Princip jedné dlaně: zhubněte bez váhy, množství jídla odměříte hrstí

Objevitelkou této jednoduché metody, kterou můžete lehce začlenit do běžného života, je Dánka Suzy Wengel, matka pěti dětí. Tímto způsobem shodila neuvěřitelných čtyřicet kilo.

O co jde? Množství jídla (surovin) se odměřuje na hrsti, jedna hrst z tamtoho a druhá z jiného. Vlastně můžete jíst, na co máte chuť, a nepotřebujete počítat žádné kalorie.

Zní to příliš krásně, než aby to byla pravda? Ale ono to tak skutečně funguje. Ruce vám pomůžou najít tu správnou míru.

Předpokládejme, že během dne jíte tři hlavní jídla. Každé jídlo se skládá ze čtyř hrstí surovin a trochy tuku. Můžete tedy sníst, co chcete, pokud dodržíte množství. Samozřejmě si lze kromě normálních pokrmů sem tam dopřát navíc i kousek čokolády nebo koláče, ale jenom občas.

Po celý den lze bez omezení pít nápoje bez kalorií, jako je voda a neslazené bylinkové či ovocné čaje. Ideální je vypít aspoň dva litry denně.

První a druhá hrst zelenina

První dvě hrsti představuje zelenina. Je jedno, zda to bude okurka, rajčata nebo celer, tady máte při volbě úplně volnou ruku, pokud se vše vejde do dvou hrstí. Nepociťujete-li velký hlad, klidně stačí i jedna. Zásadně ale platí, že hlavní součástí vašeho jídla bude vždy zelenina.

Třetí hrst bílkoviny

Třetí hrst přináší na talíř zdravé bílkoviny ve formě masa, ryb, netučného sýra, vajíček nebo luštěnin. Tučným kouskům a dlouhým procesem zpracovávaným výrobkům, jako je sójové maso či uzeniny, byste se však měli vyhýbat. Také u krémových či čerstvých sýrů volte raději netučné varianty.

Čtvrtá hrst škrob a ovoce

Jedná se především o sacharidy. Nepatří sem jenom brambory, rýže, těstoviny nebo chleba, ale také ovoce. Při každém denním jídle je povolena jedna hrst těchto potravin. Celozrnné výrobky zasytí na delší dobu, a proto byste jim měli dávat přednost.

Něco malého navíc tuky

Při zdravém způsobu hubnutí by neměl chybět tuk. Stačí jedna až tři lžíce za den. Při koncentrovaných tucích, jako je máslo a olej, volte menší lžičky. Jestliže nejsou tuky tak vysoce koncentrované, můžete si jich dopřát celou lžíci. Přednost dávejte rostlinným olejům, jako je olivový, řepkový nebo lněný.