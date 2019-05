Vědecké studie prokázaly, že už po několika málo lekcích na sobě začnou lidé cvičící jógu pozorovat pozitivní změny a zaznamenají i úbytek váhy. Tímto druhem cvičení se totiž zrychlí metabolismus a přitom se udržuje hladina cukru v krvi. Jóga má navíc okamžitý pozitivní vliv i na naši imunitu.

Zkuste si každý den ráno zacvičit a uvidíte, jak bude váš den mnohem lepší. Pozdrav slunci vám zabere jen chvilinku a pomůže vám protáhnout celé tělo a hlavně jej můžete dělat kdekoliv – na chalupě, v hotelovém pokoji nebo u bazénu. Zde je návod, jak na něj, krok za krokem:

1. Spojte dlaně před hrudníkem. Soustřeďte se na svůj dech a zklidněte mysl.

Pozdrav slunci zkuste cvičit každé ráno a budete se cítit lépe.

2. S dlouhým hlubokým nádechem zvedněte paže vzhůru a protáhněte přední stranu trupu.



3. S výdechem přejděte přes rovná záda do předklonu. Cítíte, jak protahujete celou zadní stranu těla od achilovek, lýtek, stehen až po zádové svalstvo.



4. S nádechem odkročte pravou nohou co nejvíce vzad, zadržte dech a s výdechem dejte dozadu i druhou nohu.



5. Nohy jsou u sebe na šířku pánve, pažemi se zapíráte na úrovni ramen a na chvíli zadržte dech. Vaše tělo je zpevněné.



6. Tělo držte pořád v jedné přímce a s dlouhým výdechem se spusťte na zem.



7. Boky se zapřete o zem a s nádechem přejděte do pozice kobry, kdy se zvedáte nahoru na opřených rukou. Pozor na ramena – nezvedají se! Vydechněte a vraťte se zpět do lehu na zemi.



8. Přejděte do pozice psa – zvednete se na rukou nahoru do obráceného mostu, nohy jsou rovněž v protažení a váhu přenesete co nejvíce na paty. Několikrát prodechněte.



9. S nádechem vykročte pravou nohou vpřed mezi ruce. S výdechem přisuňte i levou nohu a propněte kolena. Dostáváte se do hlubokého předklonu, vyvěste trup, kolena jsou propnutá.



10. Obratel po obratli se pomalu zvedněte nahoru do vzpažení, spojte dlaně nad hlavou. S výdechem přeneste spojené dlaně zpět na střed hrudníku a zklidněte svou mysl.