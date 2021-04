Přestože jaro už začíná vystrkovat růžky a člověka to táhne ven, vláda stále důrazně doporučuje práci z domova. Možná se to týká i vás.

Pro někoho je home office vítaným benefitem, jenže ne každý má velký dům, kde je na práci dostatek prostoru. A pokud v bytě tráví celé dny čas i další členové domácnosti, často zůstane ložnice jediným místem, kde člověk najde trošku toho klidu na práci.

Jenže nábytku tam nikdo moc nemá, a tak mnozí lidé pracují přímo z postele. Může to vypadat pohodlně, a dokonce i lákavě, ale pravda je taková, že tělo ani mysl vám za to rozhodně nepoděkují.

Držení těla je například vždycky těžké mezi polštáři a peřinami uchovat ve správné poloze. I za stolem na kancelářské židli má člověk velký problém sedět vzpřímeně, ale v posteli je to už docela nemožné. A to nemluvíme o tom, když se u práce vysloveně povalujete.

„Matrace je většinou na tuto činnost příliš měkká, takže se na ní i přes veškerou snahu během malé chvíle zkroutíte,“ zdůrazňuje lékařka Debra Sullivanová.

Svaly tím zatuhují v nepřirozené poloze, trpí i klouby a stavba kostry. To může vést k nepříjemným bolestem, které se objeví buď ihned, ale někdy také až po delším čase.

Dalším problémem je světlo. Ložnice nebývá zrovna nejsvětlejší místností v domě a ani by neměla být. Pokud v ní ale tvoříte a trávíte tam spoustu hodin, denní světlo potřebujete. I podle nedávné studie lidé, kteří ho mají dostatek, usnou do 18 minut. Těm ostatním to ale trvá v průměru dvacet minut déle. Právě spánek se proto stává tvrdým oříškem.

Hlava se také leckdy neumí přepnout do relaxační polohy. V ložnici máte normálně odpočinkovou zónu, ale pokud ji naplníte pracovními pomůckami, je po všem. Nepořádek kolem, který souvisí s vašimi povinnostmi, nedovolí mysli zpomalit a věnovat se relaxu. V tomto ohledu vám nezbude nic jiného než každé odpoledne pořádně uklidit. Schovat vše, co z této místnosti dělá kancelář, a naopak zvýraznit maličkosti, co slouží k uvolnění. Bez toho se totiž jen tak nevyspíte.

Praktické vychytávky Když už v místnosti, kde spíte, pracovat musíte, zkuste ještě tyto nápady: Odneste z místnosti elektroniku – její světýlka v noci vadí spánku.



Vytvořte si pracovní kout – i sebemenší oddělení spacího prostoru od »kanceláře« pomůže.



Sundejte si pyžamo – přestože jste v ložnici, převlečte se do běžného oblečení.



Vytvořte si rutinu – stanovte hodiny, kdy pracujete, kdy jíte a kdy se jdete provětrat.



Spánek velebte – před ulehnutím ukliďte ze svého zorného pole vše, co souvisí s prací.



Sex v kanceláři dlouho člověka bavit nebude

Přesně to ale potřebujete i pro chvíle, kdy si chcete užít s partnerem trochu těch intimností. Jenže jakákoli romantika se z pokoje, který je k ní primárně určený, vytratí, pokud se z něj stane pracovna. Jako by nestačilo, že počáteční izolační nadšení z erotiky poněkud vymizelo.

„Mnoho lidí v současnosti bojuje s nedostatkem touhy. Když už mají sex, tak to stojí za to. Přimět se k tomu je ale stojí velké úsilí. Důvodem je nedostatek odděleného prostoru i času, během kterého by se lidé začali na svůj protějšek těšit,“ referuje sexuální terapeutka Kate Moley.

Proto byste se měli snažit dodat místnosti tu nejlepší atmosféru. Pomohou vonné svíčky, tyčinky, tichá hudba nebo dekorační detaily. „Pro někoho je možná výzvou provozovat sex v kanceláři. Ale každého to brzy omrzí. Proto ji nedělejte ze své ložnice – zvláště pokud žijete v dlouhodobém vztahu, může to na něj mít devastující dopad,“ varuje odbornice.

Abyste se celkově dokázali vzpamatovat z práce v nejosobnějším prostoru svého domova, chce to nebýt k posteli přibití osm hodin denně. „Musíte se aspoň protáhnout. Otevřete okno a trochu dýchejte. Dívejte se na nebe a vnímejte jeho měnící se barvy. A hlavně – choďte ven. Pro zdraví je to pořád to nejzásadnější,“ nabádá Debra Sullivanová.

Odborníci už ve velkém odmítají sklony k tvrdým lockdownům. Pokud budete pořád jen zavření doma, budete náchylnější k jakýmkoli nemocem – nejen ke covidu-19. A pak už se z ložnice jen tak nedostanete. A práce za to moci vážně nebude.