Žádné čáry máry. Z dlaně se o sobě dozvíte překvapivě mnoho

Řídíte se hlavou, nebo spíše srdcem? Jste disciplinovaná, nebo pohodářka? Všechno to máte vepsané na ruce. Linie vykreslené na dlani o vás vypoví mnohé. Čtením z ruky (také se říká chiromantie či palmistrie) se sice nepodíváte do budoucnosti, ale do hloubi své osobnosti ano.

Ostatně už starověcí filozofové věřili, že z čar na ruce lze poznat, kdo opravdu jste, protože jejich tvar je zakotvený v genetické výbavě. A to v minulém století potvrdili i badatelé při zkoumání lidských embryí.

Čtyři hlavní čáry na dlani, čára života, srdce, hlavy a osudu, vznikají už v prenatálním stadiu vývoje do třetího měsíce – tedy ještě dříve, než svaly umožní první pohyby rukou.

Kromě toho na dlani končí tisíce nervových buněk a existují vzory a struktury, které se u mnoha lidí se stejnými povahovými vlastnostmi podobají.

Čára života = vitalita

Velká rýha, která vede kolem palce, nevypovídá, jak se mnozí domnívají, o délce života, ale o vitalitě a životní energii.

Čím je delší a hlubší, tím jste odolnější vůči nemocem. Není-li oblouk rovnoměrný, ale slabý a přerušovaný, nejsou vaše tělesné síly pod dostatečnou kontrolou a cítíte se pak často unavená. Pokud je linie přerušovaná, svědčí to o náhlé, změně v životě nebo delším onemocnění.

Životní čára je ostatně tou, která se tvoří v prenatálním stadiu jako první, a později se už moc nemění.

Čára hlavy = koncentrace

Začíná mezi palcem a ukazováčkem a vede šikmo přes dlaň. Jestli se rýsuje výrazně, dokážete se na věci dobře zaměřit a vrháte se na ně s energií. Pokud je hluboká, máte i silně vyvinutou inteligenci a svým racionálním přístupem zvládnete snadno řešit obtížné úkoly.

Rozvětvenou čárou hlavy se vyznačují kreativní lidé, kteří hledají inspiraci. Ti, kdo se rozhodují rozumem, mají čáru hlavy a života na začátku spojené, spontánní lidé je mají oddělené.

Čára srdce = pocity

Když ohnete prsty směrem k dlani, uvidíte čáru srdce. Napovídá o tom, jak jste cituplná. Pokud je linie výrazná a hluboká, ukazuje na vášnivou osobu, která se řídí svými emocemi. Kromě toho je věrná a preferuje dlouhodobé vztahy. Je-li čára srdce přerušovaná, naznačuje problémy v milostném životě a zklamání. Rozvětvení znamená, že se jedná o člověka, který má mnoho kratších partnerských vztahů.

Čára osudu = cílevědomost

Pozorujete na dlani jasně vyrýsovanou kolmo vedoucí linii? V tom případě jste cílevědomá, důsledná, vytrvalá a velmi organizovaná. Když se ale raději necháte volně unášet a nemáte před očima žádný konkrétní životní cíl, je vaše čára osudu málo viditelná či téměř neznatelná. Přerušení svědčí o změnách v životě, například o různých zaměstnáních.