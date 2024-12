Stravovací úlety současnosti: Nejíst lepek, cukr nebo rovnou vůbec nic

Část 1/4

Chcete shodit pár kilo, udělat něco pro utužení zdraví? Ať už si zamanete cokoli, vždy najdete mezi známými nebo na internetu rady, které prý fungují na dvě stě procent. Obujete se do toho s vidinou úspěchů, jenže dříve či později je vám spíš hůř než líp.

Velkým hitem ve své době bylo třeba přepíjet se smoothie. Kdo neměl doma mixérek a aspoň jednou si „neumydlil“ špenát s banánem, byl out.

Dát si tu a tam smoothie není špatné, ale nesmí se to přehánět, navíc je nutné hlídat kalorie. S velkým množstvím šťáv můžete přijmout i příliš toxických látek, například dusičnanů. A co vaše zuby? Nechtěly by něco kousat, aby se zpevnily dásně?

K jakým dalším extrémům se lidé ještě uchylují?

Bez lepku, cukru a laktózy

Znáte největší strašáky dnešní doby? S trochou nadsázky se dá říct, že vedle terorismu a extrémismu jsou to pro někoho lepek (nebo alespoň výrobky z pšenice), cukr a laktóza. Přibývá lidí, kteří mají opravdu nesnášenlivost lepku a laktózy, ale zdaleka to nejsou všichni, kdo se těmto složkám potravy vyhýbají.

Pokud žádnou nesnášenlivostí netrpíte a nemáte cukrovku ani k ní neinklinujete, nepovažujte lepek, cukr a laktózu za jed jen proto, že to tak dělají známí. Jde jenom o rozumnou míru, kolik čeho sníte. Kousek žitného kváskového chleba vám může udělat lépe než bezlepkový rohlík ze směsi škrobů, normální čokoládový bonbon vám hned spraví náladu, zatímco výrobek s umělými sladidly to být nemusí. Kvalitní laktózový jogurt s živými kulturami vašemu tělu také prospěje.