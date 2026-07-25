Během slunečných letních dnů, tedy spíš podvečerů, se obvykle rádi scházíme s přáteli, grilujeme, popíjíme, ochutnáváme... Děláte to také tak? Určitě ano, příjemná setkání k létu zkrátka patří, jen pozor, aby ručička na vaší váze nevystoupala moc nahoru.
Žádný strach, k tomu by letos vůbec nemuselo dojít, protože s rychle připraveným ledovým čajem podle našeho receptu svá požitkářská kila zase odčarujete, stačí jen mezi hlavními jídly popíjet lahodný čaj.
Zaplní vám žaludek a budete pak jíst méně, osvěží, takže už nebudete mít chuť na malé svačinky a mlsání. Navíc takto jednoduše podpoříte pitný režim – a nadbytečná kila vyplavíte z těla ven.
Čaj a částečný půst
Aby se vše zdárně podařilo, je potřeba tři dny v týdnu dodržet takzvaný částečný půst. Tedy osm hodin jíst cokoliv (raději však zdravě) a pak šestnáct hodin vydržet bez jídla a a pít pouze nekalorické nápoje jako neperlivou vodu či černou kávu.
Dáte šanci organismu, aby zintenzivnil látkovou přeměnu a nastartoval spalování tuků... Tukové zásoby se tak rozpustí v rekordním čase a po několika dnech pocítíte cítíte lehkost i na své osobní váze. Je to prostě dokonalé!
Náš tip:
Osvěžující čaj nastartuje navíc zajistí dostatečný přísun metabolismus, tekutin, a pomůže vám tak dodržovat pitný režim.
Pokud tělo nemá delší dobu přísun nové potravy, metabolismus přeorientuje na takzvanou autofagii. Jedná se o samoočistný program, co vyřadí, odbourá nebo obnoví poškozené buňky, tedy i ty tukové.
Je to paráda, protože tak vlastně nenápadně začínáte hubnout.
Ledový čaj, který zkrotí chuť na jídlo
Uvařte si 500 ml čerstvého zeleného čaje, přidejte do něj tři snítky máty a nechte ho vychladit. Dvě bio limety nakrájejte na měsíčky a přihoďte je do čaje, přilijte ještě 500 ml sycené minerální vody (nebo kostičky ledu z ní). Pokud chcete nápoj pít večer, nahraďte zelený čaj raději mátovým.
Doba přípravy: asi 15 minut; 1 sklenice: cca 30 kcal; bílkoviny: 0 g, tuky: 1 g, sacharidy: 5 g
Co vám ještě s hubnutím pomůže?
V létě zraje spousta zeleniny a ovoce, dopřejte si, na co máte chuť, bohatá škála letních plodů rozproudí metabolismus a podpoří proces hubnutí.
Rajská polévka s mrkví
Jak chutná léto?
Vypijte nejdřív velkou sklenici čaje, pak si dejte ovoce nebo zeleninu a nakonec zařaďte jídla bohatá na bílkoviny, která vám dodají živiny.
Na 1 porci: Cibuli, stroužek česneku a 250 g mrkve pokrájejte na kostičky a poduste na lžíci oleje. Přilijte 100 ml vývaru a 200 g kousků rajčat (z konzervy). Vše povařte asi 15 minut.
Plátek parmské šunky opečte na lžičce oleje. 30 g mozzarelly, dvě černé olivy a dva listy medvědího česneku pokrájejte na malé kousky.
Polévku rozmixujte a dochuťte solí, pepřem a cukrem. Na talíři ji posypte sýrem, olivami a medvědím česnekem a přidejte parmskou šunku.
Doba přípravy: asi 45 minut; 1 porce: cca 260 kcal; bílkoviny: 7 g, tuky: 16 g, sacharidy: 11 g
Chřestový salát s vejcem
Na 1 porci: Větší bulvu červené řepy nakrájejte na špalíčky. Odkrojte zdřevnatělé konce z 200 g zeleného chřestu, podélně ho rozkrájejte a poduste na lžíci oleje. Nasekejte stroužek česneku a čtyři snítky kerblíku, smíchejte se lžičkou citronové šťávy a lžičkou oleje, dochuťte solí a pepřem. Rozmíchejte lžíci octa, půl lžičky oleje a čtvrt lžíce hořčice, směs dochuťte solí a pepřem. Vajíčko uvařte naměkko a oloupejte. 10 g piniových oříšků orestujte nasucho v pánvi. Vše promíchejte.
Doba přípravy: asi 30 minut; 1 porce: cca 390 kcal; bílkoviny: 17 g, tuky: 25 g, sacharidy: 19 g
Citronové těstoviny s krevetami
Na 1 porci: Pokrájejte nadrobno cibuli a nechte ji zesklovatět na lžičce oleje. Přidejte dvě lžíce citronové šťávy, 80 ml zeleninového vývaru, půl lžíce medu, lžíci mléka, čtyři cherry rajčátka a 25 g listového špenátu. Směs ochuťte solí, pepřem a chilli vločkami. 70 g špaget uvařte v osolené vodě al dente. 100 g mražených krevet opečte na lžičce oleje. Špagety slijte, smíchejte s omáčkou a krevetami. Salát ozdobte proužky nastrouhané citronové kůry.
Doba přípravy: asi 30 minut; 1 porce: cca 420 kcal; bílkoviny: 32 g, tuky: 11 g, sacharidy: 50 g
Malinový jogurt s pistáciemi
Na 1 porci: Rozmixujte 100 g malin, několik odložte stranou na ozdobu. Promíchejte 250 g přírodního jogurtu s malinovým pyré. Nasekejte najemno lžíci piniových oříšků a otrhejte lístky ze snítky meduňky. Malinový jogurt na talířku doplňte lžičkou citronového krému (lemon curd), lžičkou medu, pistáciemi, zbylými malinami a meduňkou.
Doba přípravy: asi 30 minut; 1 porce: cca 2100 kcal; bílkoviny: 10 g, tuky: 6 g, sacharidy: 24 g
Článek vznikl pro časopis Tina.