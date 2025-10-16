Hity Michala Tučného rozezní O2 arenu!

Koncert proběhne za doprovodu kapely PK Band country zpěváka a muzikanta Petra Kocmana a celou akcí provede moderátor Aleš Háma. Vzpomínkový koncert Stodola Michala Tučného se koná u příležitosti 30 let od úmrtí Michala Tučného a zároveň par dní poté, co by oslavil své 79narozeniny.
„Jsme rádi, že můžeme připravit vzpomínkový koncert právě pro Michala Tučného, protože si ho dle nás jednoznačně zaslouží. Jeho písně nás provázely naším dětstvím a dospíváním a je pro nás pocta připravovat vzpomínkový koncert pro takovouhle legendu. A proč O2 arena? Protože jsme naprosto přesvědčeni, že kdyby žil, tak si O2 arenu už dávno, nejednou, podmanil. A kde jinde by měly slavit legendy?,“ říká Michal Šesták, pořadatel koncertu z eventové agentury Evil Team.
Největší hity country legendy i překvapení a rarity
Během 2 a půl hodinového koncertu se tak mohou fanoušci těšit na nabitý set, ve kterém zazní, jak největšího hity Michala Tučného, tak i méně známé písně, rarity nebo skladby ze začátků jeho kariéry.
Řada jednoznačně přijde na písně jako Báječná ženská, Prodavač, Tam u nebeských bran, Všichni jsou už v Mexiku, Snídaně v trávě, Poslední kovboj, Pověste ho vejš, Jak chcete žít bez koní a mnoho dalších. Chybět nebudou ani duety nebo písně známé z televizních vystoupení jako Chtěl bych být medvídkem a zazní závěrečný medley hitů v podání interpretů koncertu.
O2 arena se tak rozezní ve stylu country a písní Michala Tučného, které zazpívají hvězdy šoubyznysu - jeho obdivovatelé, současníci i kolegové jako je Josef Vojtek, Marta Jandová, Věra Martinová, Tomáš Linka, Ondřej Ruml, Eva Burešová, David Kraus, Martin Písařík, Hynek Čermák, Leona Černá Stříbrná, kapela Slza a řada dalších.
150minutový program koncertu doplní vedle hudebních vystoupení i nejedno překvapení, včetně dosud nezveřejněných raritních materiálů.
Michal Tučný - country zpěvák známý napříč hudebními žánry i generacemi
Přijďte si zavzpomínat na country legendu a společně rozeznít O2 arenu v rytmu nestárnoucích písní jako Báječná ženská, Prodavač nebo Pověste ho vejš. Nenechte si ujít jedinečný vzpomínkový koncert a vychutnejte si po více jak 30letech koncertní atmosféru nesmrtelných písní Michala Tučného.
STODOLA MICHALA TUČNÉHO: KONCERT PO 30LETECH
17. 1. 2026 – O2 ARENA, PRAHA
Vstupenky už nyní v předprodeji v sítích Ticketportal a TicketMaster
Cena od: 1 490 Kč
Více na www.michaltucny.cz