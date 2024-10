Práce, práce a zase práce. Buďte efektivní a neplýtvejte energií

Část 1/4

Většina zaměstnavatelů od svých podřízených požaduje, aby pracovali rychle, přesně a pokud možno ještě za dva. Lze takový nápor vydržet a nezbláznit se? Podle odborníků se to dá zvládnout, jenom musíte umět zacházet se svou energií a časem. Tady je devět užitečných tipů, jak na to.

Stanovte si priority

Není úkol jako úkol! Pokud máte ten den vykonat řadu nezbytností, nestačí si je jen napsat na papír a odškrtávat. Může se totiž stát, že na to nejdůležitější vám už nezbude čas ani síla. Ale to by potom znamenalo problém.

Tip: Zakroužkujte si v seznamu nejdůležitější položky, které hoří. Vrhněte se na ně hned ráno, dokud máte čistou hlavu a dostatek energie. Jakmile to nejhorší budete mít za sebou, uleví se vám. A pak se můžete v klidu pustit do zbytku úkolů, které můžete, ale nutně nemusíte ještě ten den stihnout.

Nedělejte víc věcí naráz

Říká se, že ženy jsou mistryně v multitaskingu, tedy mají schopnost dělat více věcí naráz. Jste také ten případ? Proč ne, jsou činnosti, které se dají zvládat společně. Například jet autem a přitom poslouchat hudbu. Jenže pak jsou úkoly, které předpokládají vaše plné soustředění a jakákoliv jiná činnost vás spíš rozptýlí a ochudí o pozornost a čas.

Tip: Pokud chcete mít práci co nejrychleji hotovou, pořádně se na ni soustřeďte. Vypněte telefon, nebavte se s kolegou, nesurfujte na internetu... Čím více se na zadání koncentrujete, tím kvalitněji a snadněji ho uděláte. Zkuste to a uvidíte sami.