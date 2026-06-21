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Zachovejte zenový klid. Tato cvičení vám k pohodě snadno pomůžou

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Podle Asiatů přináší „vnitřní mír“ nejen pevnější zdraví, ale i štěstí a lepší vztahy. Jak ho můžete docílit?
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Podle statistik zhruba 66 procent Čechů žije v permanentním stresu. Je to i váš případ? Není se čemu divit. Důraz na výkon v práci a k tomu rostoucí ceny potravin, bydlení i služeb dokážou přidělat nejednu vrásku na čele. A když se do toho ještě přidají komplikované vztahy v rodině či na sociálních sítích, je na úzkost, depresi nebo stres zaděláno.

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Tina

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Podle lékařů takový duševní rozkol není úplně banální. Organismus totiž při stresu uvolňuje hormon kortizol, který ničí cévy a způsobuje záněty v těle. To se ve finále projeví třeba oslabeným srdcem, vyšším krevním tlakem, hormonální nerovnováhou, nedostatkem bílých krvinek a s tím spojenou horší imunitou, únavou, ale i trávicími obtížemi souvisejícími například s propustností střev nebo refluxem.

Není proto divu, že „vynervovaní“ Američané či Evropané žijí zhruba o sedm let méně než „vyklidnění“ Asiaté...

Chcete se svým stresem zatočit? Inspirujte se zaručenými tipy na zklidnění duše, které fungují i v našich podmínkách.

Počítejte zrnka rýže

Rýže je v zásadě dietní příloha. Ale nesmíte s ejí přejíst.

Toto zenové cvičení používali buddhističtí mniši k nácviku trpělivosti a uklidnění mysli. Zkuste ho i vy: Vezměte si dvě stejné sklenice (pro začátek použijte nádobu s menším objemem, třeba hrnek na kávu), jednu naplňte až po okraj rýží a pak jedno zrnko po druhém přendávejte do prázdné nádoby a zaznamenávejte si jejich počet.

Zrníčka jsou drobná, cvičí váš hmat a jemnou motoriku a zároveň vás nutí k lepší koncentraci. Jakmile práci skončíte, zapište si na papír počet zrníček a celý proces zopakujte znovu. Na konci vašeho „rýžového klání“ by měl počet zrnek sedět. Ztratili jste se v číslech? Nevadí. Začněte znovu.

Toto rýžové cvičení zařaďte jednou týdně. Až si na počítání zrnek zvyknete, můžete objem sklenice navýšit. Cvičení je skvělé, zbaví vás přebytečného stresu, smutku a těžkých myšlenek, zklidní dech.

Tina doporučuje: Nemáte chuť probírat se rýží? Vyzkoušejte papírovou metodu: Vezměte si kostičkovaný papír a fixy (nebo jiné barvičky), stránku rozpulte a jednotlivé čtverečky počítejte a libovolně vybarvujte. Kolik jste jich napočítali? Totéž pak udělejte i na druhé polovině papíru. Vyčistíte si tím hlavu!



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