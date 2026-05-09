Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vysoká citlivost může být darem i prokletím. Máte ji a umíte s ní pracovat?

Tereza Dusová
Být citlivější není nic neobvyklého. Zvlášť, když se na nás ze všech stran hrnou špatné nebo děsivé zprávy – stačí si jen v televizi pustit zpravodajství. Lidé, kteří jsou hypersenzitivní, trpí ale mnohem víc. Jak je poznat a proč jim to ztrpčuje život?
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Pojem přecitlivělost se používá ve spojení s člověkem, který „vše moc prožívá“. Jeho okolí často nemá pochopení pro to, že i běžné situace často prožívá intenzivněji než ostatní, často i navštěvuje terapii (i když se mu na první pohled nic neděje) a nezřídka propadá úzkostem nebo dokonce depresím.

Aktuální číslo

Pestrý svět

Předplatné můžete objednávat zde

Než takového člověk začnete soudit, nejdřív zjistěte, zda se nejedná o hypersenzitivního jedince (HSP). S tímto označením poprvé přišla ve své knize v roce 1996 psycholožka Elaine Aron.

Publikace se okamžitě stala bestsellerem – a vysoce citliví lidé si díky ní uvědomili, že s nimi není nic špatně a nejsou hysteričtí. Naopak dostali do vínku obrovský dar.

Hypersenzitivní osoby potřebují hlavně pochopení. Nejedná se o žádnou psychickou poruchu, která by vyžadovala léčbu. Jde spíš o specifický přístup k životu.

Jak takového člověka poznáme? Zkrátka všechno víc prožívá. Není to však tím, že by měl příliš vysoké mínění sám o sobě nebo byl vztahovačný, nýbrž jeho prožívání má jiný práh. Každý člověk je jiný a ani v oblasti citlivosti není možné „házet všechny do jednoho pytle“.

Smyslové přetížení je častý problém

Jak citliví jsme, je nám vrozené. „Vysoká citlivost je krajní hranice, do které spadá asi 20 procent z nás, takže každý pátý člověk,“ objasňuje terapeutka Michaela Jačmeněva v podcastu Hedepy Talks. Jak je to tedy s těmi, kteří mají hranici nejvyšší?

„Citliví lidé vnímají všechno s mnohem vyšší intenzitou. Všímají si jemných odstínů nebo rozeznávají v hudbě víc tónů,“ popisuje terapeutka Michaela Jačmeněva.

Udělejte si jednoduchý test

Na to, abyste zjistili, zda patříte mezi hypersenzitivní lidi, není třeba žádné odborné vyšetření. Už proto, že se nejedná o diagnózu. Můžete to zjistit sami, a to pomocí testu, který vyvinula psycholožka Elaine Aron v 90. letech. Najdete ho volně dostupný na internetu a funguje formou otázky a odpovědi ano/ne.

Jen namátkou se v něm objevují otázky typu: Rozhodujete se pomalu? Obtěžuje vás hluk, davy a máte snadno pocit, že je toho na vás příliš? Říkají vám ostatní, že dobře chápete, co cítí nebo co si myslí? Máte pocit, že na změny počasí reagujete víc než lidé ve vašem okolí?

Pokud jste na většinu nebo všechny tyto dotazy odpověděli kladně, dost možná se mezi tuto skupinu lidí řadíte. Jestli vás to omezuje v běžném fungování, určitě se poraďte s terapeutem nebo psychologem, kteří vás navedou, kam své úsilí ubírat.

Bohužel to nemá jen tyto „výhody“. Mezi obrovské nástrahy patří, že se takoví lidé snadno přetíží. Vnímají mnoho vjemů (takové, kterých si ostatní ani nevšimnou), a to je dokáže dostat do stresu nebo úzkosti.

Potřebují rovněž mnohem více času na rozhodování, neprojevují radost hned poté, co je něco potěší, zkrátka potřebují na zpracování emocí více prostoru.

„V jejich mozku se odehrává hodně věcí na hlubší úrovni, a je to pro ně tudíž hodně náročný proces,“ vysvětluje odbornice.

Jaké profese jsou pro ně ideální?

Lidé s HSP často uvádějí, že jejich vztahy s ostatními jsou postaveny na mnohem stabilnějších základech, mají živé sny, vedou sami se sebou vnitřní monology a nacházejí se v umění, hudbě a lidské blízkosti. Bývají hodně empatičtí a jsou jedni z mála, kdo při otázce: „Jak se máš?“ skutečně čekají na odpověď.

Přesto se většina vysoce citlivých lidí podceňuje. Týká se to zejména mužů, kteří nechtějí vypadat „zženštile“, proto emoce dusí v sobě, což má neblahý vliv na jejich psychiku. Naštěstí v tomto ohledu společnost postoupila a nedělá mezi muži a ženami takové rozdíly. Už dávno neplatí, že muži nepláčou nebo nedávají najevo své emoce.

Hlavně nedusit emoce v sobě...

Hypersenzitivita, pokud se s ní člověk naučí pracovat, má obrovské výhody. Tito lidé jsou například skvělými sociálními pracovníky, protože vynikají v empatii. Prosazují se i ve školství, kde dokážou snáze odhalit speciální požadavky jednotlivých žáků nebo poznat, že se při jeho hodinách nudí.

A většinou jsou i umělecky nadaní, takže své emoce dávají najevo herectvím, skládáním hudby nebo psaním poezie. Jen je nutné, aby si uvědomili, že se nejedná o žádnou vadu, ale naopak výhodu – a naučili se s ní správně pracovat.

Citlivost na vnější vjemy

Není to jen o tom, že je hypersenzitivní člověk emocionálně citlivější. Daný jedinec mnohem intenzivněji prožívá i běžné vjemy, které většina lidí vůbec nevnímá.

Patří mezi ně hluk nebo třeba příliš světel a osvětlených billboardů ve městě. Citliví lidé nesnášejí davy a málokdy je potkáte třeba na koncertu – a když, jedině s notnou dávkou sebezapření. „Takový jedinec to nemůže odfiltrovat, protože tak funguje jeho mozek,“ vysvětluje Michaela Jačmeněva.

Zpracovávání tolika vjemů najednou ho unaví a vyčerpá, může dokonce působit apaticky. Podle odbornice se následně projevuje jako přetažené dítě – je protivný a vyžaduje odpočinek i ve chvílích, kdy se to nehodí. Kdo ho nezná, může tak na něj pohlížet skrz prsty.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sportovní móda je funkční a hlavně pohodlná. Vneste ji klidně i do ulic

Kvalitní nadčasovou obuv nabízejí prodejny Deichmann.

Sportovní móda už dávno nepatří jen do posilovny. Stává se stylovým spojencem každodenních outfitů, v nichž se snoubí pohodlí, funkčnost i trendy vzhled. Víte, jak vybrat kousky, které obstojí při...

Květiny a něha, kam se podíváš. Na jaře se nosí ženskost

Fialový komplet je jako stvořený pro teplé dny. Košile a šortky, cena 1699 Kč a...

Vkročte do slunečných dnů tak, jak se patří! Něžně, romanticky, lehce a žensky. Takové přívlastky totiž pro módu má letošní jaro.

Nový den, nová péče. S těmito produkty bude vaše pleť krásnější

Ilustrační snímek

Říká se, co se nepodařilo dnes, podaří se zítra – rčení plné optimismu platí i v kosmetice. Něco se nepovedlo, něco potřebuje více péče? Zítra to můžeme napravit. Budeme znalejší, šikovnější,...

Květák místo rýže? Tato sázka na dietní jistotu vás na talíři překvapí

Zelenina, květák, rozkrojený, růžičky

Znáte květákovou rýži? S tímto malým trikem se můžete najíst dosytosti a zároveň hubnout. Prozradíme vám, jak na to.

Nejstylovější jarní a letní kousek: zavažte šátek a pareo na pět způsobů

Velmi rafinované jsou plážové župany. 1199 Kč

Jsou kousky, které outfit jen doplňují. A pak ty, které ho tvoří. Šátek letos patří do druhé kategorie. Z nenápadného doplňku se stává fashion statement – hravý, ženský a nekonečně variabilní. Jak...

Vysoká citlivost může být darem i prokletím. Máte ji a umíte s ní pracovat?

Ilustrační snímek

Být citlivější není nic neobvyklého. Zvlášť, když se na nás ze všech stran hrnou špatné nebo děsivé zprávy – stačí si jen v televizi pustit zpravodajství. Lidé, kteří jsou hypersenzitivní, trpí ale...

9. května 2026

Jaro je čas na romantiku. S těmito kosmetickými pomocníky rozkvetete

Fialový komplet je jako stvořený pro teplé dny. Košile a šortky, cena 1699 Kč a...

Příroda se probouzí a s ní i vaše pleť. Zkuste nové přípravky, které o pleť skutečně pečují, a buďte půvabná jako jarní květy. Odvážíte se letos vyzkoušet nové barvy, nebo vsadíte na přirozený vzhled?

8. května 2026

Nový den, nová péče. S těmito produkty bude vaše pleť krásnější

Ilustrační snímek

Říká se, co se nepodařilo dnes, podaří se zítra – rčení plné optimismu platí i v kosmetice. Něco se nepovedlo, něco potřebuje více péče? Zítra to můžeme napravit. Budeme znalejší, šikovnější,...

7. května 2026

Nejstylovější jarní a letní kousek: zavažte šátek a pareo na pět způsobů

Velmi rafinované jsou plážové župany. 1199 Kč

Jsou kousky, které outfit jen doplňují. A pak ty, které ho tvoří. Šátek letos patří do druhé kategorie. Z nenápadného doplňku se stává fashion statement – hravý, ženský a nekonečně variabilní. Jak...

6. května 2026

Květiny a něha, kam se podíváš. Na jaře se nosí ženskost

Fialový komplet je jako stvořený pro teplé dny. Košile a šortky, cena 1699 Kč a...

Vkročte do slunečných dnů tak, jak se patří! Něžně, romanticky, lehce a žensky. Takové přívlastky totiž pro módu má letošní jaro.

5. května 2026

Květák místo rýže? Tato sázka na dietní jistotu vás na talíři překvapí

Zelenina, květák, rozkrojený, růžičky

Znáte květákovou rýži? S tímto malým trikem se můžete najíst dosytosti a zároveň hubnout. Prozradíme vám, jak na to.

4. května 2026

Sportovní móda je funkční a hlavně pohodlná. Vneste ji klidně i do ulic

Kvalitní nadčasovou obuv nabízejí prodejny Deichmann.

Sportovní móda už dávno nepatří jen do posilovny. Stává se stylovým spojencem každodenních outfitů, v nichž se snoubí pohodlí, funkčnost i trendy vzhled. Víte, jak vybrat kousky, které obstojí při...

3. května 2026

Co se dá vyčíst ze snů? Rozklíčujte svá tajná přání i největší obavy

Kdo to zažil, ví, jaké to je peklo, když nemůžete v noci spát. Co jíst, aby vás...

Sní každý. Lidé, kterým se sny nezdají, neexistují. Jen si je nepamatují. Jedná se ale o důležitý ukazatel našich pocitů. Umíte z nich vyčíst to potřebné?

2. května 2026

Proužky, prosím. Nebojte se jich bezdůvodně, sluší každé postavě

Do módy se vrátily polokošile, tedy elegantnější trička s límečkem a...

Pokud hledáte nadčasový vzor, který lichotí každé postavě, pak jsou to bezesporu pruhy. I když kolem nich panuje stále řada mýtů, jedná se o nadčasový prvek, který je slušivý a hodí se pro...

1. května 2026

Konec anonymní šedi. Zartu sází na lokální printy

Komerční sdělení
Stop dekorativní šedi. Projekt Zartu nahrazuje anonymní plakáty designovými...

Po úspěchu projektu 100ks, který skrze limitované edice uměleckých tisků přinesl do českých a slovenských domácností špičky galerijní scény, přichází stejný tým s novou vizí. Platforma Zartu se...

30. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jak nosit květy? Inspirujte se čtveřicí outfitů jako stvořených na jaro

Midi květovaná sukně áčkového střihu je přesně to, co potřebujete. Lehce se...

Co je pro jaro typičtější a symboličtější než spousta nejrůznějších květin všech barev, tvarů a odrůd? A právě ty se teď usídlily také v našich outfitech.

30. dubna 2026

AmRest se Starbucks vrací stromy do české krajiny

Komerční sdělení
AmRest se Starbucks vrací stromy do české krajiny

Společnost AmRest, provozovatel sítě kaváren Starbucks v České republice, rozvíjí od roku 2021 dlouhodobou spolupráci s iniciativou Sázíme budoucnost pod záštitou Nadace Partnerství. Společným cílem...

29. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.