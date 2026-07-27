Horké letní dny si žádají pořádnou dávku osvěžení.

Novinka z oblíbené řady Starbucks Refresha® v sobě spojuje intenzivní ovocné tóny s lehkostí a osvěžujícím charakterem. Nápoj je připravován protřepáním s ledem, díky čemuž získává příjemně chladivou a svěží chuť. Finální tečku pak dodávají plátky mrazem sušených třešní, které nejen podtrhují ovocný profil nápoje, ale zároveň vytvářejí atraktivní vizuální efekt. Třešně patří mezi nejoblíbenější letní ovoce a ve spojení s granátovým jablkem vytvářejí nečekaně harmonickou kombinaci sladkých a svěžích tónů. Výsledkem je nápoj, který osvěží během horkých dnů a zároveň nabídne výraznou chuť bez kompromisů.
Cherry & Pomegranate Starbucks Refresha® Drink je ideální volbou pro všechny, kteří během léta hledají lehké ovocné osvěžení a chtějí si dopřát něco nového. Díky své výrazné barvě a ovocnému charakteru se navíc stává nepřehlédnutelným společníkem letních procházek, pikniků i posezení s přáteli.
Tato novinka doplňuje dvě známé limitované edice, které jsou neodmyslitelnou součástí letního osvěžení ve Starbucks. Sparkling Very Berry Espresso Tonic v sobě spojuje osvěžující tóny ovocného Berry toniku s espressem, přičemž závěrečnou sladkou tečku dotvářejí kousky mrazem sušených jahod. Coconut Water with Matcha Cream Cold Foam nabízí jiný druh osvěžení: krémová Matcha Cream Cold Foam v kombinaci s kokosovou vodou a ledem vytváří jemnou harmonii, která potěší milovníky matchy i všechny, kdo hledají svěží alternativu ke kávovým nápojům.