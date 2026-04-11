Jak moc si pouštíte lidi k tělu? Seznamte se s proxemikou

Marcela Kašpárková
O vaší psychice, povaze, temperamentu a rozpoložení vypovídá i to, jaký prostor kolem sebe potřebujete. Vyznáte se v proxemice?
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nemusíte říct ani slovo, a přesto dáváte jasně najevo, jak jsou vám někteří lidé sympatičtí, jak se cítíte ve společnosti, jestli jste spíš introvert nebo extrovert anebo zda náhodou netrpíte nějakým mindrákem. Jde o to, jak moc si pouštíte lidi k tělu.

Aktuální číslo

Tina

Předplatné můžete objednávat zde

Je samozřejmě nutné dodat slovo dobrovolně, protože když jedete ráno nacpaným autobusem s cizími osobami, z nichž si půlka nečistila zuby, můžete klidně projevovat sociopatické sklony, i když jste jinak člověk vyrovnaný, mírný a společenský.

Tomu, jak velký prostor kolem sebe potřebujete, abyste se cítili v pohodě, se říká proxemika a je nedílnou součástí neverbální komunikace. To je disciplína velmi zajímavá, ale nikdy se nenechte omezit jednoznačným úsudkem, mohli byste se vážně splést, vždy je třeba zkoumat celý komplex toho, jak se daný člověk projevuje, co říká, jak to říká, jak se tváří, jaké má v danou chvíli držení těla...

Platí však, že lidé ctí kolem sebe určité zóny, do nichž si pouštějí nebo nepouštějí ostatní. Proč to dělají? A jak velké ty zóny jsou?

Proč se na vás někdo lepí?

Dotyčný nebo dotyčná se k vám přibližuje víc, než je nutné, a zasahuje vám i do intimní zóny? Něco takového by u vás mělo vždy vzbudit ostražitost. Příčin může být víc a na vás je, abyste je co nejrychleji odhalili i z jiných projevů toho člověka – jak se tváří, co povídá, jak gestikuluje…

  • Ano, může mít dokonce i nekalé úmysly a chce vás napadnout, třeba když jdete v noci sami parkem.
  • Může mít ale také nějakou sociální nebo duševní poruchu.
  • Myslete i na to, že ten člověk třeba špatně vidí nebo slyší – potřebuje vás mít tedy blíž, než je obvyklé.
  • Je možné, že o vás projevuje zájem, prostě jde o balení.
  • Anebo je to zdatný manipulátor, který se rozhodl využít vašeho osobního a intimního prostoru k tomu, aby vás znervózněl a vyhodil z konceptu.
  • Případně je na to tak zvyklý, protože pochází například ze země s velkou hustotou obyvatelstva, jak si přečtete dále u proxemického tance.

Co udělat?

Pokud je vám nepříjemné, jak se na vás někdo lepí tam, kde nemusí, zkuste nejdřív ustoupit. Stačí krůček. Tím si dopřejete chvilku na vyhodnocení situace, proč si tak dotyčný člověk počíná. Když stojíte, můžete například mírně vysunout dopředu jednu nohu. Pokud to nepomůže, využijte klidně nějakou překážku – zajděte na druhý konec stolu, nenápadně obejděte židli a nechte ji mezi vámi a podobně.

Prozkoumejte bubliny

Intimní zóna je ta nejblíž u vašeho těla, zhruba do 0,5 metru. Do této bubliny si dobrovolně pouštíte jen nejbližší a nejmilejší lidi, jimž věříte, tedy partnera, děti, rodiče, velmi blízké přátele... Jde o zónu, ve které se můžete navzájem dotknout, obejmout a kde se nic neskryje. Vidíte například detaily tváře, včetně vrásek nebo pupínků, cítíte vůni dotyčného, ale třeba i slyšíte jeho dech, což bývalo dříve považováno téměř za mýtické. Jde cca o vzdálenost natažené ruky. A to je i bezpečnostní odstup, na tuto distanc se ještě zvládnete relativně účinně bránit.

Osobní zóna je chápána od hranice intimní bubliny do cca 1,2 metru. V té vám nevadí dobří známí, širší rodina, kolegové, kamarádi… Jedná se o vzdálenost, která se uplatňuje například při běžném hovoru. Nemusíte ji ani měřit, je to taková, co vám přijde normální a příjemná pro tyto druhy kontaktů.

Společenská, sociální zóna se dle amerického antropologa Edwarda T. Halla, který v roce 1966 tyto bubliny popsal a stanovil, táhne až cca k 3,7 metru. Na tuhle distanc si držíte neznámé lidi nebo ty, kdo vám nejsou tak blízcí, udržuje se třeba při formálních setkáních.

Veřejná zóna se počítá zhruba od 3,7 metru dál a týká se veřejného vystupování, anonymního kontaktu s cizími lidmi a podobně.

A proč si od vás drží odstup?

Nechce se k vám někdo skoro přiblížit? Proč to ale dělá? Odpověď opět není dělá jednoznačná, dejte si práci a trochu pátrejte.

  • Nejste mu sympatičtí, něčím mu nesedíte.
  • Manipulátor tím často naznačuje, že o vás nestojí – jste pro něj podřadní, prostě míň než vzduch.
  • Pokud jste si všimli, že to dělá i jiným lidem, může jít o nějakou poruchu nebo sociální fobii, existují lidé, které trápí například hafefobie – panický strach z doteků.
  • Na vině může být i docela prozaická příčina, třeba si dotyčný zapomněl brýle a z větší vzdálenosti na vás lépe vidí, obědval česnečku, běžel na vlak a nemá s sebou deodorant nebo má jiný momentální, nikoli trvalý osobní důvod.
  • Třeba žije v oblasti, kde má kolem sebe hodně prostoru, a není zvyklý na užší kontakt.

Co udělat?

Jestliže před vámi někdo couvá, většinou ho získáte tím, když mu dáte neverbálně najevo, že z vás nemusí mít žádné obavy. Zpomalte trošku řeč, můžete ji i lehce ztišit, přidejte úsměv a zkroťte svoje gesta, dělejte jen ta umírněná.

Sešli se Asiati s Američany

Kdepak, nepůjde o vtip ani o zpravodajství z politického dění, ale o vysvětlení pojmu proxemický tanec. Jedná se o případy, kdy dochází k setkávání různých etnik, která mají trochu jinak nastavené zóny.

Představte si tyto běžné situace: Na jednání jsou pozváni lidé z Asie, kde je vysoká hustota obyvatelstva, takže jsou zvyklí mít bubliny kolem sebe menší a pouštět si ostatní víc k tělu, a naopak obyvatelé Severní Ameriky. Tam najdete spoustu lokalit, kde k sobě mají sousedi i několik kilometrů a kde je plno prostoru, nikdo se na nikoho nemačká. Když se budou zástupci těchto různých životních podmínek bavit a stát při tom, vy si je natočíte a pak si záznam přehrajete, uvidíte zvláštní věc. Asiaté začnou přistupovat k Američanům blíž a blíž a oni budou před nimi ustupovat, couvat, jako byste byli svědky zvláštního druhu tance. Nepůjde ovšem o vyostřenou debatu, ale o vlídné rozhovory s úsměvem.

Co se děje? Inu, lidem z Asie je líp, když mají toho, s kým se baví, blízko, jsou tak zvyklí, zatímco obyvatelé oblastí, kde je nižší míra zalidnění, potřebují kolem sebe větší bubliny. Jde o pár centimetrů, ale i ty hrají roli.

Článek vznikl pro časopis Tina.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jak moc si pouštíte lidi k tělu? Seznamte se s proxemikou

Ilustrační snímek

O vaší psychice, povaze, temperamentu a rozpoložení vypovídá i to, jaký prostor kolem sebe potřebujete. Vyznáte se v proxemice?

11. dubna 2026

Jaro obléklo žlutou. Rozsviťte se v barvě slunce také, třeba na doplňcích

Pastelové barvy mají až zázračný omlazující efekt. K světlému základu přidejte...

Jarní sluníčko nabírá na síle a spolu s ním se v našich šatnících znovu objevuje optimistická žlutá barva. Jak ji nosit a co žlutého si pořídit?

10. dubna 2026

Přestaňte zajídat stres. Raději si zacvičte, efekt bude ještě lepší

Ilustrační fotografie

Každý reaguje na tlak jinak – někdo přestane jíst, jiný si naopak „obaluje nervy“ sladkým. Emoční přejídání sice krátkodobě pomůže, ovšem problém nevyřeší. A navíc přidá další!

9. dubna 2026

Jarní pleťový restart. Víme přesně, co teď vaše tvář potřebuje

Pokožce uděláte dobře, když s ní budete zacházet velmi něžně! Představte si, že...

Je načase přepnout péči o pleť na jarní režim. Víte, jak na to a co vaše pleť potřebuje pro to správné probuzení?

8. dubna 2026

Štíhlá díky pomerančové šťávě. Bude vám stačit jedna sklenice denně

ilustrační snímek

Toto lahodné tropické ovoce rozproudí spalování tuků na nejvyšší obrátky a ještě vám dodá spoustu energie. Takže honem, jdeme na to. Máte rádi pomeranče?

7. dubna 2026

Dělit se o štěstí je pro mě přirozená věc, míní zpěvačka Lucie Bílá

Premium
Lucie Bílá

Láska je láska, eSeMeS nebo Neposlušné tenisky. Její hity a originální barvu hlasu zná každý, Lucie Bílá si přitom stále připadá jako Obyčejná holka, jak nazvala své poslední album. Stejné jméno...

7. dubna 2026

Rozběhněte se krok za krokem. Ideální je začít z chůze a hlídat si dech

Ilustrační snímek

Chcete zlepšit kondici a udělat něco pro svoje tělo? Běh bývá první, co nás napadne. Minimální náklady, minimální výbava… Co když to ale z nějakého důvodu nejde? Prvním stupínkem může být chůze, radí...

6. dubna 2026

Poslouchejte své vnitřní hodiny a srovnejte se v čase. Tělo vám poděkuje

Ilustrační snímek

S tím, zda jste spíše „sovy“, nebo „skřivani“ nic neuděláte, ani kdybyste sebevíc chtěli. Jde spíš o to, aby takzvaný cirkadiální rytmus fungoval správně. Co pro to můžete udělat?

5. dubna 2026

Divočina opět volá. Příroda se probudila, nebraňte se zvířecím vzorům

Hledáte elegantní svršek, který se hodí do práce i do divadla? Splývavá halenka...

Jestli něco nikdy nevyjde z módy, jsou to bezesporu zvířecí vzory, které se s prvními slunečními paprsky vracejí ve velkém stylu na scénu. Jak je nosit, abyste se proměnila v módní ikonu?

4. dubna 2026

Puntíky jsou ženské, něžné i elegantní. Přineste je do jarního šatníku

Blůza se zavazováním u krku s květinovým vzorem a puntíky vypadá skvěle i v...

Puntíky jsou vzor, který nikdy nevyjde z módy. Jsou hravé, jemné i elegantní zároveň a dokážou dodat outfitu nebo doplňku šmrnc. Máte na ně odvahu?

3. dubna 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Vypněte obrazovky, popadněte knihu. Večer patří odpočinku, ne scrollování

Ilustrační snímek

Jsme online od rána do noci. Obrazovky nás provázejí v práci, doma i těsně před spaním. Místo klidu přichází únava, roztěkanost a špatný spánek. Neustálé připojení si vybírá daň, kterou často začneme...

2. dubna 2026

Síla odpuštění. Přiznejte si chybu a jděte dál, ať nespadnete do deprese

Pravděpodobně se cítíte v bezvýchodné situaci, přijde vám, že nastal konec...

Odpustit sám sobě je často mnohem těžší než odpustit druhým. Jde ale o nezbytný krok k nalezení vnitřního klidu. Bez schopnosti uzavřít mír s vlastní minulostí zůstáváte vězni viny.

1. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.