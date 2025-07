Neustálý spěch a zahlcenost vede k únavě a vyčerpání, a to jak psychickému, tak i fyzickému. Najděte si proto každý den chvíli pro sebe, objevte kouzlo meditace a zklidnění mysli. Pomůže vám k tomu náš průvodce světem meditace připravený ve spolupráci s mentorkou Veronikou Navarro.

Proč začít meditovat?

Zpřítomnění a zastavení se, ale i obrácení pozornosti dovnitř sebe – přesně to je meditace. Díky ní máme jedinečnou možnost zlepšit vlastní soustředěnost, psychickou i fyzickou kondici a v neposlední řadě kvalitu spánku, která je pro duševní pohodu klíčová. Kromě toho meditace pomáhá odbourávat stres, lépe řešit krizové situace a problémy a slouží také k nalezení vnitřního klidu.

„Meditace je stav, kdy nalézáme cestu zpět k sobě, začínáme opět žít autenticky, bez podléhání naučeným vzorcům a teprve potom naše existence získává svůj směr a my můžeme pochopit a žít své poslání,“ komentuje přínosy meditace mentorka Veronika Navarro.

Mezi dlouhodobé účinky patří zvýšení kvality života, lepší poznání sama sebe, propojení se s tělem a lepší komunikace s ním, ale hlavně pochopení toho, že to, co se odehrává před našima očima, není jedinou a úplnou realitou. Tím náš život dostává zcela nový rozměr, novou dimenzi, a to doslova.

Jak na to?

Meditace by měla probíhat následovně. Převlečte se do pohodlného oblečení, posaďte se anebo si lehněte, ideálně tak, aby záda byla rovná. Meditaci provádějte s jasným záměrem, například pro zklidnění, léčení, napojení se, získání informací či zbavení se stresu a napětí. Je při tom důležité otevřít se všemu, co může přijít. Naše vědomí nás meditací provede samo, pokud mu nebudeme bránit posuzováním a hodnocením rozumem.

Meditujte postupně, nikdo neříká, že meditací musíte trávit několik hodin denně. Dávejte si kratší cíle, klidně jen pár minut. Důležité je zbavit se pocitu, že se vám při meditaci nedaří zastavit tok myšlenek.

„Když se začnete soustředit na to nemít myšlenky, vytvoříte odpor, který bude bránit i meditaci. Ze začátku je lepší myšlenky pozorovat, budou tu totiž vždy. Tím, že zjistíte, odkud která vychází, můžete už si snáz vybírat, které věnujete pozornost a energii. To je velmi důležité i v běžném životě, nejen ve stavu meditace. Myšlenky utvářejí naši realitu,“ radí Veronika Navarro.

Jak často meditaci provádět?

Není cílem sednout si do jeskyně či chrámu, opustit běžný život a strávit jej v meditaci, ale měli bychom být schopni účinky meditace přenést do života a žít je. K tomu je dobrá pravidelnost a odhodlání.

„Doporučuji meditovat každý den, i kdyby to mělo být jen pár minut, klidně před spaním anebo ráno po probuzení,“ doporučuje Navarro a dodává, že meditace není jen o zklidnění, ale můžeme díky ní například i komunikovat se zvířaty nebo se sebou na dálku, můžeme „programovat“ vše kolem nás, co utváří naši realitu.

Cítit se příjemně Skvělým pomocníkem v procesu meditace může být soustředění se na svůj dech a pozorování ho. Neberte meditaci jako nutnost, ale jako příjemný zážitek, kdy se můžete uvolnit, vypnout a odpočinout si. Zpříjemněte si tyto chvíle hudbou či vonnými svíčkami.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.