Nasušte je na čaj

Ovoce nejdřív přeberte (pro sušení se nehodí poškozené, přezrálé ani nedozrálé plody), omyjte a nechte okapat. Jahody zbavte stopek (tohle dělejte opravdu až po umytí, jinak nasají spoustu vody). Menší jahody překrojte napůl, větší nakrájejte na plátky a sušte v sušičce nebo na pečicím papíře v troubě na 60 až 70 °C (sušíte-li je v troubě, nechte dvířka mírně pootevřená). Do 4 hodin by mělo být hotovo (v troubě to trvá asi 8 hodin), ovoce bude vláčné, ale po stisknutí nepouští šťávu. Jahody uchovávejte v uzavíratelné nádobě. Skvělé jsou do cereálií, na pečení i na čaj.