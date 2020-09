Řekněme si to upřímně, dnešní doba není fér. Mnohdy skutečně nereflektuje to, co kdo umí, ale to, jak vystupuje, umí se prodat anebo, což je ještě horší, jak vypadá. Zvláště ženy se s tím setkávají na každém kroku. A aby uspěly, trápí se nesmyslnými dietami a hladoví.

To samozřejmě nemůže bavit vůbec nikoho. Neříkáme, abyste na sebe rezignovaly, protože pak se nebudete sami cítit dobře, a to také k ničemu nevede. Ale proč to nezkusit trochu jinak a třeba pro vás do této chvíle poněkud exoticky. Ajurvéda je staletími prověřený životní styl, kterým stojí za to se inspirovat.

Zkuste si poskládat jídelníček podle vlastní konstituce a ne podle toho, co vám nadšenec toho nebo onoho stylu nadiktuje. Podle ajurvédy se člověk rodí s kombinací tří základních životních principů. „Velmi zjednodušeně řečeno představují vodu, oheň a zemi nebo také pohyb, transformaci a hmotu,“ vysvětluje zastánkyně tohoto stylu Niika Qiustgard. V její řeči hovoří o typech vata, pitta a kapha. A na ty se teď podíváme blíže.

Rozlétaná vata

Pokud často tíhnete ke změnám, necháte se snadno vyvést z rovnováhy, jste aktivní, kreativní a spíše křehčí konstrukce, pravděpodobně jste typ vata. Vám vyhovuje pravidelný stravovací režim, dostatek kvalitních tepelně upravovaných jídel, teplé dezerty a tekutiny.

„Vhodné je i větší množství kvalitního masa a mléčných výrobků. Naopak čerstvé ovoce a zelenina by měly tvořit pouze menší část stravy,“ říká terapeutka ajurvédy pražských Domů jógy Blanka Novotná.

Určitě vám budou chutnat sladká a nakyslá jídla. Měla by být spíše hutná a teplá – například teplé mléko, máslo, zázvor, polévky, kvalitní maso, oříšky a semínka.

Ohnivá pitta

Patříte-li do této skupiny, jste zřejmě inteligentní a ambiciózní. Vaše figura by měla být pevná a metabolizmus fungovat na plné obrátky, a to i přesto, že se často necháte zbytečně vyvést z rovnováhy.



Co je ajurvéda Jedná se o léčebný systém, který vznikl v dávné Indii před zhruba 6 tisíci lety. V překladu vlastně znamená znalost života. Zakládá si na tom, že člověk by v sobě měl mít fyzickou, duševní, sociální a spirituální harmonii. Spíš než na jednotlivé projevy neduhů se tedy soustřeďuje na organizmus jako celek a udržení rovnováhy mezi všemi jeho energiemi. Spoléhá se jen na přírodu a přírodní věci, nenucenost a dobrovolné přistoupení na její zákonitosti.



„Pitta typům prospívá střídmější, ale pravidelná strava. Dejte přednost čerstvému ovoci a zelenině, obilovinám a luštěninám. Ideální variantou je poskládat si jídelníček z vegetariánských pokrmů,“ vypočítává odbornice.

Naopak vám moc nesedne maso, pozor byste si měli dát také na pálivá jídla a červená vína. Sedí vám vše hořkosladké a klidně i jídla z takzvané těžší skupiny. Kromě už zmíněných potravin můžete vsadit také na brokolici, okurky, listovou zeleninu, slunečnicová semínka či mléčné výrobky.

Zemitá kapha

Tyto jedince charakterizuje jejich zvýšená míra tolerance, klidu a odpuštění. Bohužel na váze přibírají snadno.

„Doporučuji jim založit jídelníček na lehčích, suchých a teplých jídlech. Konkrétně je vhodné pravidelně jíst dostatek zeleniny a zázvoru pro podporu trávení,“ říká expertka.

Pokud milujete maso, dejte si ho, ale skutečně jen v omezené míře, třeba dvakrát týdně. Naprosto nevhodné jsou pak pro vás mléčné výrobky, sladkosti nebo smažená jídla. Naopak v pohodě vycházíte s pálivým kořením, raději si ale dopřávejte lehké pokrmy, po nichž vám není těžko.