Pokud se blíží narozeninová oslava nejlepší kamarádky, svatba nebo dovolená, většina z nás zná ten pocit: potřebuju shodit aspoň kilo! Ale je to vůbec možné? No jasně!

Připravili jsme pro vás pět geniálních SOS metod, které vám umožní plány realizovat. A nejlepší na tom je, že s našimi triky nejen rychle zhubnete, ale budete také v perfektní formě. Navíc můžete vše bez problémů začlenit do svého každodenního programu.

S jednoduchými triky přes noc kila mizí

Abychom měli pro každého něco, představujeme vám pět zcela odlišných metod. Můžete si prostě vybrat, co vám nejlépe vyhovuje. A nejen to. Pokud se chcete zbavit tukových polštářků, můžete triky použít prostě jeden po druhém. Kila půjdou dolů a ještě s příjemnou rozmanitostí.

Zní to jednoduše? Také to jednoduché je. Tak tedy, na co máte chuť? Na silový trénink, večeři s vysokým obsahem proteinů či snad raději na osvěžující smoothies nebo trochu jablečného octa před jídlem? Vyzkoušejte to, nepochybně se najde něco přímo pro vás.