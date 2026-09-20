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Komplimenty prospívají zdraví. Důležité je umět je dávat, ale i přijímat


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Ilustrační snímek | foto: Canva

Upřímná pochvala dokáže zlepšit náladu, posílit sebevědomí i mezilidské vztahy. Psychologové proto doporučují naučit se komplimenty nejen rozdávat, ale také je bez rozpaků přijímat.

Upřímný kompliment potěší téměř každého. Mnoho lidí ale na něj neumí správně reagovat a místo obyčejného poděkování ho zlehčuje nebo odmítá. Přitom právě podobné drobné projevy uznání mají podle psychologů překvapivě velký vliv na naši psychickou pohodu.

Psycholožka a psychoterapeutka Lucie Havlová z platformy Terapie.cz je řadí mezi takzvané sociální svačinky, tedy krátké každodenní kontakty, které nám dodávají pocit blízkosti a sounáležitosti.

„Je to malá dávka sociální energie, kterou si během dne dopřáváme. Krátké, nenáročné interakce jako úsměv, pozdrav nebo pár slov. Nemusí jít o hluboký rozhovor, přesto nám pomáhají cítit, že patříme mezi lidi kolem nás a že nejsme sami,“ vysvětluje. Právě kompliment je jedním z nejjednodušších způsobů, jak druhému dát najevo, že jsme si ho všimli a že pro nás něco znamená.

Dávání i přijímání

Přijmout pochvalu ale nebývá samozřejmostí. Místo prostého „děkuji“ často odpovídáme slovy „to nic nebylo“, „ale nepřeháněj“ nebo začneme vysvětlovat, proč si uznání vlastně nezasloužíme. Taková reakce může souviset s nízkým sebevědomím, přehnanou skromností nebo obavou, že bychom působili namyšleně.

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Psychologové přitom upozorňují, že přijetí komplimentu není projev ješitnosti. Naopak ukazuje, že dokážeme přijmout pozitivní zpětnou vazbu a ocenit vlastní úsilí. Pokud nás někdo pochválí, většinou tím nechce nic víc než vyjádřit uznání. Jednoduché poděkování je proto tou nejpřirozenější reakcí.

Stejně důležité je umět komplimenty také rozdávat. Nemusí jít o nic velkého. Stačí ocenit dobře odvedenou práci kolegy, poděkovat za pomoc, pochválit partnera nebo říct kamarádce, že jí to sluší. Taková slova mohou druhému výrazně zlepšit den a zároveň posílit vzájemné vztahy.

„I malé interakce částečně naplňují naši potřebu blízkosti. Pomáhají nám cítit se klidnější, méně ve stresu a zároveň nám dávají pocit, že nás někdo vnímá,“ říká Lucie Havlová. Právě vědomí, že si nás někdo všímá a oceňuje nás, patří podle odborníků k základním psychickým potřebám.

Méně možností chválit

Psycholožka zároveň upozorňuje, že kvůli home office, samoobslužným službám nebo větší závislosti na online komunikaci ubývá přirozených každodenních kontaktů mezi lidmi. Právě kompliment přitom patří k nejjednodušším způsobům, jak takovou krátkou osobní interakci vytvořit. Ani zprávy nebo „lajky“ podle ní skutečný kontakt nenahradí.

„Online interakce mohou nabídnout krátký pocit propojení a rychlé ujištění, že na nás někdo reaguje. Jsou ale slabé a pouze virtuální,“ upozorňuje Havlová. Dodává, že pokud se spoléháme hlavně na online komunikaci, může se pocit osamělosti naopak prohlubovat. Obyčejný kompliment vyslovený tváří v tvář má proto mnohem větší sílu, než se může zdát.

Dobrou zprávou je, že rozdávat i přijímat komplimenty se může naučit každý. Nemusíme být extroverti ani vést dlouhé rozhovory. Stačí si více všímat lidí kolem sebe a nebát se říct něco hezkého, když si to opravdu myslíme. Stejně důležité je dovolit si podobná slova přijmout, když směřují k nám.

„Naše psychika potřebuje i drobné mikrokontakty. Je to jako s jídlem, kdy nestačí jen hlavní chod, potřebujeme i průběžné ‚svačiny’,“ připomíná Lucie Havlová. Každý upřímný kompliment, poděkování nebo milé slovo tak mohou být malou investicí do lepších vztahů, většího sebevědomí i psychické pohody, a nestojí nás přitom vůbec nic.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

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