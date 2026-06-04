Líčení očí patří k nejintimnějším kosmetickým rituálům. Právě oči jsou však mimořádně citlivé a reagují i na minimální množství bakterií či nevhodných látek. Starší nebo špatně skladovaná řasenka se může drolit a drobné částečky pak pronikají přímo do oka. Výsledkem je pálení, slzení nebo nepříjemný pocit cizího tělesa.
Velkým rizikem je také sdílení kosmetiky. „V profesionálním líčení se hygieně věnuje maximální pozornost. Pro každého klienta používáme jednorázové aplikátory nebo produkty dezinfikujeme. V běžném životě ale lidé často sdílejí kosmetiku bez rozmyslu, a právě to může vést k přenosu bakterií a následnému podráždění očí,“ upozorňuje vizážistka Silvie Siegr.
Zásadní je proto nejen kvalita produktů, ale i jejich pravidelná obměna a správná aplikace.
Detail, který rozhoduje
Pro nositelky kontaktních čoček platí ještě přísnější pravidla. Jemné částice make-upu se totiž mohou snadno dostat pod čočku a způsobit výraznější podráždění. Rizikové je i líčení vnitřní linie oka, které může ucpat mazové žlázky a vést k syndromu suchého oka.
„Kombinace čoček a nevhodně aplikovaného make-upu je častou příčinou syndromu suchého oka a chronického podráždění. Řasenka, stíny i linky by měly být hypoalergenní a oči pravidelně odlíčené,“ upozorňuje optometristka Kristýna Štěbetáková z optiky Alensa.
Důležitý je i správný postup – čočky nasazovat před líčením a vyjímat je až před odličováním. Vyplatí se také vyhýbat prášivým či třpytivým produktům, které se snadno dostávají do oka.
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Hygiena jako základ krásy
Zbytky make-upu přes noc, špinavé štětce nebo používání kosmetiky po prodělaném zánětu – to vše může výrazně zhoršit stav očí. Pravidelná hygiena, jemné odličování bez tření a čisté pomůcky jsou naprostým základem. Řasenku je ideální měnit každé tři měsíce, stíny zhruba jednou za půl roku až rok.
Stejně důležité je sledovat reakce vlastního těla. Pálení, řezání nebo zarudnutí nejsou maličkostí, ale signálem, že je potřeba změnit návyky i produkty. Krása očí totiž nezačíná u make-upu, ale u zdraví, které si zaslouží každodenní péči.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.