Proč se mi nedaří shodit ani dvě kila? Takovou otázku si někdy v životě položila nejspíš každá z vás. Trápí vás to většinou tehdy, když máte pocit, že jíte zdravě, a dokonce se občas pustíte i do nějakého toho sportování. V čem to tedy spočívá, že se vás nadbytečná kila tvrdošíjně drží jako přilepená a vůbec nemíní zmizet? Už to sice bylo řečeno mnohokrát, ale je to vážně tak: není to ve vás!