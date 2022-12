Hooping, jak se také někdy nazývá kroužení s obručí, se stává stále víc a víc trendy, a to z mnoha dobrých důvodů. Především podporuje prokrvování tkání, které jsou díky tomu napjatější a lépe zpevněné. Cvičení vyžaduje smysl pro rytmus a pro kontrolu těla, proto zlepšuje celkovou koordinaci a cit pro rovnováhu.

Zároveň posiluje dno pánevní, a to je pro ženy vynikající prevence inkontinence. Z tohoto pohybu profitují také naše orgány – například se díky cvičení promasírují střeva, takže se zlepšuje zažívání, posilují se všechny velké skupiny svalstva v oblasti pasu, pánve a nohou.

Může se jím zmírnit i napětí v šíji a v zádech, protože rovnoměrné pohyby na ně mají uvolňující účinek. Hoopingu se ale nedoporučuje věnovat při vyhřeznutí meziobratlových plotének, v tomto případě na něj raději zapomeňte.

Vhodná obruč

Ne každá obruč na hula hop se hodí pro každého. Základní pravidlo zní, že by měla vážit minimálně 1,2 kg. Pokud vaše váha přesahuje 85 kg, měla byste rovnou začít cvičit s obručí, která váží 1,5 až 1,8 kg (k dostání jsou v obchodech se sportovními potřebami nebo na internetu).

Průměr obruče záleží na vaší výšce. Zjistíte to tak, že obruč postavíte, měla by vám dosahovat k pasu. Začátečníci by pak neměli používat typ se zabudovanými masážními prvky.

Jak správně cvičit

Určitě ne ve volném oblečení, které by mohlo brzdit rotaci cvičební pomůcky. Ve výchozí pozici se nohy nacházejí v nakročení nebo v rozkročení do šíře boků. Před začátkem kroužení zpevněte střed těla.

Pak uveďte obruč do pohybu silným švihem, takže se sama od sebe otočí minimálně dvakrát kolem těla. Důležité je, abyste nezačala kroužit tělem i vy sama. Ideálně by se boky měly pohybovat vpřed a vzad, nebo vlevo a vpravo.