Naši předkové měli prý tužší kořínek, než máme my dnes, a důvodem byla mimo jiné jejich strava. Tehdy býval cukr, bílá mouka, mléko a maso drahým nedostatkovým zbožím. Proto se jedlo pomálu a lidé měli stravu rozmanitější. Dnes všichni „ujíždíme“ především na masu, cukru a bílé mouce. A to nás činí nemocnějšími, nervóznějšími a unavenějšími.

Co je to mikrobiom

A to samozřejmě není vše. Svůj vliv na váš psychický a fyzický stav má i životní styl, ekologické aspekty (znečištěný vzduch, chlorovaná voda), zpracování potravin (barviva, emulgátory, konzervanty), ale i pesticidy, kterými se hnojí většina zeleniny a ovoce.

V současné době se stále častěji mluví o „mikrobiomu“ – souboru mikroorganismů, jako jsou bakterie, viry a houby, které žijí v lidském těle. Pokud je mikrobiom v rovnováze, podporuje trávení, lepší imunitu a vstřebávání živin do těla. Člověk je pak zdravější, má zdravou hmotnost, netrpí alergiemi, záněty či autoimunitními onemocněními. Jakmile se ale mikrobiom vychýlí, je zle. A vy to pocítíte jak fyzicky, tak i psychicky.

Jídlo pro duši

Poslední výzkumy prokázaly, že mikrobiom úzce souvisí s psychikou. Mikroorganismy ve střevech jsou totiž napojené na mozek a ovlivňují naše pocity a jednání. Tohoto poznatku se chopili psychologové a psychiatři a celá „věda duše“ teď zkoumá, jestli se dá stravou zlepšit psychický stav nemocných pacientů.

Na mikrobiom nejlépe fungují potraviny, které nejsou průmyslově upravené (neobsahují umělá barviva, emulgátory, kypřidla, ztužovadla, konzervanty), například luštěniny, vejce, mořské ryby, avokádo, tofu, ovesné vločky, banány nebo drůbeží maso… Vyzkoušet můžete i přírodní probiotika – bílý jogurt, kefír, kombuchu, umeocet, fermentovanou zeleninu kimchi.

Fenomén zelí

Dalšími pomocníky, kteří blokují stavy deprese, úzkosti, melancholie či smutku, jsou superpotraviny s vysokým podílem vitaminu C: borůvky, ostružiny, granátové jablko nebo chia semínka.

Pokud často bojujete se stresem, mělo by se ve vašem jídelníčku objevit kysané zelí. V pouhých 200 g kysaného zelí získáte denní dávku vitaminu C a kyseliny mléčné. Obě složky výrazně napomáhají k lepší regeneraci organismu, takže následky stresu by neměly být veliké.

V zelí najdete také vitamin B12, který je výjimečný tím, že působí blahodárně na mozek. Uvažujete, co k večeři? Co třeba zelňačku, vepřo-knedlo-zelo, zelné placky anebo zapečené brambory s kysaným zelím.

Avokádo místo másla

Máslo je dnes pořádně drahá surovina. Navíc dle výzkumů tento živočišný tuk psychické pohodě moc neprospívá. Podle odborníků byste ho měli nahradit zdravějšími tuky, kupříkladu avokádem. V tomto ovoci najdete třeba mononenasycené tuky, které přispívají k průchodnosti cév, a tím pádem podporují i zdraví mozku. Konzumace avokáda také snižuje krevní tlak.

Ryby jsou obecně považovány za zdravé potraviny, protože obsahují velký podíl omega 3 mastných kyselin. Nedostatek těchto látek může vést u člověka k psychickému propadu a depresím. Máte-li křehčí duši, nezapomeňte do svého jídelníčku zařadit lososa či alespoň sardinky. A pokud vám ryby vyloženě nechutnají, dopřejte si třeba jednu až dvě tobolky rybího tuku v kapslích.

Co vynechat (nebo alespoň omezit)

Tyto potraviny působí lákavě, ale na vaši psychiku můžou mít ničivý dopad. Proto jejich konzumaci omezte na minimum.

Bramborová kaše: Což o to, brambory jsou pro lidský mikrobiom skvělé, ale jenom v případě, že jsou uvařené ve slupce. Bramborová kaše nemá s klasickými bramborami nic společného. Obsahuje jen spoustu bramborového škrobu, mléka, tuku a tělu (ani duši) nic nepřináší.

Pasterizovaná kysaná zelenina: Váš mikrobiom miluje vše přirozeně kvašené. Ať už jde o kysané zelí, nakládané okurky či kvašené nápoje. Pozor si ale dejte na kysané výrobky, kde je kyselost doplněna jen přidaným octem, nebo kvašené zelí či zeleninu, kam výrobce přidal stabilizátory.

Tyto látky mají pro tělo ničivý efekt. Vyvolávají tvorbu toxických mikroorganismů, a zbytečně tak způsobují zdravotní obtíže.

Maso a živočišné tuky: Maso je dobrota. Ale tělo ho hůř tráví: využívá veškerou svou energii pro zpracování jídla a už mu jí nezbyde dost k budování imunity. To znamená, že čím víc masa jíte, tím víc své tělo zatěžujete.

Cukry a sladkosti: Spousta lidí si je dopřává jako rychlý zdroj energie, když je potřeba „dobít baterky“. Bohužel tento doping ale trvá celkem krátce a brzy ho vystřídá ještě větší únava. Stejná houpačka pak panuje, i co se psychiky týče – sladkosti vás nabijí, vzápětí se ale propadnete do melancholie a deprese. A to už zase taková legrace není. Proto s cukry jenom opatrně!

Bílá mouka: Výrobky z bílé mouky jsou levné a spousta z nás je volí jako rychlou svačinu. Bílá mouka ale obsahuje lepek, který má tendenci usazovat se na stěnách střev a činit je méně průchodnými. Není divu, že konzumenti bílé mouky mají problémy s průjmy, nadváhou, vyrážkami či ekzémy.

Káva: Většina z nás si dopřává kávu jako „nakopávač“. Káva je navíc společenskou záležitostí a vzbuzuje dobrou náladu i pocity oddychu. V případě téhle „kofeinové vzpruhy“ však záleží na počtu šálků denně. Pijete-li kávu ve velkém, zbytečně zatížíte žaludek a vaše zažívání (i nálada) se okamžitě zhoupnou do minusu.