Netušíte, jak ještě podpořit svou snahu o setřesení nadbytečných kil? Pojďme se spolu zamyslet nad tím, co konzumujeme. Ono se totiž netloustne jen po jídle z fast foodu nebo čokoládě, některé potraviny zdravě pouze vypadají. A bohužel taky moc dobře chutnají.
Když se na ně však podíváte lépe, uvidíte „zamaskované lháře“ – to ony můžou za to, že se na vašich bocích, hlavně po čtyřicítce, usazují další a další kila. Jakmile tyto potravinové zrádce odhalíte a vyškrtnete ze svého jídelníčku, nadbytečné tukové polštářky zmizí z vašeho těla poměrně rychle, a to dokonce bez držení přísné diety.
Zařaďte do jídelníčku chutné alternativy
Ničeho se nebojte, změny nejsou tak zásadní, jak by se snad na první pohled mohlo zdát. Kalorické pasti se totiž dají obejít několika šikovnými triky. Ve většině případů existují stejně lahodné alternativy, které jsou zdravé a přitom mají málo kalorií.
Hladovění tedy není při hubnutí vůbec nutné. Jednoduše jen nahraďte ty potraviny, které vám přidávají na váze, našimi alternativami, dávejte si pozor, kolik toho jíte, a podpořte svůj metabolismus tím, že budete pít hodně vody.
Už za několik dní uvidíte rozdíl. A také pásek u kalhot vám bude najednou volnější. Takže hurá na cestu k nové postavě letošního léta!
Co si dát a nehřešit?
- Sklenka vína: Že tu a tam nějaká ta sklenička vína postavě neuškodí? Bohužel ano, především večerní konzumace se na vaší linii rychle podepíše.
✓ Lepší varianta: Malá sklenka piva (0,2 l) má jenom 60 kcal, zatímco stejné množství bílého vína dokonce 160 kcal! Pokud se vína nechcete vzdát, měla byste sáhnout po nealkoholické variantě.
- Ovocné šťávy a smoothie: Oba nápoje patří kvůli fruktóze do kategorie limonád, přestože zdánlivě prospívají kondici. Fruktóza přispívá k nabírání váhy, protože játra jsou spoustou ovocného cukru přetížená a ihned ho proměňují v tuk.
✓ Lepší varianta: Čerstvé ovoce vás zasytí lépe než šťávy a skýtá mnohem více vlákniny i minerálních látek. Pokud máte ráda smoothie, pak by mělo obsahovat co nejvíce zeleniny a jen málo ovoce.
- Dresinky: Zeleninový salát je nabitý vitaminy a zatíží vás minimem kalorií. Dresinky ale obsahují hodně oleje a často také cukru.
✓ Lepší varianta: Lehká zálivka z olivového oleje, balzamikového octa a trochy zeleninového vývaru chutná výborně a má méně kalorií.
- Netučný jogurt: Pokud je doplněný ovocem, ukrývá obvykle víc cukru než smetanový. A označení netučný leckdy svádí k tomu, abyste ho snědla více.
✓ Lepší varianta: Jezte řecký jogurt nebo skyr s ovocem. Díky vysokému obsahu bílkovin rozproudí váš metabolismus.
- Lahodné sýry: Díky vysokému podílu vápníku jsou sice zdravé, ale zároveň také tučné, proto nejsou tím nejlepším přítelem štíhlosti. Pozor si dejte u mascarpone, gorgonzoly, hermelínu, goudy...
✓ Lepší varianta: Raději si dopřejte nízkotučné druhy sýrů, jako je čerstvý sýr, cottage, ricotta, mozzarella nebo olomoucké tvarůžky. Obsahují spoustu bílkovin a vápníku a vaši snahu o hubnutí naopak podpoří.
- Ořechy: Na jedné straně vás zdravě zasytí, na druhé vám ovšem zakulatí boky. Nabízejí sice zdravé tuky a živiny, ale mají tolik kalorií, že vaše denní kalorické konto vystřelí pěkně vysoko.
✓ Lepší varianta: Raději mlsejte jedlé kaštany, které utiší hlad stejně dobře. Obsahují také spoustu cenných živin, ale mnohem méně kalorií. Z ořechů a jader mají nejméně kalorií kešu ořechy a arašídy, mandle a pistácie, které jsou také bohatým zdrojem bílkovin. Ideální je, když si navážíte třicetigramové porce a každý den si na jedné pochutnáte.
- Sušené ovoce: Poskytne vám sice velké množství živin, ale stejné váhové množství má až osmkrát více kalorií a cukru než čerstvé plody. To je tedy opravdu těžká váha…
✓ Lepší varianta: Čerstvé ovoce vám dodá vitaminy a vlákninu.
- Pesto: Mnoho lidí si u těstovin odřekne smetanovou omáčku a místo toho sáhne radši po pestu. To sice skýtá zdravé a prospěšné živiny, tělu dá ovšem taky dost zabrat.
✓ Lepší varianta: Pokud se nechcete pesta vzdát, namixujte si vlastní recepturu z bazalky, piniových oříšků, trochy parmazánu a bílých fazolí. Fazole v něm nahradí olej a velkou část sýra.
- Müsli: Myslíte, že křupavé müsli s jogurtem a čerstvým ovocem je k snídani lepší než toust? Nemusí to být pravda. V průmyslově zpracovaném müsli se často skrývá spousta cukru a také tuku.
✓ Lepší varianta: Připravte si vlastní müsli z ovesných vloček, lněného semínka, pohanky, ořechů a trochy medu.
- Tuňák a losos: Ryby jsou sice hodně zdravé, jsou zdrojem nenasycených mastných kyselin, ale právě tučné ryby, pokud jich jíte hodně, se brzy podepíšou na vaší váze.
✓ Lepší varianta: Méně tučné druhy ryb, jako je treska, mořský losos, platýs a candát, jsou stejně zdravé, lehce stravitelné a méně kalorické. Když si je dopřejete dvakrát týdně, zlepšíte tak své zažívání.
