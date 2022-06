Zapomeňte na přísné diety a zákazy! Ono se totiž netloustne jen po pizze, jídlech z fast foodu a čokoládě. Některé potraviny zdravě jen vypadají. A, bohužel, taky moc dobře chutnají…

Když se na ně ale podíváte lépe, uvidíte „zamaskované lháře“, to ony můžou za to, že se na vašich bocích – hlavně po čtyřicítce – usazují další a další kila. Jakmile tyto zdánlivě prospěšné potraviny odhalíte a vyškrtnete ze svého jídelníčku, nadbytečné tukové polštářky zmizí z vašeho těla obvykle velmi rychle, a to dokonce bez držení přísné diety.

Chutné alternativy

Ničeho se nebojte, změny nejsou tak zásadní, jak by se mohlo na první pohled zdát. Kalorické pasti se totiž dají obejít několika šikovnými triky. Ve většině případů existují stejně lahodné alternativy, které jsou zdravé a přitom mají málo kalorií. Hladovění tedy není při hubnutí vůbec nutné.

Jednoduše jen nahraďte ty potraviny, které vám přidávají na váze, našimi alternativami, dávejte si pozor, kolik toho jíte, a podpořte svůj metabolismus tím, že budete pít hodně vody. Už za několik dní uvidíte ten rozdíl. A také pásek u kalhot vám bude najednou volnější… Takže hurá na cestu k nové postavě letošního léta!

Jakou zvolit alternativu?

Netučný jogurt: Pokud je doplněný ovocem, obsahuje obvykle více cukru než smetanový. Navíc označení „netučný“ vás svádí k tomu, abyste ho snědla více.

Lepší: Jezte řecký jogurt nebo skyr s ovocem. Díky vysokému obsahu bílkovin rozproudí váš metabolismus.

Víno: Že tu a tam nějaká ta sklenička vína postavě neuškodí? Bohužel ano, především večerní konzumace se na vaší linii rychle podepíše.

Lepší: Malá sklenka piva (0,2 l) má jenom 60 kcal, zatímco stejné množství bílého vína dokonce 160 kcal! Pokud se vína nechcete vzdát, měla byste sáhnout po nealkoholické variantě.

Sýr: Díky vysokému obsahu vápníku je sice zdravý, ale zároveň také tučný, proto není tím nejlepším přítelem štíhlosti. Pozor hlavně u mascarpone, gorgonzoly, hermelínu, goudy...

Lepší: Raději si dopřejte nízkotučné druhy, jako je čerstvý sýr, cottage, riccota, mozzarella nebo olomoucké tvarůžky. Obsahují spoustu bílkovin a vápníku a hubnutí naopak podpoří.

Ovocné šťávy a smoothie: Oba nápoje patří kvůli fruktóze do kategorie limonád, přestože zdánlivě prospívají kondici. Fruktóza ve větším množství přispívá k nabírání váhy, protože játra jsou spoustou ovocného cukru přetížená a ihned ho proměňují v tuk.

Lepší: Čerstvé ovoce vás zasytí lépe než šťávy a obsahuje také mnohem více vlákniny a minerálních látek. Pokud máte ráda smoothie, pak by mělo obsahovat co nejvíce zeleniny a jen málo ovoce.

Dresinky: Salát je zdravý a obsahuje minimum kalorií. Dresinky ale obsahují hodně oleje a často také cukru.

Lepší: Lehká zálivka z olivového oleje, balzamikového octa a trochy zeleninového vývaru chutná výborně a má méně kalorií.

Ořechy: Na jedné straně vás zdravě zasytí, ale na druhé straně vám zakulatí boky. Obsahují sice zdravé tuky a živiny, ale mají tolik kalorií, že vaše denní kalorické konto vystřelí příliš vysoko.

Lepší: Raději mlsejte jedlé kaštany, které utiší hlad stejně dobře. Obsahují také spoustu cenných živin, ale mnohem méně kalorií. Z ořechů a jader mají nejméně kalorií kešu ořechy a arašídy, mandle a pistácie, které jsou také bohatým zdrojem bílkovin. Ideální je, když si navážíte 30gramové porce a každý den si na jedné pochutnáte.

Pesto: Mnoho lidí si u těstovin sice odřekne smetanovou omáčku a místo toho sáhne po pestu. To sice obsahuje zdravé a prospěšné živiny, ale taky přidá na objemu bokům.

Lepší: Pokud se nechcete pesta vzdát, namixujte si vlastní variantu z bazalky, piniových oříšků, trochy parmazánu a bílých fazolí. Fazole v něm nahradí olej a velkou část sýra.

Sušené ovoce: Obsahuje sice velké množství živin, ale stejné váhové množství má až 8krát více kalorií a cukru než čerstvé ovoce. To je tedy opravdu těžká váha…

Lepší: Čerstvé ovoce vám dodá vitaminy a vlákninu.

Müsli: Myslíte, že křupavé müsli s jogurtem a čerstvým ovocem je k snídani lepší než toast? Nemusí to být pravda. V průmyslově zpracovaném müsli se často skrývá spousta cukru a také tuku.

Lepší: Připravte si vlastní müsli z ovesných vloček, lněného semínka, pohanky, ořechů a trochy medu.

Tuňák a losos: Ryby jsou sice hodně zdravé, jsou zdrojem nenasycených mastných kyselin, ale právě tučné ryby, pokud jich konzumujete hodně, se podepíšou na vaší váze.

Lepší: Méně tučné druhy ryb, jako je treska, mořský losos, platýs a candát jsou stejně zdravé, lehce stravitelné a méně kalorické. Když si je dopřejete dvakrát týdně, zlepšíte tak své zažívání.