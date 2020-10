Leptin je hormon nasycení a ghrelin pak hormon hladu. V normálním případě se ghrelin aktivuje, jen pokud poklesne koncentrace leptinu po delší pauze v jídle. Ovšem existují i další příčiny, které vedou k tomu, že koncentrace ghrelinu začne stoupat.

Právě ony jsou zodpovědné za to, že i po vydatném jídle zase brzy dostaneme chuť na nějaký přídavek. Je tedy dobré vědět, jaké příčiny to jsou, protože pak se jim dá aktivně předcházet a lze se naučit regulovat hormon hladu. Díky našim trikům se vám snadno podaří být týden po týdnu zase o nějaké to kilo lehčí. Zkuste to, a uvidíte sama.

Trik 1: Pravidelnost v jídle

S pravidelným denním programem je vyrovnanější i hladina hormonů. Kdo tedy jí vždy ve stejný čas, dostává ve stejné době pravidelně také hlad. A obráceně – v mezidobí je tělo syté a spokojené.



Náš tip: Pokuste se stravovat v pevně stanovených hodinách a dodržujte tohle pravidlo i o víkendech.

Trik 2: Dostatek spánku

Šťavnatý sendvič se salátem Svačina pro případ nouze Na 1 porci: Nastrouhejte mrkev na nudličky a omyjte salát. Smíchejte netučný jogurt s několika kapkami citronové šťávy, přidejte na malé kostičky nakrájený nízkotučný sýr a šunku, dochuťte solí a pepřem. Plátky celozrnného toustového chleba opečte v toustovači. Potom každý potřete lžičkou rajského protlaku. Jeden plátek obložte salátem a mrkví. Navrch rozdělte jogurtovou pomazánku a přikryjte druhým plátkem chleba a celý postup zopakujte. Sendvič rozkrojte napříč a naservírujte na talíř, nebo si ho vezměte s sebou ven.



Málo spánku zvyšuje pocit hladu. Je to prosté – zatímco spíte, je vyplavován hormon leptin, který tělu signalizuje, že jsme sytí. Jestliže ale přijde noční spánek zkrátka, tělo vyprodukuje málo leptinu, ale o to víc ghrelinu. Vždy se proto pokuste v noci spát nepřerušovaně alespoň 7 hodin.

Náš tip: Zatemněná ložnice zlepšuje kvalitu spánku.

Trik 3: Předcházení stresu

Trpíme-li stresem, mozek si zvyšuje nárok na přísun glukózy. Krátce řečeno, tělo si žádá cukr. Tenhle přirozený mechanismus v minulosti fungoval ve výjimečných a život ohrožujících situacích. Protože však mnoho lidí dnes žije permanentně ve stresu, vyžaduje mozek také stálý přísun kalorií. Proto bychom si měli dopřávat malé oddechové přestávky.

Náš tip: Dýchejte pravidelně a zhluboka po dobu 2 minut a mějte přitom zavřené oči. Už tohle krátké dechové cvičení dokáže minimalizovat stres.

Trik 4: Důležitý pohyb

Sport pomáhá udržet vyrovnanou hladinu hormonů v organismu. Tělem jsou při něm ve zvýšené míře produkovány chybějící transmitery (dopamin, serotonin...) a tvorba hormonů, kterých je nadbytek, je přibrzděna. Tak se dostanou pocity hladu a nasycení do zdravé rovnováhy.

Náš tip: Místo MHD jezděte častěji na kole, například na nákup do supermarketu nebo za kamarádkou.

Trik 5: Pozor na kvalitu jídla

V těle prakticky neexistuje biochemický pochod, na němž by se nepodílely vitaminy a další živiny jako například vláknina. Totéž platí také pro hormonální látkovou výměnu. Aby vše probíhalo řádně, měla byste si dávat pozor na vyváženou a na živiny bohatou stravu.

Náš tip: Pokuste se každý den sníst minimálně dvě porce ovoce, a co nejčastěji sáhněte po celozrnných výrobcích, protože ty obsahují hodně vlákniny.

Trik 6: Rozptýlení

Když už vnitřní hlas hlasitě křičí, že má hlad, pomáhá ho překonat odvedení myšlenek. Ten, kdo pracuje na nějakém velmi důležitém projektu, věnuje kručícímu žaludku menší pozornost než ten, kdo jenom přemýšlí, co by si příště dal k jídlu.

Náš tip: Začtěte se do knížky nebo si trochu potrénujte myšlení – vzpomeňte si třeba na to, co jste dělala přesně před týdnem.