevit si alkoholem,“ vypráví Jana.

Závislost má často genetický základ – pokud se v rodině vyskytla, zvyšuje to pravděpodobnost, že i další generace budou náchylnější. Tyto predispozice ovlivňují nejen biologickou reakci na alkohol, ale i způsob zvládání stresu. Klíčem je obezřetnost, vědomé omezování pití a včasné rozpoznání varovných signálů.

Typy závislosti na alkoholu a jejich projevy Závislost na alkoholu se může projevovat různě: Pravidelní pijáci: Konzumují alkohol denně, udržují si „hladinku“ a většinou se neopíjejí.

Konzumují alkohol denně, udržují si „hladinku“ a většinou se neopíjejí. Kvartální pijáci: Období abstinence střídají s periodami nadměrného pití.

Období abstinence střídají s periodami nadměrného pití. Notoričtí alkoholici: Pijí neustále, často ztrácejí kontrolu, jejich závislost je očividná.

Pijí neustále, často ztrácejí kontrolu, jejich závislost je očividná. Funkční alkoholici: Jsou na alkoholu závislí, ale před širším okolím se jim daří pití skrývat. Fungují v zaměstnání, mezi přáteli, ale doma popustí uzdu pití i jeho důsledkům.

Jsou na alkoholu závislí, ale před širším okolím se jim daří pití skrývat. Fungují v zaměstnání, mezi přáteli, ale doma popustí uzdu pití i jeho důsledkům. Excesivní pijáci: Pijí výhradně příležitostně, ale ve velkém množství, často s destruktivními důsledky.

Pijí výhradně příležitostně, ale ve velkém množství, často s destruktivními důsledky. Konfliktní pijáci: Po konzumaci alkoholu vyvolávají konflikty, bývají agresivní.

Po konzumaci alkoholu vyvolávají konflikty, bývají agresivní. Drunkorexie/alkorexie: Vynechávají jídlo, aby „ušetřili“ kalorie na alkohol, což vede k závažným zdravotním problémům.

Alkohol a zdraví: co říká věda?

Výzkumy ukazují, že i nízké dávky alkoholu mohou mít negativní vliv na zdraví. Studie z roku 2018, kterou vedl tým Emmanuely Gakidou z Institute for Health Metrics and Evaluation při Univerzitě ve Washingtonu potvrdila, že jakékoli množství alkoholu zvyšuje riziko rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění a dalších zdravotních problémů.

Studie zahrnovala data z více než 195 zemí, což z ní činí jednu z nejrozsáhlejších analýz svého druhu. Závěrem autoři uvedli, že neexistuje „bezpečná dávka“ alkoholu a abstinence je nejvhodnější cestou ke zlepšení fyzického i psychického zdraví, včetně kvalitnějšího spánku a kognitivních funkcí.

Jak jste na tom s alkoholem vy? 1. Pijete alkohol pravidelně, i když nemáte zvláštní příležitost?

2. Měli jste někdy pocit, že byste měli své pití omezit?

3. Stává se, že pijete na uklidnění nebo na potlačení stresu?

4. Vnímáte od svých blízkých narážky na množství alkoholu, které konzumujete?

5. Zažíváte někdy výpadky paměti spojené s alkoholem? Pokud jste na jednu nebo více otázek odpověděli kladně, je správný čas se nad svým pitím zamyslet.

Co dělat, když pije někdo blízký?

Závislost často přichází plíživě, a proto je důležité ji rozpoznat a jednat. Pokud máte blízkého, který pije:

Nabídněte mu podporu, ale bez odsuzování.

Otevřeně si promluvte, co ho k pití vede a co ho trápí.

Doporučte odbornou pomoc, například krizová centra, skupiny Anonymních alkoholiků či léčebny. Bez pomoci lze závislost zvládnout jen velmi zřídka.

Vyvarujte se financování nebo jiného podporování jeho závislosti.

Léčba závislostí v ČR

Léčba většinou probíhá v několika fázích: detoxikace, psychoterapie, skupinová terapie a dlouhodobá abstinence. Jak říkal profesor Jaroslav Skála, zakladatel léčebny v Praze u Apolináře, léčba je úspěšná pouze při striktní abstinenci a pravidelném režimu. Ten zahrnoval mimo jiné i rozcvičky či běh kvůli přirozené tvorbě endorfinů.

Dušan Randák, odborník na závislosti, zdůrazňuje, že doživotní abstinence je jedinou cestou ke stabilnímu a zdravému životu alkoholika.

Většina pacientů nastupuje na léčbu dobrovolně, přesto její účinnost není vysoká. Rok po ukončení léčby abstinuje 50 až 60 procent pacientů, po pěti letech je to už jen čtvrtina. Alkohol je zrádný nepřítel, který se tváří nevinně, ale bere životní energii, zdraví i vztahy. Není slabost přiznat problém – je to naopak první a nezbytný krok k jeho překonání.

Alkohol v ČR: Statistiky, které vás možná překvapí Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) a Státního zdravotního ústavu se Česká republika řadí mezi světové lídry v konzumaci alkoholu: Průměrná spotřeba činí 14,4 litru čistého alkoholu na osobu za rok (WHO, 2022).

Každý desátý Čech splňuje kritéria závislosti na alkoholu.

Rizikově pije alkohol až 1,5 milionu lidí, což znamená pravidelné překračování bezpečné hranice.

V České republice alkohol způsobuje přibližně 6 procent celkové úmrtnosti, což odpovídá asi 6 500 úmrtím ročně (OZP). S alkoholismem však zároveň stoupá pravděpodobnost celé řady nemocí, na něž se také umírá.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.