Šestý smysl

Stalo se vám už někdy, že jste na někoho bez nějakého podnětu začali myslet, když v tom vám náhle zazvonil telefon a na druhé straně aparátu se ozval jeho hlas? Nebo že jste v autobuse najednou naprosto nepochybně cítili, že se na vás někdo stojící za vašimi zády dívá, a když jste se otočili, bylo to tak?

Tak přesně v těchto případech jste zapojili intuici, aniž byste to třeba sami vědomě chtěli.

Dokáže být ale mnohem užitečnější. Umí člověku poradit při důležitých životních rozhodnutích, pomáhá mu vybrat správné zaměstnání a nechodit na místa, kde hrozí, že se něco stane. Je to pomyslný strážný anděl stojící na vaší straně. A proto je více než dobré se s ním skamarádit a naučit se mu věnovat správnou míru pozornosti.

Intuice se k nám dostává v několika formách. „Jednou je pocit vnitřního vědění. Může se ale také objevit jako předtucha anebo jakési svírání vnitřností,“ charakterizuje to psycholožka Christiana Starová. Lidé intuici často označují jen za pouhou představivost, ale to je špatně. Vzniká ze zkušeností, z vědění a také ze znalosti sebe sama. Má ji každý, jen to třeba neví. Proto vám dáme pár rad, jak ji zapojit do života.