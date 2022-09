Žije v USA v Atlantě. Na univerzitě vystudoval výživu a radil osobnostem, jako je Reese Witherspoon, Mel Gibson nebo Roger Federer. Je autorem několika bestsellerů o výživě. Vystupuje v zahraničních televizních pořadech a v sobotu 10. září 2022 představí v Praze svůj program nazvaný Nitro Nutrition. Má dvě děti.

Maminka válčila s váhou

„Když jsem dospíval, maminka mně a mým dvěma sourozencům kladla na srdce, že máme mít své tělo rádi, protože ona to svoje nenáviděla. Celý život bojovala s váhou, byla z toho nešťastná a já jí chtěl pomoct. Taky jsem zažil, jak vařila ‚zdravá jídla‘ pro sebe a pro nás ta normální. To mi dneska s tím, co o výživě vím, přijde zbytečné,“ říká Mark Macdonald, který byl jako dítě hubený, protože hodně sportoval. Když ale přestal s fotbalem, začal tloustnout.

Diety jsou nanic

„Paradoxně jsem přibíral, i když jsem výživu studoval. Na vysoké škole nás učili, jak se stravovat při různých onemocněních, ale neřekli nám, co má jíst zdravý člověk, aby některé z těch nemocí prostě nedostal. Vadilo mi to natolik, že jsem vytvořil vlastní výukový program, který se zakládá na hlídání stabilního krevního cukru.

Není to nic nového, ale málokdo se tím řídí. Pořád se objevují ‚zaručené‘ diety, které vynechávají v jídelníčku cukry a škroby a lidé jsou po nich unavení a setkávají se s jojo efektem.

Já diety nesnáším! Dostávají lidi do nepohody a nepřinášejí výsledky. Přesto někteří utrácejí tisíce za nesmyslné rady a předražené hubnoucí přípravky, zmenšují si porce, vynechávají jídla, ale nevědí, jaký je rozdíl mezi bílkovinami, sacharidy a tuky.

Dělejte mikro změny Každý den choďte o pět minut déle než ten předešlý.

Uberte každý týden jednu skleničku alkoholu.

Vypijte o skleničku vody navíc.

Každé sousto v klidu pořádně rozkousejte.

Na talíř si dejte kousek od každé skupiny potravin (bílkoviny, sacharidy, tuky).

Zkracujte intervaly mezi jídly až na tři hodiny.

Doplňte kvalitní živiny z čerstvých plodin. Ideální jsou výtažky z ovoce noni.

Já říkám lidem, aby jedli všechno, ale ve vyvážených poměrech a hlavně často, aby se krevní cukr stabilizoval,“ radí výživový poradce s tím, že naše tělo funguje podobně jako auto. Aby podávalo výkon, potřebuje kvalitní palivo. Jsou to bílkoviny, sacharidy a tuky, a to vše dohromady v jednom jídle každé tři hodiny.

Výtažek z ovoce noni

„Pokud toto nedodržujeme, tak nám kolísá hladina cukru v krvi. A když je nízká, tělo pálí svalstvo. Když je vysoká, ukládá se tělesný tuk. Pokud ale budete jíst bílkoviny, sacharidy a tuky každé tři hodiny, vaše tělo vyváží hladinu cukru v krvi, bude budovat svaly, uvolní uložený tuk a vytvoří tak energii. Proto jsem přišel se svým programem Nitro Nutrition,“ svěřil se Mark a vysvětlil, co ten název znamená.

„Nitro je odvozené od Nitric Oxide neboli oxidu dusnatého, což je zázračná molekula v našem těle. Čím víc se nám tvoří, tím lépe proudí krev v těle, a to se pak lépe okysličuje. Všechny orgány tak mohou líp pracovat. Tvorbu oxidu dusnatého můžeme sami podpořit.

Jedním z nejlepších způsobů jsou výtažky z ovoce noni, což je superpotravina, která pochází z Asie. Mám radost, že moje poznatky fungují a důkazem toho jsou spokojené celebrity, sportovci, ale i maminky po porodech nebo třeba muži, kteří nevěděli, jak na své břicho. A největším důkazem jsem já sám, protože jsem si to všechno vyzkoušel na sobě a opravdu jsem ta přebytečná kila shodil,“ ukazuje nám štíhlou a vypracovanou postavu Mark s tím, že v Čechách jeho způsob hubnutí propaguje odbornice na výživu Kateřina Fárková.

„Založili jsme spolu facebookovou skupinu Nitro efekt pro život, kde získáte úplně zdarma moje tipy a rady a zároveň si tam můžete s našimi fitness trenéry zacvičit pěkně z pohodlí domova. Mimochodem, cvičení je také výborný způsob, jak zvýšit tvorbu oxidu dusnatého v těle. A ještě mám jednu radu, začínejte pomalu, i mikro změny vedou časem k úspěchu, a to trvalému.“