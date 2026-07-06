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Jahodová dieta: Tohle sladké ovoce vám zpříjemní cestu do plavek

ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Sladké, šťavnaté a plné vitaminů. Jahody patří k nejoblíbenějším letním plodům a zároveň skvěle zapadnou do lehkého jídelníčku. Díky vysokému obsahu vody, vlákniny a nízké energetické hodnotě zasytí, aniž by zbytečně zatížily organismus. Inspirujte se recepty na snídaně, hlavní jídla i osvěžující nápoj, které vám zpříjemní sezonu jahod.

Konečně léto, krásné a teplé počasí láká na vzduch. Milé dámy, vyndejte letní šatičky ze skříně - a jde se ven. Ale ouha, jsou vám těsné? A tak ráda jste je nosila! Co takhle rychle splasknout, ideálně trochu shodit přes bříško?

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Zkuste jahody, báječného spojence v boji s nechtěnými kily. Ano, tyhle červené plody jsou vynikajícím zdrojem živin a vlákniny. Zasytí na dlouhou dobu a uchrání vás před tím, abyste jedla víc, než je potřeba. Kromě toho i důkladně rozproudí metabolismus, aniž by nějak zatížily vaše kalorické konto.

Jak zhubnout ještě rychle do plavek

Začleňte jahody do svého jídelníčku tak často, jak je to jen možné, jezte je každý den, klidně ráno, v poledne i večer. Přitom ale dbejte na to, aby hlavní jídla nepřekročila hodnotu 450 kcal. Pozor, v pauzách mezi jídly (a jahodami) nic jiného nemlsejte.

Také hodně pijte, do pitného režimu zařaďte i skvělou aromatizovanou vodu, kterou si jednoduše a rychle připravíte podle našeho receptu. Ta celý proces hubnutí podpoří, dokonce ještě urychlí. Pohodlně a s požitkem tak můžete shodit až 6 kilogramů. Inspirujte se i našimi dalšími recepty. Pojďte je vyzkoušet, třeba hned!

Energetický drink

Pitný režim je důležitý, obzvlášť během hubnutí. A s tímto lahodným nápojem navíc dostanete do těla také zeštíhlující látky. Na 1,5 litru rozkrojte 150 g jahod na poloviny. Oloupejte kousek zázvoru, asi 1 cm, a nakrájejte ho na plátky. Obojí vložte se čtyřmi snítkami máty do 1,5 litru vody ve skleněném džbánu, zakryjte a nechte 15 minut vychladit.

Jahodová polévka

Jahodová polévka s jogurtem a nočky ze zakysané smetany – Osvěžující letní krém plný ovoce

Recept

Lehké

20 min

3 tipy na snídani s jahodami

Nabízíme vám recepty na jídla, která jsou vhodná jako start do nového dne. Jsou lehce stravitelná (nebudou vám ležet v žaludku), se spoustou bílkovin, vlákniny a čerstvého ovoce.

  • Palačinková věžička s jahodami a lesním ovocem

Na 1 porci: Smíchejte 25 ml mléka, špetku soli, lžíci mouky, lžičku másla a lžíci ovesných vloček. Těsto nechte odpočinout. 50 g omytých jahod rozkrájejte na čtvrtiny, 100 g vanilkového tvarohu rozmíchejte dohladka. Z těsta upečte na pánvi čtyři malé palačinky. Postupně je naskládejte na sebe, prokládejte tvarohem a jahodami, přidejte po lžíci malin a borůvek.

Doba přípravy: 30 minut, cca 270 kcal; bílkoviny 16 g, tuky 9 g, sacharidy 31 g

  • Chia jogurt s křupavým müsli

Na 1 porci: Omyjte a nechte okapat lžíci borůvek, lžičku chia semínek vmíchejte společně s polovinou borůvek do 30 g krémového jogurtu. Očistěte 50 g jahod, nechte je okapat a rozkrájejte na čtvrtiny. Do sklenice (250 ml) postupně navrstvěte jogurt s chia semínky, 25 g křupavého müsli, borůvky a pokrájené jahody. Poháry ozdobte zbylými borůvkami a lístky máty.

Doba přípravy: 5 minut, cca 190 kcal; bílkoviny 5 g, tuky 7 g, sacharidy 25 g

  • Mandlové müsli s drobným ovocem

Na 1 porci: 40 g ovesných vloček a 20 g mandlí zlehka orestujte. Přidejte lžičku lněného semínka, lžíci rozinek sultánek a lžíci sušených brusinek. Vše zakápněte troškou agávového sirupu a nechte krátce zchladnout. Do misky naaranžujte mandlové müsli společně s 125 g směsi drobného ovoce a 125 ml mléka. Nakonec dozdobte lístky meduňky.

Doba přípravy: 15 minut, cca 450 kcal; bílkoviny 15 g, tuky 17 g, sacharidy 58 g

Jogurt a ovoce místo tyčinky. Proč nezpracovaná jídla pomáhají zhubnout?

3 tipy na obědy a večeře

Během dne byste měla konzumovat nízkosacharidovou stravu s křupavou zeleninou, libové maso a ryby, které jsou výborným zdrojem bílkovin. Nebudete tolik zatěžovat organismus.

  • Špenátový salát se slaninou

Na 1 porci: 25 g slaniny opečte na pánvi dokřupava. 100 g jahod pokrájejte na tenčí plátky. Spojte lžičku jahodového džemu, lžíci octa a lžíci oleje. Zálivku dochuťte solí a pepřem. Promíchejte ji se slaninou, 50 g listového špenátu, jahodami, ořechy, balkánským sýrem a podávejte.

Doba přípravy: 30 minut, cca 280 kcal; bílkoviny 10 g, tuky 17 g, sacharidy 20 g

  • Kuřecí plátky s jahodovým přelivem

Na 1 porci: Nakrájejte na kousky 125 g jahod a malou cibuli. Povařte s 75 ml octa a 35 g cukru. Přeliv ochuťte solí a pepřem. Vezměte dva kuřecí filety s kůží, zasuňte pod ni čtyři lístky meduňky a maso opečte na lžičce oleje. Na talíři přelijte jahodovou zálivkou. Vhodnou přílohou je chřest.

Doba přípravy: 40 minut, cca 390 kcal; bílkoviny 34 g, tuky 7 g, sacharidy 47 g

Plody, které spálí vaše tuky. Jezte ovoce místo sladkostí a zhubnete
  • Pečená ryba se salsou z jarní cibulky

Na 1 porci: 125 čerstvých jahod pokrájejte na kostičky, dvě jarní cibulky nasekejte na kousky. Jahody a cibulku promíchejte se lžící octa, polovinou lžíce kečupu a cukru, směs dochuťte. Rybí filet opečte na lžičce oleje a na talíři přelijte salsou. Podávejte s bramborami.

Doba přípravy: 40 minut, cca 200 kcal; bílkoviny 16 g, tuky 5 g, sacharidy 19 g

Článek vznikl pro časopis Tina.

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