Žijeme a točíme se v kruzích, které představují koloběh života. Narození, dospívání, reprodukční věk, stáří a nakonec to nevyhnutelné, smrt. Cyklus je naplněn a uzavřen – a stejné je to i v říši rostlin a živočichů. Můžeme namítat, že ne ve všech naukách je to stejné, třeba v hinduismu a buddhismu se cyklus uzavírá až znovuzrozením, reinkarnací. V antice se zase věřilo na trojitou bohyni. Demeter nebo Hekaté ztělesňovaly archetyp panny, matky a stařeny. Měnila se podoba, ale kruh byl vždy uzavřen. Cyklus jednoduše neošálíte, zejména ne cyklus přírody. Ta se probouzí a usíná se železnou pravidelností, a pokud do ní v určité době vplujete, něco vám dá do vínku. Jen zjistit, co to přesně je…