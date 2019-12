Od zítřka přestanu kouřit, denně budu běhat, nejpozději do března shodím dvacet kilo – neplýtvejte energií na něco, o čem už předem tušíte, že je to jen čirá utopie. Nechte si poradit od hvězd, ty totiž nejlépe vědí, kde vás tlačí bota a co by bylo dobré zlepšit...