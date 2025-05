Co vás ještě „nakopne“ Ranní citronová bomba: Vypijte po probuzení sklenici vlažné vody s citronem. Nastartuje trávení, osvěží mysl a povzbudí tělo.

Chůze naboso po trávě: Jestli nemáte zahradu, stačí se projít i po koberci. Tělo se uzemní a zlepší se vám nálada.

Studená sprcha: Začněte vlažnou, skončete ledovou. Stačí i půl minuty. Tělo se bleskově prokrví a probere.

Rychlá dechová meditace: Zavřete oči, pětkrát se zhluboka nadechněte nosem a pomalu vydechněte ústy. Mozek dostane kyslík a začne fungovat.

Důkladně vyvětrejte. I když je třeba po ránu ještě chladno, otevřete na pár minut všechna okna. Doušek chladného vzduchu zmůže víc než dva hrnky espressa.

Mini jóga na gauči: Protáhněte si záda, zvolna zakružte hlavou, zvedněte ruce do výšky a zívněte si jako lev. S ústy co nejvíc dokořán. A klidně si i jako lev můžete zařvat. Funguje to jako parádní restart.

Aromaterapie: Nakapejte pár kapek esenciálního oleje (citron, máta, rozmarýn) do aromalampy a chvilku „nasávejte" pohodu. Vůně dokážou zázraky.

Teplá koupel se solí: Napusťte si vanu, přidejte epsomskou sůl, zavřete oči a vychutnejte si rituál proti jarní únavě.