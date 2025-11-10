Nejen chilli. Zahřejte metabolismus a těšte se na mizející kila

Ostré potraviny nejsou jen zdravé, ale umí také urychlit spalování tuků. Mnoho lidí na ně nedá dopustit, obzvláště teď - na podzim.
Pálivé jídlo má dlouhou tradici v mnoha světově proslulých kuchyních, zejména v mexické, indické nebo vietnamské... Třeba zrovna v Mexiku, odkud pocházejí ty nejpálivější chilli papričky na světě, panuje mínění, že aby jídlo chutnalo, musí zkrátka pálit, jinak nestojí za nic.

Ostrá jídla si získala oblibu hned z několika dobrých důvodů. V první řadě pro svůj antibakteriální účinek. Tato vlastnost se hodí zvlášť v zemích, kde celý den praží sluníčko, teploty neklesnou pod třicet stupňů a potraviny se rychleji kazí.

Další neopomenutelnou výhodou pálivých pokrmů je skutečnost, že umí výrazně zlepšit náladu. Při jejich konzumaci se v mozku vyplavují „hormony štěstí“ endorfiny a člověk se pak cítí jako na obláčku.

A nakonec: Věděli jste, že ostrá a pikantní jídla dovedou díky schopnosti zvané termogeneze pořádně zahřát a nastartovat metabolismus? Sečteno a podtrženo, když si jídlo trochu přiostříte, nejenže zhubnete, ale k tomu budete i šťastnější. Hubnutí v pohodě a s úsměvem, bez zbytečného odříkání – co víc si přát?



