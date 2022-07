Jahody lidé konzumovali nejspíš už v pravěku. K jejich systematičtějšímu pěstování a využívání však došlo až v 19. století. Mimo jiné jsou vynikajícím zdrojem antioxidantů, jsou nadupané vitaminem C, ale obsahují i důležité minerály, kupříkladu vápník, draslík, zinek, hořčík a železo.

Navíc se v nich vyskytují také organické kyseliny, flavonoidy, vláknina a velké množství vody a zároveň neobsahují i přes svou sladkou chuť příliš cukrů. Ideální ke konzumaci, doplnění vitaminů a minerálů, ale také na hubnutí. Doporučují se diabetikům, revmatikům, lidem, kteří mají problémy s ledvinami, játry či trpí dnou.

Jahody zlepšují látkovou přeměnu, odkyselují a čistí organismus, mají i pozitivní vliv na kardiovaskulární systém, bojují proti chudokrevnosti, podporují látkovou přeměnu, vylučování. Doporučují se jako prevence proti tvorbě močových, žlučových nebo ledvinových kamenů a údajně i nádorovým onemocněním!

Dají se sníst čerstvé, výborně se hodí i do ovocných smoothies nebo sladkých pokrmů, včetně nejrůznějších dortů, moučníků a bublaniny, ale ani zamražené, kompotované či v marmeládách, sirupech a džemech neztrácejí mnoho účinných látek.

Lze je pěstovat na zahradě, na malých záhoncích venku i ve skleníku a velkou módou, ale i užitečným počinem je pěstování jahod na balkoně, třeba v závěsných květináčích. Mají osvěžující účinky na pokožku a vlasy. Opatrně je ovšem musí konzumovat alergici.

Jahody v kuchyni

Sušte je, budou se hodit

Menší jahody překrojte napůl, větší na plátky a sušte je v sušičce (asi 4 hodiny) nebo na pečicím papíře v troubě (asi 8 hodin) při otevřených dvířkách a teplotě 60 až 70 °C. Uchovávejte je v uzavíratelné nádobě. Hodí se do cereálií, moučníků či zalité horkou vodou jako čaj.

Zmrazte je, budou vám chutnat

Omyté, osušené a bez stopek je vyrovnejte na plech nebo tác s pečicím papírem tak, aby se nedotýkaly, když ztuhnou, sesypte je do sáčku nebo krabičky, dobře uzavřete a nechte úplně zmrznout. Pak plody od sebe půjdou snadno oddělit.

Vyrobte z nich sirup

Skvěle vás osvěží v letním parnu, a když do skleničky přidáte lístky čerstvé máty nebo meduňky a mražené jahody místo ledu, bude to o dokonalé. Na litr sirupu potřebujete 150 ml citronové šťávy, 150 g krupicového cukru, 50 g čerstvého zázvoru (můžete vynechat) a 1250 g jahod. V hrnci svařte 100 ml vody s citronovou šťávou a cukrem, přidejte oloupaný nastrouhaný zázvor a svařte na sirup. Jahody očistěte, nakrájejte na kousky a přisypte do hrnce. Až se rozvaří, propasírujte je přes jemné sítko a přelijte do čistých lahví. Pak ve vodní lázni zavařujte ještě 15 až 20 minut.

Jahody v kosmetice

Zkuste pleťovou masku

Dvě až tři velké a zralé jahody rozmačkejte spolu se lžící vody na jemnou kašičku a naneste na obličej a dekolt. Pozor, kolena přikryjte starou dekou, ať se nezamažete, a raději seďte nebo ležte. Nechte asi čtvrt hodinky působit a pak masku důkladně opláchněte. Projasní a sjednotí pleť, zhydratuje ji.

Dopřejte si peeling

Dvě až tři rozmačkané jahody smíchejte se lžící hrubého cukru a jemně směsí masírujte obličej, ruce a stehna. Aplikujte raději ve vaně nebo ve sprše. Z pokožky odstraní odumřelé buňky, vyživí ji a potlačí zánětlivé procesy. Ideální je to zvlášť pro nečistou a problematickou pleť.

Vybělte si zuby

Skvělý nápad pro děti i dospělé! Jahodu rozmačkejte vidličkou v misce. Potom ji naneste na zubní kartáček a několik minut si přejíždějte po vyčištěných zubech. Opakujte aspoň jednou týdně. Je to dokonalá bělicí metoda, jež současně příznivě působí i na dásně. Jahody totiž podporují léčení zánětů v ústní dutině. Kromě toho obsahují také vápník a fosfor, které zpevňují kosti i zuby.

Maska na zralou pleť

Vyzkoušejte recept na pečující obličejovou masku, která omladí přezrálou pleť. Jahody mají rovněž bělicí účinek. Proto tuto masku mohou využít i ti, kteří se chtějí zbavit pigmentových skvrnek nebo zčervenání pleti. K její přípravě budete potřebovat čtyři jahody, vajíčko a lžičku medu. Jahody pořádně omyjte pod tekoucí vodou. Rozmixujte, přidejte žloutek, lžičku medu a směs důkladně rozmíchejte.

Takto připravenou kaši naneste na čelo a tváře, do výstřihu a na krk, jen dávejte pozor, aby se vám nedostala do blízkosti očí. Po 15 minutách masku omyjte vlažnou převařenou vodou a obličej nakonec ošetřete zvlhčujícím krémem.

Jahody pro zdraví

Obklady na ekzém

Čerstvé, nestříkané jahody rozmačkejte nebo rozmixujte na jemnou kaši. Tu pak naneste na gázu a přiložte na několik hodin na postižené místo. Obklady z jahod léčí ekzémy, akné, plíseň a blahodárně působí i na spáleniny od slunce.

Čaj z jahodového listí na chudokrevnost

Máte-li na zahrádce jahody, můžete využívat nejen léčivé vlastnosti plodů, ale také listů. Natrhejte pár listů jahodníku, řádně je očistěte od hlíny a nechte na slunci prosušit. Při vlhkém počasí je lze sušit i doma, nejlépe v papírovém pytlíku.

Pro přípravu odvaru potřebujete asi dva suché listy. Rozdrobte je na kousky, nasypte do sklenky a zalijte je vroucí vodou. Nechte pařit 5 minut pod pokličkou. Při léčbě žlučových kamenů či chudokrevnosti je vhodné pít tento čaj dvakrát denně. Pomáhá i při jarních chřipkách.

Čerstvé listy jahodníku můžete použít i jako obklad na rány či vředy. Předtím je na chvilku přiložte ke sklence horké vody nebo vařicímu čajníku, aby se ohřály.

Jahodová šťáva na játra

Zdravou jahodovou šťávu je nejlepší připravit z jahod z vlastní zahrádky. Máte tak alespoň jistotu, že nejsou stříkané žádnými nezdravými chemickými prostředky na ochranu rostlin. Pro posílení činnosti jater vypijte cca sklenku šťávy denně.

Koktejl jako prevence

A nakonec lahůdka pro všechny, co milují jahody. Potřebujete cca 0,5 kg čerstvých jahod, 500 ml přírodního jogurtu a pět lžic hnědého cukru (můžete ho nahradit přírodním sladidlem stévií). Všechny suroviny smíchejte nebo ještě lépe rozmixujte. Jahody obsahují mnoho vitaminů a jiných aktivních látek, proto působí jako prevence proti chudokrevnosti a avitaminóze. Chrání rovněž před sklerózou, podporují činnost ledvin a snižují hladinu u cholesterolu v organismu.