Čas zastavit, čas meditovat. Čtyři cvičení, která vám přinesou klid

Řekne se to lehce a čte se to tak uvolněně. Stačí se zkrátka zhluboka nadechnout, na chvíli se zastavit a zklidnit myšlenky. Jenže právě to může být kvůli každodennímu stresu dost složité. Kdo ovšem neumí nikdy vypnout, zestárne rychleji. Naštěstí existuje jedna obranná strategie: meditace.

Ověřeno studiemi

Celá řada výzkumů prokázala ohromující efekt malých zastavení. Meditace redukují produkci stresových hormonů, které přispívají k procesům stárnutí, vyhlazují tahy obličeje a působí na organismus stejně blahodárně jako hodiny hlubokého spánku.

Mozek však při nich není v žádném případě vypojený, zcela naopak. Podle snímků magnetické rezonance na tomografu jsou během meditace obzvláště aktivní především ty jeho oblasti, které odpovídají za pozornost, řízení emocí a uvědomování si vlastního těla.

Pokud budete praktikovat malá meditační zastavení, co se brzy stane? Zjistíte, že jste se zklidnili, dokážete se lépe soustředit, řídit své myšlenky, pocity a osobní energii.

Proměny v mozku

Už po jednom cvičení seznáte, že máte čistší hlavu, a prostoupí vás zklidnění. Pokud byste meditovali každý den pětadvacet minut po dobu osmi týdnů, daly by se dokonce změřit změny ve struktuře mozku.

Důsledky byste pak zaznamenali i v běžném životě – zlepší se vám paměť a začnete se i lépe soustředit. Kromě toho se učíte tichým ponorem do vlastního nitra nepřipouštět si tolik stres a automaticky předcházíte nadměrnému přetížení. A jen tak mimochodem posílíte i svůj imunitní systém, což opět dokládají provedené studie.

Ale úplně nejlepší na tom je, že vám meditace nabízí možnost přiblížit se drahocennému momentu „tady a teď“ a prožít si celé bohatství okamžiku. Místo abyste se upínali na to, co vás rozčiluje nebo dostává pod tlak, můžete zakusit pocit důvěry a povzneseného bytí. To opět povzbuzuje síly, které vás učiní odolnějšími a uvolněnějšími v běžném životě.

Prožijte si takové magické chvilky uvědomění si vlastního já. Seznámíme vás se snadnými technikami pro začátečníky.