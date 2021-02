Vyváženost je základ

S hubnutím se v našich zeměpisných šířkách potýká velká část populace. Pokud chcete, aby šlo o počin trvalý, bez jojo efektu, je nutné vytvořit pevné základy, kterých budete schopni se držet po celý život. To, že někdy zahřešíte, je v pořádku, nemělo by to ale být obden.

Žádné zaručené diety a zkratky pro zdravé hubnutí neexistují. Neznamená to, že by všechny diety byly špatné, pro naše dobré zdraví se ale dají využít jen v určitém období. Například pokud budete v parném vedru zakládat svůj jídelníček na čerstvé zelenině a ovoci, může to být pro tělo dobré, ovšem pokud to samé uděláte v zimě, tělo se oslabí, trávení zpomalí a jste opět na začátku.

Základem zdravého vyváženého hubnutí a udržení si váhy je proto dobře namíchaná kombinace jídla, pití a pohybu, který je vhodný právě pro vás a který budete ochotná provozovat pravidelně, a odpočinku, jenž je v životě velmi důležitý, jen se to s ním nesmí zase přehánět...