S příchodem jara mnozí z nás cítí potřebu změny. Po zimních měsících plných těžších jídel a nepravidelného pohybu přichází čas, kdy chceme tělu dopřát restart. Reklamy na „zázračné“ detoxikační kúry nebo rychlé diety však často slibují více, než dokážou splnit. Skutečná jarní očista totiž nespočívá v drastickém omezování, ale ve změně životního stylu.
Proč rychlé diety selhávají
Rychlé diety mohou přinést rychlý úbytek kilogramů, ale většinou jde především o ztrátu vody a svalové hmoty. Jakmile se člověk vrátí k běžnému jídelníčku, váha se často vrací zpět – někdy i s několika kilogramy navíc.
Nejčastější úskalí zdravého hubnutí
Drastické omezení kalorií navíc zpomaluje metabolismus, protože tělo přepne do úsporného režimu. Výsledkem je únava, ztráta energie a často také frustrace.
Některé populární diety mohou při dlouhodobém dodržování zatěžovat organismus nebo vést k nedostatku důležitých živin.
Mnohem účinnější je proto zaměřit se na postupnou změnu návyků – vyvážený jídelníček, pravidelný pohyb a dostatek spánku.
Hubnutí je maraton, ne sprint
Teoreticky většina lidí ví, co zdravému hubnutí prospívá. Praxe je ale složitější. Chuť na sladké, stres nebo nedostatek času často vedou k návratu ke starým zvykům.
Velkou roli přitom hraje také psychika. Emoční jedení, kdy jídlo slouží jako útěcha nebo reakce na stres, patří mezi časté důvody přibírání. V takových situacích může pomoci odborná konzultace, která pomůže nastavit realistický plán a dlouhodobě udržitelné návyky.
Když pomůže i moderní medicína
Pro některé lidi může být změna životního stylu velmi náročná. Pokud se hubnutí dlouhodobě nedaří nebo je nadváha spojena se zdravotními komplikacemi, může být vhodné obrátit se na lékaře. Moderní medicína dnes nabízí i farmakologickou podporu, která může pomoci regulovat chuť k jídlu nebo pocit sytosti.
Podle obezitoložky Klaudie Hálové Karoliové, zakladatelky Spolku Zastavme nadváhu a obezitu, je ale vždy klíčová kombinace léčby s úpravou jídelníčku a životního stylu.
„Úbytek hmotnosti se při užití farmakoterapie pohybuje kolem 5 až 15 procent tělesné hmotnosti za 12 měsíců. Kombinace farmakoterapie se změnou stravy a pohybem často přináší ještě lepší výsledky,“ vysvětluje lékařka.
Pacienti podle ní často zaznamenávají nejen snížení hmotnosti, ale také zlepšení zdravotního stavu – například lepší kontrolu hladiny cukru v krvi, pokles krevního tlaku nebo zlepšení hladiny cholesterolu.
Velkou roli hraje i psychická stránka – viditelné výsledky totiž posilují motivaci pokračovat. Jarní očista tak nemusí znamenat přísné zákazy ani extrémní diety. Může být naopak začátkem cesty k vyváženějšímu životnímu stylu, který přináší nejen nižší číslo na váze, ale také více energie, sebevědomí a radosti ze života.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.