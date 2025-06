Proč dnes tělo reaguje jinak než kdysi? Proč bylinná lékárna neléčí stejně, jako tomu bylo před desítkami let? Odpověď je poměrně jednoduchá. Kdysi bylo tělo „čistým produktem“, kterému stačila jenom malá dávka uzdravujícího medikamentu připraveného z darů přírody.

Dnes už v něm bohužel, stejně tak jako v přírodě, koluje v různém množství řada chemikálií, které pocházejí z laboratoří. Právě to je hlavní důvod, proč rostliny nemají veškeré účinné prostředky v dostatečném množství, se kterým by vstoupily do úspěšného boje s různě závažnými nemocemi a syndromy.

Pokud se rozhodneme léčit přírodní cestou, je důležité si na počátku uvědomit, že je rozhodující pokročilost dané poruchy či nemoci. Moderní medicína každou pojmenovanou nemoc rozřazuje do kategorií závažnosti, podle kterých stanovuje léčbu.

Víme, že na některé lehčí formy nemocí fungují bylinky a doplňky stravy. V každém případě však platí, že je důležité nejenže se mentálně nastavit na přijetí způsobu léčby, ale hlavně se poradit s ošetřujícím lékařem, abychom si byli jisti, že svému organismu prospějeme.

Cesta k životnímu klidu

Pomocnou léčbou je minimalizovat stres a umět tzv. vypnout. Kdy jste se naposledy zastavili, odložili mobil, „hodili“ na chvíli starosti za hlavu a na pár minut si dopřáli úplný klid?

Zaneprázdněná mysl je problém téměř nás všech. Zkuste ji tedy trénovat meditací, budete pak více přítomní, méně rozptýlení a uvidíte, že brzy dojde k psychickým i fyzickým změnám. „Najděte si tiché místo, kde vás nebude nic a nikdo deset minut rušit,“ doporučuje Lenka Žáčková, terapeutka neziskové organizace Integrace 3P.

Zaujměte pozici, ve které se budete cítit pohodlně. Nemusíte nutně sedět na zemi na podložce, ale klidně na židli, ideální je však meditační polštářek. Zklidněte dech, zavřete oči, pomalu se nadechujte nosem a vydechujte ústy.

„Mysl upřete na své dýchání a nechte volně plynout myšlenky. Nehodnoťte je, nic neřešte. I to je cesta vedoucí k uzdravení. Nejen mysli, ale celého těla,“ vysvětluje Lenka Žáčková.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.