Pálivé jídlo má dlouhou tradici v mnoha světově proslulých kuchyních, zejména v mexické, indické nebo vietnamské... Třeba zrovna v Mexiku, odkud pocházejí ty nejpálivější chilli papričky na světě, panuje mínění, že aby jídlo chutnalo, musí zkrátka pálit, jinak nestojí za nic.
Ostrá jídla si získala oblibu hned z několika dobrých důvodů. V první řadě pro svůj antibakteriální účinek. Tato vlastnost se hodí zvlášť v zemích, kde celý den praží sluníčko, teploty neklesnou pod třicet stupňů a potraviny se rychleji kazí.
Další neopomenutelnou výhodou pálivých pokrmů je skutečnost, že umí výrazně zlepšit náladu. Při jejich konzumaci se v mozku vyplavují „hormony štěstí“ endorfiny a člověk se pak cítí jako na obláčku.
A nakonec: Věděli jste, že ostrá a pikantní jídla dovedou díky schopnosti zvané termogeneze pořádně zahřát a nastartovat metabolismus? Sečteno a podtrženo, když si jídlo trochu přiostříte, nejenže zhubnete, ale k tomu budete i šťastnější. Hubnutí v pohodě a s úsměvem, bez zbytečného odříkání – co víc si přát?